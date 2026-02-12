Lima hal yang harus diatasi oleh Michael Carrick dan Manchester United selama jeda 12 hari antara pertandingan Red Devils.

Ketiadaan pertandingan sepak bola Eropa dan kegagalan United untuk melaju jauh di Piala FA telah meninggalkan celah 12 hari dalam jadwal mereka sebelum bertandang ke Everton pada 23 Februari. Jeda yang begitu panjang ini dianggap sebagai kesempatan ideal untuk menggelar pertandingan persahabatan yang menguntungkan di luar negeri.

Akhirnya, tidak ada pertandingan eksibisi yang dijadwalkan, dan Carrick diyakini telah menolak tawaran untuk membawa skuad dalam perjalanan latihan di iklim hangat, lebih memilih untuk bekerja di Carrington. Sementara para pemain akan mendapatkan empat hari libur, Carrick hampir tidak bisa mengambil satu hari libur pun karena ia merencanakan jalur United untuk finis di empat besar Premier League dan kembali ke Liga Champions.

Gol penyeimbang Benjamin Sesko melawan West Ham membuat suasana di klub lebih positif daripada yang bisa diharapkan selama periode sepi ini, tetapi The Hammers tetap menghentikan awal sempurna United di bawah Carrick, dan penampilan yang lesu menimbulkan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pelatih dalam 12 hari ke depan.

GOAL meninjau lima masalah utama yang harus diatasi oleh mantan gelandang Red Devils yang kini menjadi pelatih, serta mereka yang berada di atasnya dalam hierarki...