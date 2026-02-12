Goal.com
Lima hal yang harus diatasi oleh Michael Carrick dan Manchester United selama jeda 12 hari antara pertandingan Red Devils.

Manajer sering mengatakan bahwa satu hal positif dari jadwal padat sepak bola modern adalah Anda tidak pernah punya waktu terlalu lama untuk merenungkan hasil yang mengecewakan. Namun, hal sebaliknya kini berlaku bagi Michael Carrick, yang memiliki waktu luang untuk menganalisis hasil imbang 1-1 Manchester United di West Ham sebelum timnya kembali bertanding.

Ketiadaan pertandingan sepak bola Eropa dan kegagalan United untuk melaju jauh di Piala FA telah meninggalkan celah 12 hari dalam jadwal mereka sebelum bertandang ke Everton pada 23 Februari. Jeda yang begitu panjang ini dianggap sebagai kesempatan ideal untuk menggelar pertandingan persahabatan yang menguntungkan di luar negeri.

Akhirnya, tidak ada pertandingan eksibisi yang dijadwalkan, dan Carrick diyakini telah menolak tawaran untuk membawa skuad dalam perjalanan latihan di iklim hangat, lebih memilih untuk bekerja di Carrington. Sementara para pemain akan mendapatkan empat hari libur, Carrick hampir tidak bisa mengambil satu hari libur pun karena ia merencanakan jalur United untuk finis di empat besar Premier League dan kembali ke Liga Champions.

Gol penyeimbang Benjamin Sesko melawan West Ham membuat suasana di klub lebih positif daripada yang bisa diharapkan selama periode sepi ini, tetapi The Hammers tetap menghentikan awal sempurna United di bawah Carrick, dan penampilan yang lesu menimbulkan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pelatih dalam 12 hari ke depan.

GOAL meninjau lima masalah utama yang harus diatasi oleh mantan gelandang Red Devils yang kini menjadi pelatih, serta mereka yang berada di atasnya dalam hierarki...

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Menemukan peran awal untuk Sesko

    Sesko terus perlahan-lahan membayar biaya transfernya sebesar £74 juta ($101 juta) dengan tendangan improvisasinya ke gawang West Ham, dan sudah waktunya pemain internasional Slovenia ini kembali menjadi starter dalam sebuah pertandingan. Penandatanganan termahal United musim panas lalu mengalami beberapa masalah awal sejak pindah dari Bundesliga ke Premier League, tetapi ia telah mencetak lima gol sejak awal tahun, dengan empat gol liga - dua gol di Burnley, gol penentu di menit ke-94 melawan Fulham, dan gol penyeimbang di menit ke-96 di London Timur - yang memberikan empat poin bagi tim.

    Sesko hanya bermain lebih dari 60 menit di bawah asuhan Carrick dari total potensi 450 menit, tetapi ini adalah kali kedua dalam tiga pertandingan ia menyelamatkan hasil. Saat United kesulitan di babak pertama dan awal babak kedua, mereka sangat membutuhkan penyerang target untuk mengarahkan umpan silang, dan Carrick kemudian mengakui bahwa ia seharusnya memasukkan striker tersebut sebelum akhirnya memainkannya pada menit ke-69.

    United akan menghadapi tantangan serupa seperti saat melawan West Ham dalam pertandingan berikutnya di Everton, jadi Sesko perlu memulai untuk memberikan opsi lain bagi tim melawan tim yang sama-sama senang bertahan dalam dan memblokir jalur biasa lawan menuju gawang.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Manfaatkan penguasaan bola dengan lebih baik.

    Satu hal yang tampaknya menjadi kesamaan antara Ruben Amorim dan Carrick adalah tim mereka cenderung tampil lebih baik saat memiliki penguasaan bola yang lebih sedikit. Dalam empat minggu terakhir, United berhasil mengalahkan Manchester City dengan penguasaan bola 32%, mengalahkan Arsenal dengan 44%, dan mengalahkan Fulham dengan persentase yang mengejutkan rendah, yaitu 42%, padahal semua orang mengharapkan Fulham akan bertahan dan mengundang tekanan.

    The Red Devils memang mengalahkan Tottenham dengan 65% penguasaan bola, tetapi mereka memiliki keunggulan jelas bermain dengan satu pemain lebih banyak selama lebih dari satu jam. Mereka memiliki jumlah penguasaan bola yang sama melawan West Ham, tetapi sebagian besar tidak tahu harus berbuat apa dengan itu.

    Lawan-lawan United berikutnya akan memperhatikan dengan seksama, dan ini berarti pertandingan mendatang melawan Everton dan Crystal Palace akan lebih sulit daripada jika mereka menghadapi rival lima besar. Carrick gagal di Middlesbrough setelah musim pertama yang luar biasa karena timnya menjadi terlalu dapat diprediksi dalam penguasaan bola, dan dia harus memastikan United tidak mengalami nasib yang sama.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengelola dua pertandingan dalam seminggu

    Sulit untuk tidak melihat alasan yang jelas mengapa rentetan kemenangan United terhenti di West Ham, meskipun The Irons adalah tim dengan peringkat terendah yang pernah dihadapi United di bawah asuhan Carrick. The Red Devils hanya memiliki dua hari istirahat penuh antara kemenangan mereka atas Tottenham dan perjalanan ke ibu kota, dan meskipun waktu istirahat yang singkat, Carrick tetap mempertahankan susunan pemain inti yang sama, dan lebih dari satu pemain terlihat kelelahan secara fisik dan mental sebagai akibatnya.

    Carrick telah memanfaatkan ketiadaan kompetisi Eropa dengan lebih baik daripada Amorim, menggunakan waktu tersebut untuk mempersiapkan dan memulihkan tim untuk pertandingan berikutnya. Namun, jika ia ingin mencapai tujuannya membawa United kembali ke Liga Champions atau bahkan Liga Europa, ia—atau siapa pun yang mendapatkan posisi tersebut secara permanen—tidak akan memiliki kemewahan serupa dan harus menerapkan rotasi skuad.

    United memiliki waktu yang cukup untuk pulih dari kelelahan mereka di London Timur, tetapi dalam kurang dari sebulan, mereka akan menghadapi jeda waktu yang singkat lagi, dengan tiga hari memisahkan pertandingan kandang melawan Palace dan perjalanan ke Newcastle, dan Carrick perlu mempersiapkan tim dengan lebih baik kali ini.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hubungi Maguire

    Menjelang pertandingan United di West Ham, beredar kabar bahwa klub hampir mencapai kesepakatan untuk kontrak baru Harry Maguire. Sulit untuk membantah bahwa bek ini tidak layak dipertahankan mengingat teladannya dan, ketika dalam kondisi fit dan digunakan dengan benar, dia masih merupakan bek tengah kelas atas.

    Masalahnya adalah kebugaran Maguire semakin sulit diandalkan. Sebagai bukti, ia ditarik keluar pada babak kedua di London Stadium karena cedera hamstring yang mengkhawatirkan.

    Maguire baru saja kembali setelah absen lebih dari dua bulan karena cedera hamstring yang membuatnya absen dalam sembilan pertandingan, sementara musim lalu, ia absen dalam dua periode panjang, total absen dalam sembilan pertandingan. Pada musim 2023-24, ia juga absen dalam dua periode panjang, absen pada akhir musim dan Kejuaraan Eropa.

    Maguire mengatakan kepada wartawan saat keluar dari stadion pada Selasa bahwa ia "baik-baik saja", tetapi itu bukan pertanda yang paling menggembirakan jika klub serius ingin memperpanjang masa tinggalnya.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pencarian penuh akan dimulai sekarang.

    Tidak diragukan lagi bahwa lini tengah akan menjadi fokus utama Manchester United dalam perekrutan mereka selama musim panas ini, karena mereka berusaha menggantikan Casemiro dan memperkuat kedalaman skuad di area tengah lapangan. Namun, pertandingan melawan West Ham juga menyoroti kebutuhan mereka untuk menambah satu atau dua bek sayap berkualitas tinggi ke dalam skuad mereka.

    Luke Shaw membuat kesalahan terbesar dalam pertandingan tersebut yang memungkinkan tuan rumah mencetak gol pembuka melalui Tomas Soucek. Waktu yang tidak menguntungkan, karena Shaw sebenarnya bermain baik secara keseluruhan dan telah menunjukkan konsistensi tinggi musim ini setelah mengatasi masalah cedera seriusnya.

    Namun, bahkan tanpa memperhitungkan kegagalannya membersihkan bola yang melambung, Shaw tidak memiliki banyak waktu tersisa di klub, dengan kontraknya berakhir pada 2027. Dia adalah salah satu pemain yang bertahan lama, dibawa ke Old Trafford selama jendela transfer pertama Louis van Gaal.

    Rekan bek sayapnya, Diogo Dalot, juga tidak bermain dengan baik, menampilkan performa yang goyah di babak pertama, meskipun dia melakukan serangan yang menjanjikan di belakang yang tidak disadari oleh Amad Diallo.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

