Lima Hal Menarik Usai Laga Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina

Timnas Indonesia U-22 secara mengejutkan dikalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan pertama Grup C SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Senin (8/12) malam WIB. Timnas U-22 tampil dominan di pertandingan itu dengan tidak memberikan kesempatan kepada Filipina untuk mengembangkan permainan. Hanya saja, sundulan Otu Banatao menjelang babak pertama usai membuat Filipina mencatat kemenangan kedua untuk memastikan tempat di semi-final.

Berikut GOAL merangkum sejumlah hal menarik dari kekalahan ini...