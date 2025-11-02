AFP
Lille Tekuk Angers, Calvin Verdonk Sempat Geregetan
Lille mendapat perlawanan sengit dari Angers
Lille berhasil bangkit dari kekalahan lewat kemenangan tipis 1-0 atas tim papan bawah Angers di Stadion Pierre-Mauroy, Senin (3/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Liggue 1 Prancis.
Berbeda dibandingkan empat laga Ligue 1 sebelumnya, Calvin Verdonk kali ini dimainkan sebagai starter dengan menggusur Romain Perraud ke bangku cadangan. Bek timnas Indonesia itu tampil hingga laga berakhir, dan mendapat kartu kuning pada menit ke-88. Itu menjadi satu-satunya kartu kuning yang dikeluarkan wasit di pertandingan ini.
Setelah kekalahan 2-0 dari Nice pada pertengahan pekan, Lille perlu bangkit di hadapan pendukungnya sendiri. Namun, tugas itu jauh dari mudah, karena Angers memberikan perlawanan sengit berkat kepercayaan diri selepas menahan Marseille 2-2.
Upaya Lille untuk membuka keunggulan terwujud menjelang babak pertama berakjir melalui Felix Correia. Angers meningkatkan intensitas permainan, dan lebih banyak menekan di babak kedua, namun skor ini bertahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.
Verdonk mengakui tak mudah meladeni permainan Angers
Verdonk terlihat tidak terlalu senang dengan performa Lille. Dia sempat diwawancara saat hendak menuju ruang ganti selepas babak pertama usai.
“Kami harus terus bermain seperti ini. Tapi mungkin kami perlu meningkatkan tempo. Angers adalah tim yang sangat sulit untuk dilawan. Kami harus terus berjuang dan mencoba mencetak gol kedua. Yang kami butuhkan untuk itu adalah tempo yang lebih intens dan mungkin bermain lebih agresif,” tutur Verdonk.
Menembus empat besar klasemen sementara
Kendati demikian, kemenangan 1-0 ini sudah cukup bagi Lille untuk membayar kekalahan di laga sebelumnya. Posisi Lille kini naik ke peringkat empat klasemen sementara setelah mengumpulkan 20 poin. Sedangkan Angers turun ke peringkat 14, karena baru mengumpulkan sepuluh poin.
Memulihkan kebugaran secepat mungkin
Dengan tampilnya Verdonk sebagai starter di laga ini membuat kemungkinan dirinya kembali menghiasi daftar 11 pemain utama di Liga Europa menjadi tanda tanya. Verdonk harus segera mengembalikan kebugaran, mengingat Lille akan menjalani laga tandang ke Belgrade untuk menghadapi Crvena zvezda di Stadion Rajko Mitic, Jumat (7/11) dini hari WIB.
