Lille Tekuk Angers, Calvin Verdonk Sempat Geregetan

Lille berhasil bangkit dari kekalahan lewat kemenangan tipis 1-0 atas tim papan bawah Angers di Stadion Pierre-Mauroy, Senin (3/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Liggue 1 Prancis.

Berbeda dibandingkan empat laga Ligue 1 sebelumnya, Calvin Verdonk kali ini dimainkan sebagai starter dengan menggusur Romain Perraud ke bangku cadangan. Bek timnas Indonesia itu tampil hingga laga berakhir, dan mendapat kartu kuning pada menit ke-88. Itu menjadi satu-satunya kartu kuning yang dikeluarkan wasit di pertandingan ini.

Setelah kekalahan 2-0 dari Nice pada pertengahan pekan, Lille perlu bangkit di hadapan pendukungnya sendiri. Namun, tugas itu jauh dari mudah, karena Angers memberikan perlawanan sengit berkat kepercayaan diri selepas menahan Marseille 2-2.

Upaya Lille untuk membuka keunggulan terwujud menjelang babak pertama berakjir melalui Felix Correia. Angers meningkatkan intensitas permainan, dan lebih banyak menekan di babak kedua, namun skor ini bertahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.