Calvin Verdonk harus merasakan kekalahan di awal 2026 setelah sepuluh pemain Lille ditaklukkan Rennes dengan skor 2-0 di Stade Pierre-Mauroy, Minggu (4/1) dini hari WIB, dalam lanjutan Ligue 1 Prancis.

Verdonk kembali tampil di Ligue 1 setelah absen selama satu bulan absen akibat cedera. Verdonk sempat dimainkan selama 22 menit saat Lille tampil di Coupe de France pada akhir 2025. Namun pelatih Bruno Genesio memasukkan Verdonk sebagai starter pada pertandingan ini, dan dimainkan selama 74 menit untuk digantikan Tiago Santos.

Bek timnas Indonesia ini menghalau tendangan bebas Quentin Merlin dengan kepalanya pada menit ke-17, dan menghasilkan sepak pojok untuk tim tamu. Verdonk kemudian mencoba peruntungannya lewat tendangan dari jarak 30 meter di awal babak kedua, namun tidak menemui sasaran.

Lille harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-14, menyusul kartu merah yang diterima Alexsandro. Padahal, laga ini menjadi momen comeback pemain asal Brasil tersebut setelah menepi selama empat bulan akibat cedera.

Rennes baru bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di babak kedua melalui gol Przemyslaw Frankowski pada menit ke-49 dan Merlin selang tujuh menit kemudian untuk membawa pulang tiga poin.