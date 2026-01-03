Lille OSC
Lille Dibekap Rennes, Calvin Verdonk Buka 2026 Dengan Kekalahan
Rekan Verdonk langsung disambut kartu merah usai absen empat bulan
Calvin Verdonk harus merasakan kekalahan di awal 2026 setelah sepuluh pemain Lille ditaklukkan Rennes dengan skor 2-0 di Stade Pierre-Mauroy, Minggu (4/1) dini hari WIB, dalam lanjutan Ligue 1 Prancis.
Verdonk kembali tampil di Ligue 1 setelah absen selama satu bulan absen akibat cedera. Verdonk sempat dimainkan selama 22 menit saat Lille tampil di Coupe de France pada akhir 2025. Namun pelatih Bruno Genesio memasukkan Verdonk sebagai starter pada pertandingan ini, dan dimainkan selama 74 menit untuk digantikan Tiago Santos.
Bek timnas Indonesia ini menghalau tendangan bebas Quentin Merlin dengan kepalanya pada menit ke-17, dan menghasilkan sepak pojok untuk tim tamu. Verdonk kemudian mencoba peruntungannya lewat tendangan dari jarak 30 meter di awal babak kedua, namun tidak menemui sasaran.
Lille harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-14, menyusul kartu merah yang diterima Alexsandro. Padahal, laga ini menjadi momen comeback pemain asal Brasil tersebut setelah menepi selama empat bulan akibat cedera.
Rennes baru bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di babak kedua melalui gol Przemyslaw Frankowski pada menit ke-49 dan Merlin selang tujuh menit kemudian untuk membawa pulang tiga poin.
Lille tak berhasil melanjutkan empat kemenangan beruntun
Kegagalan menaklukkan Rennes ini membuat Lille tidak berhasil melanjutkan catatan empat kemenangan beruntun sebelum tahun 2025 ditutup. Lille pun tertahan di peringkat empat klasemen sementara dengan 32 poin, sehingga tak bisa menggusur Marseille. Sedangkan Rennes berada di peringkat enam, karena tertinggal dua angka dari Lille.
Verdonk menghadapi ujian berat di Piala Prancis
Verdonk bersama Lille selanjutnya mengalihkan fokus mereka ke kompetisi lain, Coupe de France. Hanya saja, Lille mendapatkan undian tidak menyenangkan di babak awal ajang piala. Lille harus bentrok dengan runner-up Coupe de France musim lalu yang kali ini berada satu setrip di bawah mereka di klasemen sementara Ligue 1, Olympique Lyon. Duel tersebut berlangsung di kandang Lille di Stade Pierre-Mauroy, Senin (12/1) dini hari WIB.
Susunan pemain
Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud.
Rennes: Samba; Frankowski, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin; Rongier, Camara, Al-Tamari; Meite, Embolo.
