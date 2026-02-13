Lille OSC
Dari NEC Nijmegen Ke Lille: Langkah Besar Calvin Verdonk Bawa Nama Indonesia Ke Ligue 1
Verdonk ukir sejarah untuk Indonesia
Calvin Verdonk menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Ligue 1 setelah direkrut Lille dari NEC Nijmegen dengan biaya €3 juga pada bursa transfer musim panas 2025. Status tersebut menandai tonggak penting, bukan hanya bagi karier pribadi bek kiri tersebut tetapi juga bagi representasi Indonesia di sepakbola Eropa.
“Itu membuat saya bangga. Saya adalah pemain Indonesia pertama di Ligue 1. Jadi tentu perasaan yang membanggakan, dan saya berharap bisa menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka juga bisa mencapai level tertinggi,” ujar Verdonk dalam wawancara eksklusifnya dengan GOAL yang difasilitasi oleh departemen internasional LFP Media.
Keputusan pindah ke Lille
Pemain timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa langkahnya ke Prancis merupakan lompatan besar dibanding periode sebelumnya di NEC, sekaligus kesempatan menguji diri di level kompetisi yang lebih tinggi.
"Saya rasa Anda tidak bisa membandingkan NEC dengan Lille. Perbedaannya sangat besar. Lille adalah tim yang jauh lebih besar, saya bermain dengan pemain yang jauh lebih baik, dan kualitas liganya juga lebih tinggi. Jadi bagi saya ini langkah yang bagus untuk mencoba dan melihat level saya di sini," kata sang bek. "Kalau melihat tim-tim di sini dan kualitas para pemainnya, semuanya sangat bagus dan berada di level yang sangat tinggi."
Membahas soal kehidupannya di Lille, Verdonk menambahkan: "Sangat baik. Saya benar-benar menyukainya di sini. Rasanya seperti keluarga, orang-orangnya baik, dan semuanya tersedia. Jadi saya tidak bisa mengeluh."
Sambut pelatih baru Timnas Indonesia
PSSI telah memutuskan untuk memecat Patrick Kluivert setelah gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Federasi kemudian menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala baru Skuad Garuda.
Membahas kedatangan pelatih asal Inggris tersebut, Verdonk mengatakan: "Ya, saya sempat berbicara dengannya lewat telepon. Menurut saya dia orang yang sangat baik dan pelatih yang bagus. Dia menjelaskan bagaimana ingin bermain, dan saya menantikan untuk bekerja dengannya."
Apa selanjutnya?
Verdonk saat ini masih fokus bersama Lille, baik di kompetisi domestik maupun di ajang Eropa. Terdekat, Les Dogues akan menghadapi Brest pada lanjutan Ligue 1, Minggu (15/2) dini hari WIB, sebelum melawan Crvena Zvezda pada leg pertama play-off fase gugur Liga Europa pekan depan.
Membahas soal persiapannya, ia mengatakan: "Saya selalu siap [untuk membela Timnas Indonesia]. Tapi untuk sekarang kami punya beberapa pertandingan penting di klub. Setelah agenda tim nasional datang, saya akan siap untuk timnas."
