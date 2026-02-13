Dari NEC Nijmegen Ke Lille: Langkah Besar Calvin Verdonk Bawa Nama Indonesia Ke Ligue 1

Pemain timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa langkahnya ke Prancis merupakan lompatan besar dibanding periode sebelumnya di NEC, sekaligus kesempatan menguji diri di level kompetisi yang lebih tinggi.

"Saya rasa Anda tidak bisa membandingkan NEC dengan Lille. Perbedaannya sangat besar. Lille adalah tim yang jauh lebih besar, saya bermain dengan pemain yang jauh lebih baik, dan kualitas liganya juga lebih tinggi. Jadi bagi saya ini langkah yang bagus untuk mencoba dan melihat level saya di sini," kata sang bek. "Kalau melihat tim-tim di sini dan kualitas para pemainnya, semuanya sangat bagus dan berada di level yang sangat tinggi."

Membahas soal kehidupannya di Lille, Verdonk menambahkan: "Sangat baik. Saya benar-benar menyukainya di sini. Rasanya seperti keluarga, orang-orangnya baik, dan semuanya tersedia. Jadi saya tidak bisa mengeluh."