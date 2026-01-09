Lille OSC
Lille Buru Bek Kiri, Calvin Verdonk Makin Tersisih?
Persaingan memperebutkan tempat utama di bek kiri kian sengit
Calvin Verdonk sepertinya harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa menembus starting eleven Lille pada tahun ini. Hal itu disebabkan Lille bersiap masuk ke bursa transfer musim dingin untuk mencari bek kiri baru setelah pelatih Bruno Genesio dikabarkan merasa tidak puas di sektor tersebut. Sejumlah media di Prancis menyebutkan pemain asal Gabon yang sedang bersinar bersama Angers, Jacques Ekomie, sedang dalam pantauan.
Bek timnas Indonesia kalah bersaing dengan Perraud
Lille harus merekrut pemain sesuai kebutuhan selama jendela transfer musim panas lalu setelah kepergian Gabriel Gudmundsson, Ismaily, dan Mitchel Bakker. Romain Perraud dan Calvin Verdonk pun bergabung dengan klub tersebut. Selama putaran pertama, Perraud menjadi pilihan utama di Ligue 1 dengan 14 penampilan, sementara Verdonk hanya enam kali. Sedangkan saat berlaga di Liga Europa, Verdonk merupakan pilihan utama. Perraud juga lebih unggul dengan sumbangan satu gol dan tiga asis di semua kompetisi, sementara Verdonk hanya menciptakan satu asis.
Lille bersaing dengan klub Jerman dan Turki
Les Dogues bukan satu-satunya klub yang tertarik kepada Ekomie. Laman Footmercato mewartakan, dua klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt dan Hamburg, serta tim asal Turki, Basaksehir dan Trabzonspor, juga telah menyatakan minat yang konkret. Dengan nilai transfer €4 juta menurut Transfermarkt, Ekomie tidak akan mudah untuk diboyong, kecuali jika tawaran yang diberikan terlalu bagus untuk ditolak.
Bos Lille menegaskan tidak ada pemain baru
Presiden klub Olivier Letang sebelumnya telah menegaskan tidak ada pemain baru yang direkrut pada bulan Januari. Mereka hanya akan mempersiapkan diri untuk jendela transfer pada bursa musim panas nanti.
Terlepas dari rumor bek kiri baru, Lille akan menjalani pertandingan penting pada akhir pekan ini. Mereka dijadwalkan menjamu Olympique Lyon di Stadion Pierre-Mauroy, Senin (12/1) dini hari WIB, ppada pertandingan Coupe de France.
