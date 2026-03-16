Luciano Spalletti, pelatih Juventus Turin, memuji tim FC Bayern München saat ini. Pelatih tersebut menyatakan pada Sabtu lalu, menjelang laga Serie A melawan Udinese, bahwa juara Bundesliga asal Jerman itu, menurut pandangannya, telah menampilkan performa luar biasa dalam kemenangan 6-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di kandang Atalanta Bergamo pekan ini, yang dapat dijadikan contoh bagi tim lain.
"Lihatlah Bayern": Pelatih ternama sangat terkesan dengan FCB
Luciano Spalletti tentang Bayern: "Memberikan panduan yang jelas"
"Dalam sepak bola modern, setiap pemain harus menemukan posisinya di lapangan, di mana keseimbangan dan pergantian peran yang terus-menerus sangat diperlukan, namun harus dilakukan secara dinamis dan lancar," kata Spalletti kepada Sky Sport Italia. "Lihat saja Bayern München baru-baru ini saat melawan Atalanta — mereka telah memberikan panduan nyata bagi kita mengenai pergerakan dan permainan posisi dalam sepak bola," tambahnya.
Bayern sudah memimpin 3-0 di Bergamo setelah 25 menit berkat gol dari Josip Stanisic, Michael Olise, dan Serge Gnabry. Setelah jeda, mereka terus tampil kuat dan mencetak skor 6-0 hingga menit ke-67, sebelum Mario Pasalic mencetak gol hiburan untuk Atalanta pada menit ke-93.
Pelatih Atalanta tentang Bayern: "Kadang-kadang sulit ditaklukkan"
Berkat kemenangan tandang yang hampir memecahkan rekor ini, FC Bayern hampir pasti lolos ke perempat final bahkan sebelum leg kedua pada Rabu nanti. "Maaf," kata pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, setelah peluit akhir dibunyikan, dan menambahkan sambil menatap tim Munich: "Tim yang sangat kuat, yang pada beberapa momen benar-benar tak terhentikan."
Spalletti sendiri pernah tersingkir bersama Juventus di babak play-off oleh Galatasaray: Setelah kalah 2-5 di leg pertama, Bianconeri berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-0 di hadapan pendukungnya sendiri meski bermain dengan 10 orang, namun kemudian kebobolan dua gol penentu di babak perpanjangan waktu.
