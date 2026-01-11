Naik Level Kompetisi, Liga TopSkor Greater Jakarta 2026 Resmi Bergulir Pecahkan Rekor Jumlah Peserta

Yusuf Kurniawan menyebut musim 2026 menjadi tahun yang istimewa, khususnya untuk wilayah Greater Jakarta.

"Dari jumlah peserta boleh dibilang memecahkan rekor dari yang pernah ada. Kalau sebelumnya mungkin bisa menyentuh 250, sekarang sudah sampai 297, artinya hampir 300 tim yang ikut Liga TopSkor Greater Jakarta," katanya.

"Musim ini menunjukkan bagaimana tingginya antusiasme peserta. Animo yang sangat besar tersebut diharapkan akan sangat berguna untuk pengembangan pemain usia muda. Dengan makin banyak peserta yang berkompetisi, maka potensi untuk mengembangkan para pemain agar naik level ke selanjutnya juga bertambah," bebernya.