Naik Level Kompetisi, Liga TopSkor Greater Jakarta 2026 Resmi Bergulir Pecahkan Rekor Jumlah Peserta

Acara pembukaan itu turut dihadiri sejumlah tokoh penting sepak bola nasional. Beberapa di antaranya adalah Direktur Liga TopSkor Yusuf Kurniawan, Deputi 3 Peningkatan Prestasi Kemenpora Surono, Exco PSSI Bidang Sepak Bola Usia Muda Arya Sinulingga, serta Asisten Pelatih Timnas U-20 Indonesia, Tommy Harianto.
Liga TopSkor Greater Jakarta 2026 mempertandingkan delapan kelompok usia, yakni U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, dan U-17. Pada musim ini, tercatat 297 tim ambil bagian dan akan bersaing sepanjang Januari hingga Juni 2026.