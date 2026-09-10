Pekan keempat Liga Elite Roshn akan terasa berbeda, apalagi karena ini akan menjadi yang pertama di mana seluruh pertandingannya digelar tanpa penundaan apa pun sebagaimana yang terjadi pada tiga pekan sebelumnya.

Pekan ini dimulai pada Minggu 13 September, ketika Al-Khaleej menjamu Damac di Sayhat, dan Al-Ettifaq bertemu Al-Wehda di Dammam, sementara Al-Riyadh menghadapi Al-Tadamon di ibu kota Arab Saudi, yang juga menjadi tempat berlangsungnya pertandingan Al-Nassr melawan Al-Fayha.

Al-Kholood bertandang ke markas Al-Najma, di Stadion Departemen Pendidikan di Unayzah, sementara Al-Ahli menjamu Al-Kholood di Jeddah, dan Al-Hilal menjamu Neom di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Pada hari kedua digelar 5 pertandingan, dimulai oleh Al-Taawoun ketika bertandang ke markas Al-Akhdoud, di Stadion Klub Damac di Khamis Mushait, sementara Al-Fateh bertandang ke markas Al-Hazem di Ar-Rass, dan Al-Ansar bertemu Al-Jabalain di Madinah.

Al-Orobah dan Al-Faisaly akan bertemu di Al-Jouf, sementara pertandingan pekan ini ditutup dengan laga panas yang mempertemukan Al-Ittihad dan Al-Qadsiah di stadion tim pertama di Jeddah.