Liga Premier terpaksa menghapus video media sosial yang kontroversial yang berisi komentar 'whoops' tentang kiper Tottenham, Guglielmo Vicario
Kekalahan di Craven Cottage
Tim Igor Tudor tertinggal 2-0 dalam 34 menit pertama setelah gol dari Harry Wilson dan Alex Iwobi memberikan keunggulan yang signifikan bagi The Cottagers. Meskipun Richarlison berhasil memperkecil ketertinggalan dengan sundulan di babak kedua, Tottenham tidak mampu menyamakan skor. Hasil ini menandai kekalahan keempat berturut-turut mereka di kasta tertinggi, memperpanjang rentetan tanpa kemenangan di liga menjadi 10 pertandingan. Dengan klub hanya empat poin di atas zona degradasi, suasana di kalangan pendukung sudah memanas sebelum akun resmi liga memutuskan untuk ikut berkomentar dengan postingan yang tidak tepat sasaran.
Postingan media sosial yang kontroversial
Akun resmi Premier League, yang memiliki pengikut sebanyak 44,9 juta di X, mengunggah video berdurasi 13 detik pada Minggu malam yang menampilkan momen yang cukup kontroversial dari kiper asal Italia. Rekaman tersebut memperlihatkan Vicario mencoba tendangan bebas jarak jauh yang melesat langsung keluar lapangan, mengakibatkan tendangan gawang untuk Fulham. Meskipun umum bagi akun penggemar tim lawan untuk menyoroti kesalahan semacam itu, sangat tidak biasa bagi platform resmi liga untuk ikut serta dalam 'canda' yang merugikan pemain dari salah satu klub anggotanya.
Keterangan yang menyertai video itulah yang benar-benar memicu kemarahan. Tertulis: "Begitulah cara permainan dirancang..." sebelum menambahkan, "Tendangan bebas yang menarik dari Vicario" disertai emoji senyum. Postingan tersebut diakhiri dengan kata "Whoops" diikuti dengan emoji tersenyum lainnya. Postingan tersebut dipublikasikan pada pukul 10.55 malam GMT pada Minggu malam dan dengan cepat mendapatkan perhatian, mengumpulkan hampir 400.000 tayangan sebelum hierarki liga menghapusnya pada Senin pagi setelah keluhan resmi yang cepat dari pejabat Tottenham yang tidak puas dengan nada postingan tersebut.
Para penggemar mengecam liga karena kurangnya netralitas.
Reaksi keras dari komunitas sepak bola datang hampir secara instan, dengan pendukung dari berbagai klub mempertanyakan mengapa badan pengatur netral bertindak seperti akun parodi. Seperti dilaporkan oleh The Daily Mirror, seorang pengamat mencatat sebelum penghapusan: "Saya bahkan bukan penggemar Spurs, tapi ini terasa ... kejam? Seperti akun tim lawan yang bercanda, saya bisa 100% mengerti dan menghargainya, tapi akun resmi PL? Astaga." Perasaan tersebut juga dirasakan di seluruh platform, dengan para penggemar menuntut lebih banyak etika dari saluran komunikasi utama liga.
Tanggapan lain juga sama pedasnya terhadap keputusan memposting klip tersebut. "Akun resmi PL… bagus sekali, kawan," kata seorang pengguna dengan nada sarkastis. Seorang pengguna lain menambahkan: "Dijadikan bahan lelucon oleh akun resmi PL itu gila," sementara yang ketiga mempertanyakan peran dasar akun tersebut: "Bukankah seharusnya kalian netral dan tidak memihak?" Ringkasan akhir situasi dari seorang penggemar yang kecewa berbunyi: "Saya tidak berpikir pantas bagi Premier League untuk mencoba menjadi akun yang suka bercanda. Seharusnya di atas itu."
Tekanan semakin meningkat terhadap Igor Tudor dan skuad Spurs-nya.
Pada akhirnya, keputusan Liga Premier untuk menghapus video tersebut merupakan pengakuan atas kelalaian dalam penilaian editorial. Meskipun liga sering menggunakan media sosial untuk menarik perhatian audiens muda dengan cuplikan pertandingan dan konten yang ringan, komentar "whoops" terkait Vicario melampaui batas bagi banyak orang. Dengan klub kini menghadapi krisis olahraga dan pertarungan hubungan masyarakat dengan liga, tekanan pada Igor Tudor dan timnya untuk meraih kemenangan belum pernah sebesar ini saat mereka berusaha menjauh dari tiga terbawah.
