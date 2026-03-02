Liga Premier terpaksa menghapus video media sosial yang kontroversial yang berisi komentar 'whoops' tentang kiper Tottenham, Guglielmo Vicario

Akun resmi Premier League, yang memiliki pengikut sebanyak 44,9 juta di X, mengunggah video berdurasi 13 detik pada Minggu malam yang menampilkan momen yang cukup kontroversial dari kiper asal Italia. Rekaman tersebut memperlihatkan Vicario mencoba tendangan bebas jarak jauh yang melesat langsung keluar lapangan, mengakibatkan tendangan gawang untuk Fulham. Meskipun umum bagi akun penggemar tim lawan untuk menyoroti kesalahan semacam itu, sangat tidak biasa bagi platform resmi liga untuk ikut serta dalam 'canda' yang merugikan pemain dari salah satu klub anggotanya.

Keterangan yang menyertai video itulah yang benar-benar memicu kemarahan. Tertulis: "Begitulah cara permainan dirancang..." sebelum menambahkan, "Tendangan bebas yang menarik dari Vicario" disertai emoji senyum. Postingan tersebut diakhiri dengan kata "Whoops" diikuti dengan emoji tersenyum lainnya. Postingan tersebut dipublikasikan pada pukul 10.55 malam GMT pada Minggu malam dan dengan cepat mendapatkan perhatian, mengumpulkan hampir 400.000 tayangan sebelum hierarki liga menghapusnya pada Senin pagi setelah keluhan resmi yang cepat dari pejabat Tottenham yang tidak puas dengan nada postingan tersebut.