"Liga Europa saja tidak cukup!" - Mauricio Pochettino kembali mengisyaratkan kemungkinan kembalinya ke Tottenham meskipun terikat dengan timnas AS dan secara aneh mengakui bahwa dia lebih memilih memenangkan Liga Premier daripada Piala Dunia.

Pochettino dengan tegas menyatakan pandangannya tentang tingkat kesuksesan yang dibutuhkan di Tottenham. Meskipun klub tersebut berhasil memenangkan Liga Europa musim lalu, pria berusia 53 tahun itu menegaskan bahwa para pendukung layak mendapatkan lebih banyak lagi. Ia berargumen bahwa bagi klub dengan infrastruktur dan basis penggemar seperti Tottenham, fokus harus sepenuhnya tertuju pada trofi-trofi paling prestisius dalam sepak bola.

"Memenangkan Liga Europa, yang tim ini raih, memang bagus, tapi itu tidak cukup," tegas Pochettino. "Tidak cukup hanya bersaing untuk Carabao Cup, atau FA Cup, atau Liga Europa, atau Liga Konferensi. Ini adalah klub yang seharusnya, atau harus menjadi, karena para penggemar mengharapkan klub ini berada di Liga Champions, bersaing untuk Liga Champions, berusaha percaya bahwa mereka bisa memenangkan Liga Champions, dan juga bersaing untuk Liga Premier serta percaya bahwa mereka bisa memenangkan Liga Premier." Mentalitas standar tinggi ini正是 yang membuatnya disukai oleh para penggemar selama masa jabatannya yang pertama, dan keteguhannya pada standar ini menjadi kritik tajam terhadap posisi klub saat ini.

Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan ulasan ahli, prediksi berbasis data, dan wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!