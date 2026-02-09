Getty Images Sport
"Liga Europa saja tidak cukup!" - Mauricio Pochettino kembali mengisyaratkan kemungkinan kembalinya ke Tottenham meskipun terikat dengan timnas AS dan secara aneh mengakui bahwa dia lebih memilih memenangkan Liga Premier daripada Piala Dunia.
Pesona London tetap kuat.
Pochettino mungkin sedang mengawasi perkembangan sepak bola di seberang Atlantik, tetapi fokusnya tetap tertuju pada lingkungan yang penuh tekanan di Premier League. Dalam wawancara yang mengungkap banyak hal di podcast High Performance, mantan manajer Spurs itu kembali membangkitkan spekulasi tentang kemungkinan reuni dengan klub yang dia pimpin ke final Liga Champions 2019. Dengan Spurs saat ini menghadapi periode sulit di bawah Thomas Frank, komentar publik Pochettino tentang "kebutuhan" klub terasa seperti sinyal yang disengaja kepada petinggi di Tottenham Hotspur Stadium.
Pelatih asal Argentina ini menghabiskan lima tahun sukses di London Utara, membangun ikatan emosional yang mendalam dengan para pendukung yang hingga kini belum benar-benar pudar. Meskipun masa jabatannya di Paris Saint-Germain dan Chelsea mendapat respons campuran, masa jabatannya di Spurs tetap menjadi periode paling menentukan dalam karier manajerialnya. Komentar terbarunya menunjukkan bahwa ia masih menganggap klub tersebut sebagai "rumahnya" di sepak bola Inggris, dan ia semakin vokal tentang apa yang diperlukan agar The Lilywhites kembali ke papan atas sepak bola Eropa.
Liga Europa 'tidak cukup' untuk Spurs
Pochettino dengan tegas menyatakan pandangannya tentang tingkat kesuksesan yang dibutuhkan di Tottenham. Meskipun klub tersebut berhasil memenangkan Liga Europa musim lalu, pria berusia 53 tahun itu menegaskan bahwa para pendukung layak mendapatkan lebih banyak lagi. Ia berargumen bahwa bagi klub dengan infrastruktur dan basis penggemar seperti Tottenham, fokus harus sepenuhnya tertuju pada trofi-trofi paling prestisius dalam sepak bola.
"Memenangkan Liga Europa, yang tim ini raih, memang bagus, tapi itu tidak cukup," tegas Pochettino. "Tidak cukup hanya bersaing untuk Carabao Cup, atau FA Cup, atau Liga Europa, atau Liga Konferensi. Ini adalah klub yang seharusnya, atau harus menjadi, karena para penggemar mengharapkan klub ini berada di Liga Champions, bersaing untuk Liga Champions, berusaha percaya bahwa mereka bisa memenangkan Liga Champions, dan juga bersaing untuk Liga Premier serta percaya bahwa mereka bisa memenangkan Liga Premier." Mentalitas standar tinggi ini正是 yang membuatnya disukai oleh para penggemar selama masa jabatannya yang pertama, dan keteguhannya pada standar ini menjadi kritik tajam terhadap posisi klub saat ini.
Hierarki trofi yang aneh
Mungkin aspek paling mengejutkan dari wawancara Pochettino adalah pengakuannya mengenai ambisi pribadi. Bagi seorang pria yang saat ini ditugaskan untuk memimpin Amerika Serikat dalam Piala Dunia 2026 di kandang sendiri, banyak yang mengharapkan dia akan menyebut trofi emas terkenal sebagai tujuan akhirnya. Namun, Pochettino secara aneh mengakui bahwa prestise harian Liga Premier dan Liga Champions lebih menarik baginya daripada hadiah terbesar dalam sepak bola internasional.
Ketika topik tentang kompetisi mana yang paling ingin dia menangkan muncul, jawabannya langsung dan berfokus pada kompetisi klub. "Bagi saya, Liga Champions dan Liga Premier," katanya. "Tentu saja Piala Dunia, tapi Liga Champions dan Liga Premier bagi saya adalah hal-hal yang saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya pasti akan mencapainya. Saya tidak tahu klub mana."
Menyeimbangkan tugas-tugas USMNT dengan bayang-bayang Spurs
Komentar Pochettino menempatkannya dalam posisi yang canggung dengan Federasi Sepak Bola AS. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, pengakuannya bahwa Liga Premier adalah prioritas utamanya dapat diartikan sebagai kurangnya fokus pada tugas besar yang ada di Amerika Utara. Timnas AS merekrut Pochettino khusus karena pengalamannya dalam "pertandingan besar", namun hatinya tampaknya lebih tertuju pada kembalinya ke drama mingguan Liga Premier Inggris.
Bagi Tottenham, bayang-bayang Pochettino tetap menjadi kehadiran yang konstan. Saat mereka berjuang untuk naik klasemen dan menghindari "pertarungan degradasi" yang disebutkan oleh pakar seperti Wayne Rooney, prospek kembalinya figur berpengalaman dan disukai untuk menstabilkan tim semakin menggoda setiap harinya.
