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Cesc Fabregas ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Liga Champions, jadwal Como: bagi Fabregas penutupan yang mendebarkan di Barcelona

Como
Champions League

Jadwal Como pada fase liga Liga Champions

Resmi dirilis jadwal pertandingan yang menanti Como pada Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Tim asuhan Cesc Fabregas akan memulai dengan laga kandang melawan Leipzig dan menutupnya dengan dua duel menegangkan pada dua matchday terakhir, kontra PSG di kandang dan Barcelona di markas lawan.


  • Jadwal Como

    PEKAN 1

    Como-Leipzig, Kamis 10 September pukul 21.00


    PEKAN 2

    Feyernoord-Como, Rabu 14 Oktober pukul 18.45


    PEKAN 3

    Como-Manchester United, Rabu 21 Oktober pukul 18.45


    PEKAN 4

    Lens-Como, Rabu 4 November pukul 21.00


    PEKAN 5

    Como-AEK Athena, Selasa 24 November pukul 21.00


    PEKAN 6

    Betis-Como, Rabu 9 Desember pukul 18.45


    PEKAN 7

    Como-Paris Saint-Germain, Rabu 20 Januari pukul 21.00


    PEKAN 8

    Barcelona-Como, Rabu 27 Januari pukul 21.00



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