Liga Champions, jadwal Como: bagi Fabregas penutupan yang mendebarkan di Barcelona

PEKAN 1

Como-Leipzig, Kamis 10 September pukul 21.00





PEKAN 2

Feyernoord-Como, Rabu 14 Oktober pukul 18.45





PEKAN 3

Como-Manchester United, Rabu 21 Oktober pukul 18.45





PEKAN 4

Lens-Como, Rabu 4 November pukul 21.00





PEKAN 5

Como-AEK Athena, Selasa 24 November pukul 21.00





PEKAN 6

Betis-Como, Rabu 9 Desember pukul 18.45





PEKAN 7

Como-Paris Saint-Germain, Rabu 20 Januari pukul 21.00





PEKAN 8

Barcelona-Como, Rabu 27 Januari pukul 21.00







