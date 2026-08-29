Resmi dirilis jadwal pertandingan yang menanti Como pada Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Tim asuhan Cesc Fabregas akan memulai dengan laga kandang melawan Leipzig dan menutupnya dengan dua duel menegangkan pada dua matchday terakhir, kontra PSG di kandang dan Barcelona di markas lawan.
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Liga Champions, jadwal Como: bagi Fabregas penutupan yang mendebarkan di Barcelona
Jadwal Como
PEKAN 1
Como-Leipzig, Kamis 10 September pukul 21.00
PEKAN 2
Feyernoord-Como, Rabu 14 Oktober pukul 18.45
PEKAN 3
Como-Manchester United, Rabu 21 Oktober pukul 18.45
PEKAN 4
Lens-Como, Rabu 4 November pukul 21.00
PEKAN 5
Como-AEK Athena, Selasa 24 November pukul 21.00
PEKAN 6
Betis-Como, Rabu 9 Desember pukul 18.45
PEKAN 7
Como-Paris Saint-Germain, Rabu 20 Januari pukul 21.00
PEKAN 8
Barcelona-Como, Rabu 27 Januari pukul 21.00
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