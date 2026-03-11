Goal.com
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-MAINZAFP

Diterjemahkan oleh

Liga Champions, Aturan dan Sanksi: Kapan Kartu Kuning Dihapus?

Michael Olise dan Joshua Kimmich dari Bayern Munich masing-masing menerima kartu kuning dalam leg pertama babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo dan karenanya akan diskors untuk leg kedua. Namun, kapan sebenarnya kartu kuning dihapus di Liga Champions? Berikut ini aturan yang berlaku.

Setelah kemenangan telak 6-1 atas Atalanta Bergamo, Michael Olise dan Joshua Kimmich juga menjadi sorotan. Keduanya mendapat kartu kuning karena mengulur-ulur waktu dan karenanya akan diskors untuk pertandingan leg kedua. Dengan demikian, mereka tidak akan diskors di perempat final yang akan datang, karena mereka dapat bermain tanpa beban. Namun, kapan sebenarnya seorang pemain diskors? Dan kapan kartu kuning di Liga Champions dihapus?

SPOX akan menjelaskannya kepada Anda!

  • Liga Champions, Aturan dan Sanksi: Kapan Kartu Kuning Dihapus?

    Di Liga Champions, angka tiga adalah angka yang menentukan. Penghitungan peringatan dimulai sejak fase grup dimulai: Begitu seorang pemain menerima kartu kuning ketiganya, ia akan secara otomatis diskors untuk satu pertandingan. Syaratnya adalah kartu kuning tersebut tidak menyebabkan pengusiran dari lapangan dalam satu pertandingan, karena kartu kuning-merah sudah pasti akan mengakibatkan skorsing untuk satu pertandingan.

    Jumlah kartu kuning akan dihapus setelah perempat final. Aturan ini dibuat agar tidak ada pemain profesional yang harus melewatkan pertandingan final hanya karena skorsing kartu kuning. Karena setelah fase ini hanya ada dua pertandingan semifinal, jalan menuju final sudah bersih dari kartu. Sanksi larangan bermain di final hanya dapat diberikan jika seorang pemain menerima kartu kuning-merah di pertandingan semifinal leg kedua atau menerima kartu merah yang mengakibatkan larangan bermain dalam beberapa pertandingan.

    Namun, Kimmich dan Olise bahkan bisa menghadapi hukuman yang lebih berat. Bagaimanapun, FC Bayern memilih untuk tidak mengambil risiko di Bergamo. Dayot Upamecano memang merupakan pemain ketiga yang telah menerima kartu kuning sebelum pertandingan, tetapi ia tidak menerima peringatan tambahan.

  • champions league logoGetty Images

    Liga Champions: Siaran langsung

  • Liga Champions 2025/26: Pohon Turnamen

    Babak 16 besarPerempat finalSemifinalFinal
    AF1: PSG vs. FC Chelsea   
    AF2: Galatasaray vs. FC LiverpoolVF1: PSG atau Chelsea vs. Galatasaray atau Liverpool  
    AF3: Real Madrid vs. Manchester City HF1: Pemenang VF1 vs. Pemenang VF2 
    AF4: Atalanta Bergamo vs. FC Bayern MünchenVF2: Real atau City vs. Atalanta atau Bayern F: Pemenang HF1 vs. Pemenang HF2
    AF5: Newcastle United vs. FC Barcelona   
    AF6: Atletico Madrid vs. Tottenham HotspurVF3: Newcastle atau Barcelona vs. Atletico atau TottenhamHF2: Pemenang VF3 vs. Pemenang VF4 
    AF7: Bodö/Glimt vs. Sporting Lisbon   
    AF8: Bayer Leverkusen vs. FC ArsenalVF4: Bodö/Glimt atau Sporting vs. Leverkusen atau Arsenal 
