Liga Champions, Aturan dan Sanksi: Kapan Kartu Kuning Dihapus?

Di Liga Champions, angka tiga adalah angka yang menentukan. Penghitungan peringatan dimulai sejak fase grup dimulai: Begitu seorang pemain menerima kartu kuning ketiganya, ia akan secara otomatis diskors untuk satu pertandingan. Syaratnya adalah kartu kuning tersebut tidak menyebabkan pengusiran dari lapangan dalam satu pertandingan, karena kartu kuning-merah sudah pasti akan mengakibatkan skorsing untuk satu pertandingan.

Jumlah kartu kuning akan dihapus setelah perempat final. Aturan ini dibuat agar tidak ada pemain profesional yang harus melewatkan pertandingan final hanya karena skorsing kartu kuning. Karena setelah fase ini hanya ada dua pertandingan semifinal, jalan menuju final sudah bersih dari kartu. Sanksi larangan bermain di final hanya dapat diberikan jika seorang pemain menerima kartu kuning-merah di pertandingan semifinal leg kedua atau menerima kartu merah yang mengakibatkan larangan bermain dalam beberapa pertandingan.

Namun, Kimmich dan Olise bahkan bisa menghadapi hukuman yang lebih berat. Bagaimanapun, FC Bayern memilih untuk tidak mengambil risiko di Bergamo. Dayot Upamecano memang merupakan pemain ketiga yang telah menerima kartu kuning sebelum pertandingan, tetapi ia tidak menerima peringatan tambahan.