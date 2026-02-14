Getty Images Sport
Liburan Valentine Cole Palmer! Bintang Chelsea terbang ke Dubai sementara rekan setimnya melakukan perjalanan ke Hull
Liburan romantis Palmer
Gelandang Chelsea, Palmer, memilih untuk mengganti suasana pada Hari Valentine, terbang ke Dubai bersama pasangannya, Olivia Holder, sementara rekan-rekannya di tim meraih kemenangan 4-0 di Piala FA atas Hull pada Jumat malam.
Pemain internasional Inggris itu tidak ikut serta dalam perjalanan tim dan malah menuju Timur Tengah untuk liburan musim dingin singkat. Holder mendokumentasikan perjalanan tersebut di Instagram, membagikan foto-foto dari hotel mereka yang dengan cepat beredar online. Salah satu foto menunjukkan Palmer muncul dalam pantulan cermin di belakang Holder saat dia berpose memegang buket mawar. Foto lain menampilkan sejumlah hadiah, termasuk tas tangan Chanel, yang menyiratkan Hari Valentine pertama yang mewah bersama setelah pasangan itu mulai berkencan pada akhir tahun lalu.
Pasangan ini juga dilaporkan menghabiskan malam di GAL di Dubai, sebuah restoran mewah yang spesialisasi dalam masakan Turki-Mediterania.
Perjalanan tersebut menimbulkan kegemparan di media sosial.
Holder terus mengunggah foto selama liburannya, termasuk sebuah foto di tepi pantai yang memperlihatkan dirinya bersantai di atas kursi berjemur, sementara Palmer berdiri di latar belakang dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Tempat yang dikunjungi pasangan tersebut dikenal karena hidangan mewahnya, dengan daging sapi wagyu Jepang dilaporkan berharga sekitar £800.
Palmer telah menjaga profil publik yang relatif pribadi sejak ia naik daun di Chelsea, sehingga postingan-postingan tersebut memberikan gambaran langka tentang kehidupan pribadinya. Reaksi para pendukung secara online campuran antara tawa dan rasa penasaran, sebagian besar mengakui bahwa gelandang tersebut diberi waktu libur daripada melewatkan pertandingan.Instagram
Palmer tentang manajemen waktu yang efisien
Staf Chelsea telah mengelola beban kerja Palmer dalam beberapa pekan terakhir. Ia tidak bermain melawan Hull, dan keputusan tersebut bukan bersifat disiplin, melainkan sebagai langkah pencegahan dari pelatih kepala Liam Rosenior.
Pemain berusia 22 tahun ini mengalami musim yang tidak konsisten akibat cedera ringan, dan klub ingin memastikan dia dalam kondisi prima untuk sisa musim ini, saat The Blues berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions. Istirahat singkat dari latihan dianggap bermanfaat secara internal. Dia diharapkan kembali ke Cobham minggu depan dan bergabung kembali dalam persiapan menjelang pertandingan Premier League Chelsea melawan Burnley di Stamford Bridge.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Palmer mencetak gol dari titik penalti melawan Leeds dalam pertandingan terakhir, namun juga gagal memanfaatkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan, dengan tendangan yang melambung di atas gawang dari jarak dekat pada masa injury time, saat Chelsea ditahan imbang oleh tim asuhan Daniel Farke.
Meskipun mengalami kekalahan tersebut, The Blues tetap berada di posisi yang baik di klasemen. Mereka saat ini berada di peringkat kelima, dua poin di atas Liverpool dalam perburuan tiket Liga Champions. Chelsea berharap Palmer yang segar bugar dapat memainkan peran kunci dalam sisa musim ini.
