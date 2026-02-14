Liburan Valentine Cole Palmer! Bintang Chelsea terbang ke Dubai sementara rekan setimnya melakukan perjalanan ke Hull

Gelandang Chelsea, Palmer, memilih untuk mengganti suasana pada Hari Valentine, terbang ke Dubai bersama pasangannya, Olivia Holder, sementara rekan-rekannya di tim meraih kemenangan 4-0 di Piala FA atas Hull pada Jumat malam.

Pemain internasional Inggris itu tidak ikut serta dalam perjalanan tim dan malah menuju Timur Tengah untuk liburan musim dingin singkat. Holder mendokumentasikan perjalanan tersebut di Instagram, membagikan foto-foto dari hotel mereka yang dengan cepat beredar online. Salah satu foto menunjukkan Palmer muncul dalam pantulan cermin di belakang Holder saat dia berpose memegang buket mawar. Foto lain menampilkan sejumlah hadiah, termasuk tas tangan Chanel, yang menyiratkan Hari Valentine pertama yang mewah bersama setelah pasangan itu mulai berkencan pada akhir tahun lalu.

Pasangan ini juga dilaporkan menghabiskan malam di GAL di Dubai, sebuah restoran mewah yang spesialisasi dalam masakan Turki-Mediterania.