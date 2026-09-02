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robert-lewandowski(C)Getty Images

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Lewandowski memperingatkan Barcelona: Madrid menjadi lebih kuat bersama Mourinho

R. Lewandowski
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Polandia
Spanyol

Robert Lewandowski, penyerang Chicago Fire, mengakui bahwa Real Madrid kini menjadi lebih kuat bersama pelatih baru mereka asal Portugal, Jose Mourinho.

Bintang Barcelona terdahulu itu berkata, dalam wawancara dengan surat kabar AS, "Real Madrid kini menjadi lebih kuat dengan transfer-transfer baru dan bersama Mourinho, tetapi saya selalu berada di pihak Barcelona."

Penyerang asal Polandia itu berbicara mengenai berkurangnya jumlah gol yang terjadi musim panas ini setelah kepergiannya, kembalinya Rashford ke Manchester United, serta penjualan Ferran Torres ke Paris Saint-Germain.

Lewandowski menjelaskan, "Musim lalu kami mencetak 65 gol, tetapi Barcelona tahu bagaimana bekerja hingga akhir."

Menyorot musim baru dan Liga Champions Eropa, pemain Chicago Fire itu menilai bahwa musim ini bisa berbeda dari musim sebelumnya.

Ia berkata, "Fase ini bisa berbeda bagi tim dibanding musim lalu, karena tim memiliki banyak pemain berkualitas, ditambah dengan transfer-transfer baru."

Ia menegaskan, "Saya rasa Liga Champions Eropa merupakan sebuah impian bagi Barcelona, tetapi tim sedang melalui fase di mana para pemain yang dua atau tiga tahun lalu masih sangat muda kini telah memiliki pengalaman. Ada delapan pemain yang pernah menjadi juara dunia. Ini adalah hal yang istimewa bagi mereka, dan juga bagi Spanyol. Pada akhirnya, saya berharap Barcelona berusaha untuk menang dan mampu merayakan Liga Champions Eropa."

Ia menambahkan, "Barcelona adalah salah satu kandidat untuk menang, bersama dua atau tiga tim lainnya. Di Eropa, tidak penting bagaimana Anda bermain di awal musim, yang penting adalah menjaga level sepanjang sisa tahun. Saya berharap pada akhirnya kita bisa membicarakan Barcelona dan berapa banyak gelar yang telah mereka raih."

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  • Seattle Sounders FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Pindah dari Eropa ke Amerika Serikat merupakan langkah besar

    Terkait dengan babak baru dirinya di liga Amerika, ia menjelaskan "Ada banyak sekali orang Polandia di Amerika Serikat, dan di setiap pertandingan saya melihat banyak dari mereka, dan ini adalah hal yang istimewa bagi saya. Saya merasa dalam kondisi baik; pada awalnya kamu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, bukan hanya dengan kotanya, tetapi juga dengan negaranya."

    Ia menuturkan "Pindah dari Eropa ke Amerika Serikat adalah langkah besar, dan tidak seperti langkah yang saya lakukan dari Jerman ke Spanyol. Pada awalnya hal itu lebih sulit, tetapi keluarga saya dan saya sangat senang dengan kotanya, dengan timnya, dan dengan rekan-rekan setim saya."

    Ia menutup "Sekarang kami memiliki waktu untuk bersiap dan bekerja dengan lebih baik. Kami telah menjalani banyak pertandingan beruntun tanpa periode persiapan, dan saya membutuhkan waktu untuk berlatih. Saya perlu berhenti sejenak, dan saya berharap bisa berada dalam kondisi yang lebih baik selama beberapa pekan mendatang."

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