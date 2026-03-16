Leny Yoro mendesak Manchester United untuk memperpanjang kontrak Harry Maguire
Bek tengah Manchester United, Yoro, sangat berharap klub memperpanjang masa bakti Maguire setelah kemenangan 3-1 atas Aston Villa. Pemain berusia 20 tahun itu bersikap tegas saat ditanya mengenai masa depan sang pemain berusia 33 tahun yang masih belum pasti di Old Trafford di tengah negosiasi kontrak yang sedang berlangsung. Dengan sepenuhnya menyoroti nilai rekan setimnya, Yoro berkata: "Jika dia bisa bertahan musim depan, itu sangat bagus bagi kami. Jadi, saya harap dia akan memperpanjang kontraknya dan bisa tetap bersama kami. Kita lihat saja. Kita lihat nanti."
Bimbingan di lapangan
Bek muda itu memuji Maguire karena telah membantunya beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Berbicara khusus mengenai dampak bermain bersama rekan setimnya, Yoro menambahkan: "Bermain bersama Harry, dengan semua pengalamannya, dia memberi saya banyak saran, sering berbicara dengan saya di lapangan. Jadi, ini sangat membantu saya." Ia menjelaskan komunikasi mereka lebih lanjut: "Dia selalu berbicara dengan saya, seperti ‘di mana striker?’ Terkadang kami berbicara sebelum pertandingan, saat jeda babak pertama, tentang bagaimana saya harus [meningkatkan] posisi saya. Jadi, bermain bersamanya sangat bermanfaat bagi saya."
Dilema Casemiro
Yoro juga ingin klub mempertimbangkan kembali masa depan Casemiro, yang didatangkan dengan biaya £70 juta pada tahun 2022. Meskipun pemain asal Brasil itu telah menegaskan niatnya untuk hengkang musim panas ini, Yoro menegaskan bahwa pengaruhnya tak tergantikan. Ia menjelaskan: "Saya rasa semua orang ingin dia [Casemiro] tetap bertahan. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Dia membuktikannya lagi [saat melawan Villa]. Bahkan di ruang ganti, setiap hari dia memiliki pengalaman yang tidak dimiliki siapa pun di tim ini. Dia telah memenangkan segalanya. Jadi, hal ini sangat membantu kami dalam pertandingan dan bahkan di luar lapangan."
Semua mata tertuju pada Liga Champions
Yoro, yang didatangkan dari Lille seharga €62 juta pada tahun 2024, telah tampil dalam 27 pertandingan Liga Premier musim ini, dan membantu mengantarkan United ke peringkat ketiga Liga Premier. Dengan target lolos ke Liga Champions, Yoro mengatakan bahwa timnya sangat bersemangat menghadapi tantangan ini.
"Setiap pemain ingin bermain di Liga Champions, terutama saat Anda bermain untuk United," katanya.
"Klub ini harus bermain di Liga Champions. Semoga kami bisa mendapatkannya musim depan.
"Kami tahu setiap pertandingan itu penting, tapi yang ini sangat penting karena mereka [Villa] berada tepat di belakang kami. Kami sangat senang dengan hasilnya."
