Lembaga amal anti-rasisme menuduh Jose Mourinho melakukan 'gaslighting' terhadap Vinicius Junior setelah kekacauan di Liga Champions

Pertandingan dihentikan selama hampir 10 menit setelah para pendukung Benfica melemparkan benda-benda ke arah bintang Madrid saat ia merayakan golnya di tiang sudut setelah mencetak gol yang menakjubkan dan menentukan dalam kemenangan 1-0 di Lisbon. Saat pertandingan akan dilanjutkan, pemain Brasil itu berlari ke arah wasit, menuduh Gianluca Prestianni dari Benfica telah melontarkan komentar rasis kepadanya. Insiden tersebut memicu kemarahan di lapangan dan tribun, dengan pemain dan pelatih dari kedua tim bereaksi sementara penonton mencemooh.

Setelah pertandingan, manajer Benfica Mourinho menjadi sorotan dengan komentarnya yang semakin memperkeruh debat, mendukung posisi klubnya sambil juga meragukan kesesuaian perilaku penyerang Madrid selama pertandingan.

"Ini seharusnya menjadi momen gila dalam pertandingan, gol yang luar biasa dalam pertandingan yang bagus... talenta-talenta ini mampu melakukan hal-hal indah seperti itu, tetapi sayangnya [Vinicius] tidak hanya senang mencetak gol yang menakjubkan itu dan kemudian pertandingan berakhir. Ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda merayakannya dengan cara yang menghormati," katanya kepada Amazon.

Ketika ditanya apakah Vinicius secara aktif memprovokasi pendukung tuan rumah dan skuad Benfica, mantan manajer Chelsea dan Madrid itu tegas dalam keyakinannya. Mourinho menambahkan: "Ya, saya percaya begitu. Kata-kata yang mereka tukarkan, Prestianni dengan Vinicius, saya ingin tetap netral. Saya tidak berkomentar tentang itu."

Mourinho juga mengungkapkan isi percakapannya di pinggir lapangan dengan pemain tersebut selama jeda pertandingan. Ia menceritakan: "Saya katakan padanya bahwa ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda hanya merayakannya dan kembali. Dan ketika dia berdebat tentang rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam. Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan adalah rasis, jadi jika di benaknya ada hal terkait itu, ini adalah Benfica. Ada yang salah karena hal ini terjadi di setiap stadion. Setiap stadion di mana Vinicius bermain, sesuatu terjadi. Selalu. Saya mengatakan bahwa itu adalah 50 menit sepak bola yang bagus, jutaan orang menonton di seluruh dunia, gol yang gila, benar-benar gila, dan kemudian pertandingan berakhir."