Lembaga amal anti-rasisme menuduh Jose Mourinho melakukan 'gaslighting' terhadap Vinicius Junior setelah kekacauan di Liga Champions
Posisi provokatif The Special One
Pertandingan dihentikan selama hampir 10 menit setelah para pendukung Benfica melemparkan benda-benda ke arah bintang Madrid saat ia merayakan golnya di tiang sudut setelah mencetak gol yang menakjubkan dan menentukan dalam kemenangan 1-0 di Lisbon. Saat pertandingan akan dilanjutkan, pemain Brasil itu berlari ke arah wasit, menuduh Gianluca Prestianni dari Benfica telah melontarkan komentar rasis kepadanya. Insiden tersebut memicu kemarahan di lapangan dan tribun, dengan pemain dan pelatih dari kedua tim bereaksi sementara penonton mencemooh.
Setelah pertandingan, manajer Benfica Mourinho menjadi sorotan dengan komentarnya yang semakin memperkeruh debat, mendukung posisi klubnya sambil juga meragukan kesesuaian perilaku penyerang Madrid selama pertandingan.
"Ini seharusnya menjadi momen gila dalam pertandingan, gol yang luar biasa dalam pertandingan yang bagus... talenta-talenta ini mampu melakukan hal-hal indah seperti itu, tetapi sayangnya [Vinicius] tidak hanya senang mencetak gol yang menakjubkan itu dan kemudian pertandingan berakhir. Ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda merayakannya dengan cara yang menghormati," katanya kepada Amazon.
Ketika ditanya apakah Vinicius secara aktif memprovokasi pendukung tuan rumah dan skuad Benfica, mantan manajer Chelsea dan Madrid itu tegas dalam keyakinannya. Mourinho menambahkan: "Ya, saya percaya begitu. Kata-kata yang mereka tukarkan, Prestianni dengan Vinicius, saya ingin tetap netral. Saya tidak berkomentar tentang itu."
Mourinho juga mengungkapkan isi percakapannya di pinggir lapangan dengan pemain tersebut selama jeda pertandingan. Ia menceritakan: "Saya katakan padanya bahwa ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda hanya merayakannya dan kembali. Dan ketika dia berdebat tentang rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam. Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan adalah rasis, jadi jika di benaknya ada hal terkait itu, ini adalah Benfica. Ada yang salah karena hal ini terjadi di setiap stadion. Setiap stadion di mana Vinicius bermain, sesuatu terjadi. Selalu. Saya mengatakan bahwa itu adalah 50 menit sepak bola yang bagus, jutaan orang menonton di seluruh dunia, gol yang gila, benar-benar gila, dan kemudian pertandingan berakhir."
Kick It Out mengeluarkan tanggapan yang sangat kritis.
Komentar Mourinho telah menuai kritik, begitu pula dukungan publik Benfica terhadap pemain Argentina tersebut di tengah kontroversi yang melanda. Kick It Out menargetkan mantan manajer Chelsea dan Manchester United tersebut dengan serangkaian pernyataan kuat di media sosial, mengecam retorika manajer tersebut sebagai berbahaya dan mengalihkan perhatian. Organisasi amal tersebut mengatakan di X: "Ketika seseorang melaporkan diskriminasi di sepak bola, atau di mana pun, prioritas utama adalah agar mereka didengarkan dan merasa didukung. Fokus pada perayaan gol Vinicius Jr atau sejarah klub, alih-alih mengakui laporan tersebut, merupakan bentuk gaslighting. Pendekatan ini tidak hanya merugikan individu yang terkena dampak, tetapi juga mengirimkan pesan yang salah kepada orang-orang di seluruh dunia yang mungkin mengalami situasi serupa. Pemimpin di sepak bola memiliki peran krusial dalam menetapkan standar, dan momen seperti ini membutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab yang memperkuat rasa hormat, inklusi, dan pertanggungjawaban. Kami menantikan penyelidikan yang menyeluruh terhadap insiden ini, dengan pertanggungjawaban yang sesuai terkait dengan hasilnya."
Benfica dan Prestianni mempertahankan wilayah mereka.
Meskipun ada protes global, Benfica telah mengambil langkah untuk mendukung Prestianni, yang menghadapi tuduhan menyebut Vinicius sebagai 'monyet'. Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: "Klub ini dengan tegas dan tanpa keraguan menegaskan kembali komitmen historis dan tak tergoyahkan dalam memperjuangkan nilai-nilai
kesetaraan, rasa hormat, dan inklusi, yang sejalan dengan nilai-nilai inti pendiriannya dan yang menjadikan Eusébio sebagai simbol terbesarnya. Sport Lisboa e Benfica menegaskan kembali bahwa klub sepenuhnya mendukung dan percaya pada versi yang disampaikan oleh pemain Gianluca Prestianni, yang selama bertugas di klub selalu bertindak dengan menghormati lawan, institusi, dan prinsip-prinsip yang mendefinisikan identitas Benfica. Klub menyesalkan kampanye fitnah yang dialami oleh pemain tersebut."
Prestianni juga telah memecah keheningannya, menggunakan media sosial untuk membantah tuduhan dan mempertanyakan mengapa lawan-lawannya tidak bereaksi lebih agresif jika komentar tersebut benar-benar diucapkan. Dia memposting di Instagram: "Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasial kepada pemain Vinicius Junior, yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasial terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."
Penyelidikan UEFA mengancam Lisbon
Situasi tetap sangat tidak stabil saat komunitas sepak bola menanti intervensi dari badan pengatur untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada malam itu. Dengan UEFA telah membuka penyelidikan penuh terhadap insiden tersebut, bukti-bukti mulai dari rekaman siaran hingga kesaksian saksi akan menjadi sorotan intensif. Sementara perdebatan mengenai provokasi pemain versus pelecehan rasial terus memecah belah opini, tekanan semakin meningkat pada Mourinho dan Benfica untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas daripada sekadar pengalihan perhatian di hadapan tuduhan serius terhadap perilaku mereka.
