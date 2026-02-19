Leicester mengajukan banding atas pengurangan enam poin, sementara Liga Premier mendesak sanksi yang lebih berat

Badai keuangan yang melanda Leicester telah memasuki babak baru yang intens setelah klub secara resmi mengajukan banding terhadap pengurangan enam poin yang baru-baru ini dijatuhkan akibat pelanggaran Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR). The Foxes, yang saat ini berjuang untuk bertahan di Championship, melihat musim mereka terguncang pada awal bulan ini setelah komisi independen menjatuhkan sanksi tersebut.

Hukuman tersebut, ditambah dengan enam pertandingan tanpa kemenangan di divisi kedua, telah membuat juara Premier League 2016 ini terjun bebas ke peringkat ke-22 dan hanya dua poin dari zona degradasi. Namun, pertarungan hukum ini jauh dari sepihak, karena Premier League telah mengajukan banding balik, menuntut hukuman yang lebih berat berdasarkan temuan awal komisi.

Situasi ini telah menciptakan kebuntuan hukum yang kompleks antara Leicester City dan Liga Premier Inggris. Sementara Leicester berjuang untuk memulihkan poin mereka guna mempertahankan diri, Liga Premier Inggris menyatakan ketidakpuasan atas keputusan komisi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada klub karena keterlambatan pengajuan laporan keuangan tahunan mereka.