Legendaris Chelsea John Terry Digadang-Gadang Tangani Klub Erick Thohir

Menjadi pelatih kepala di sebuah klub profesional menjadi impian bagi Terry. Dalam sebuah wawancara beberapa bulan lalu, Terry telah menyampaikan keinginannya itu, namun bukan klub Liga Primer atau Championship yang mejadi tujuan.

“Sebagai asisten pelatih di Liga Primer, dan pengalaman yang saya miliki sebagai pemain dan kapten di Chelsea dan Inggris, saya pikir itu sudah cukup untuk mendapatkan pekerjaan bagi saya. Saya tidak mengatakan pekerjaan di Liga Primer atau Championship, tetapi di level League One,” tutur Terry.

“Saya bahkan tidak mendapat kesempatan. Saya mengikuti wawancara dan jawabannya hanya 'Anda tidak memiliki pengalaman'. Ketika saya melihat beberapa orang yang menjadi manajer saat ini, itu membuat saya bingung.”

“Apakah saya frustrasi? Ya, tentu saja, karena saya memiliki banyak atribut bagus untuk menjadi pelatih atau manajer yang sangat baik. Tetapi sayangnya itu tidak terjadi.”