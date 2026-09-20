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Legenda Turki: Bagi yang paham, inilah "Leo" Salah

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Super Lig
M. Salah
L. Messi
Turki
Mesir
Argentina

"Saya di sini": Trabzon mengirim pesan kepada semua pesaingnya

Bintang sepak bola Turki sebelumnya, Nihat Kahveci, mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa terhadap penampilan bintang Mesir Mohamed Salah menghadapi Galatasaray, Sabtu, di mana ia memimpin timnya Trabzonspor meraih kemenangan 4-0 pada pekan keenam Liga Turki.

Salah membuka jalan bagi kemenangan Trabzonspor lewat gol cepat setelah 3 menit laga dimulai, kemudian melengkapi hat-trick pada menit ke-44 dan ke-80, sementara Noah Sawiullah mencetak gol kedua pada menit ke-39, setelah umpan matang dari kapten timnas Mesir tersebut.


Laga tersebut diwarnai pengusiran pelatih Galatasaray Okan Buruk pada menit ke-72 setelah ia melakukan protes, sebagaimana Leslie Ugochukwu yang masuk ke lapangan pada menit ke-69 mendapatkan kartu merah pada menit ke-87 setelah peninjauan VAR.

  • "Saya di sini untuk bersaing": Trabzonspor kirim pesan untuk semua

    Kahveci berkata setelah pertandingan: "Ini adalah pertandingan yang sangat indah, kawasan Laut Hitam merupakan daerah yang sering diguyur hujan, terutama kemarin hujan turun sangat deras, dan hari ini Trabzonspor menghujani Galatasaray dengan skor 4-0 disertai penampilan yang luar biasa di hadapan para pendukungnya".

    Ia mengatakan: "Trabzonspor ingin mengirim pesan kepada semua orang: saya ada di liga ini juga untuk bersaing".

    Ia menambahkan: "Sebelum pertandingan ini saya mengatakan bahwa laga Trabzonspor adalah pertandingan final, karena jika kalah maka selisih poin dengan pemuncak klasemen Galatasaray akan menjadi sembilan poin".

    Ia melanjutkan: "Mereka memenangkan final ini, memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen menjadi tiga, dan menambah pundi-pundi poinnya menjadi 10 poin".

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  • Leo Salah

    Kahveci pun memberikan pujian khusus terhadap penampilan bintang Mohamed Salah, hingga membandingkannya dengan legenda Lionel Messi, sebagaimana diberitakan surat kabar Hurriyet Turki, di mana ia mengatakan: "Aku tak tahu harus berkata apa tentang Salah. Menurutku dia adalah Leo Salah, bagi mereka yang memahami."

    Ia melanjutkan: "Dia menerima bola di tengah lapangan, menggiring, berpikir, lalu mencetak gol. Itulah yang terjadi pada gol terakhir."

    Ia menambahkan: "Dia mencetak gol pertama, lalu berkata kepada Sanchez [Saviolo]: 'Silakan, ambillah', dan Saviolo menyelesaikan serangan itu dengan gemilang."


    Ia meneruskan pembicaraannya tentang Salah: "Dalam kemenangan telak dengan skor 4-0, ada bintang dan pemain yang bagus, tetapi ada pula bintang yang bersinar terang. Hari ini Salah berkata: 'Aku adalah bintang yang bersinar terang', dan dia layak mendapat tepuk tangan, dia pemain yang hebat."

    Dengan kemenangan ini, koleksi poin Trabzonspor bertambah menjadi 10 poin, di posisi kelima, sementara Galatasaray tetap memuncaki klasemen dengan 13 poin.

    Trabzonspor akan bermain setelah jeda internasional menghadapi Samsunspor di kandang lawan, sementara Galatasaray menjamu Kasimpasa di kandang sendiri.

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