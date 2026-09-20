Bintang sepak bola Turki sebelumnya, Nihat Kahveci, mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa terhadap penampilan bintang Mesir Mohamed Salah menghadapi Galatasaray, Sabtu, di mana ia memimpin timnya Trabzonspor meraih kemenangan 4-0 pada pekan keenam Liga Turki.

Salah membuka jalan bagi kemenangan Trabzonspor lewat gol cepat setelah 3 menit laga dimulai, kemudian melengkapi hat-trick pada menit ke-44 dan ke-80, sementara Noah Sawiullah mencetak gol kedua pada menit ke-39, setelah umpan matang dari kapten timnas Mesir tersebut.





Laga tersebut diwarnai pengusiran pelatih Galatasaray Okan Buruk pada menit ke-72 setelah ia melakukan protes, sebagaimana Leslie Ugochukwu yang masuk ke lapangan pada menit ke-69 mendapatkan kartu merah pada menit ke-87 setelah peninjauan VAR.