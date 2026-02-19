Legenda Tottenham menegur kapten Arsenal atas reaksi yang 'tidak tepat' terhadap hasil imbang melawan Wolves

Tim Mikel Arteta tampaknya akan dengan mudah meraih tiga poin di Molineux, memimpin dengan selisih dua gol yang nyaman melawan tim papan bawah Premier League. Namun, keruntuhan dramatis di menit-menit akhir membuat tim London itu kehilangan keunggulan mereka, setelah gol dari Hugo Bueno dan Tom Edozie membawa Wolves meraih satu poin yang tak terduga.

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi ambisi juara Arsenal, sekaligus memberikan dorongan besar bagi Manchester City dalam perburuan gelar, karena tim asuhan Pep Guardiola kini tertinggal lima poin dengan satu pertandingan lebih sedikit. Sifat hasil imbang ini membuat The Gunners terkejut, terutama mengingat mereka menguasai pertandingan sepenuhnya selama satu jam pertama sebelum kelemahan pertahanan mereka terungkap.

Kapten Saka tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah peluit akhir, mengakui suasana di ruang ganti telah berubah. "Suasana di ruang ganti sangat lesu," kata Saka kepada Sky Sports. "Saya sangat kecewa dengan hasil ini, terutama cara kami bermain di babak kedua, jauh dari level yang kami tetapkan musim ini."