Legenda Tottenham keluar dari wawancara setelah memberikan jawaban yang tajam saat ditanya tentang kemungkinan menjadi pelatih kepala
Keane ditanyai mengenai posisi di Spurs
Keane, yang saat ini menjabat sebagai pelatih kepala Ferencvaros, ditanyai di pinggir lapangan mengenai lowongan posisi manajer setelah pemecatan Frank. Pria asal Irlandia itu tampak kesal dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan menjawab singkat sebelum pergi.
"Saya tidak bisa mengomentari spekulasi," katanya, mengakhiri wawancara beberapa saat kemudian.
Mantan striker bertekad untuk terus mengembangkan diri.
Diketahui bahwa pria berusia 45 tahun tersebut tidak tertarik untuk mengambil peran secara sementara dan hanya akan mempertimbangkan kembalinya jika ditawari posisi tersebut secara permanen.
Keane masih relatif awal dalam karier manajerialnya, namun telah membangun riwayat kepelatihan yang beragam. Ia memulai karirnya sebagai pemain-manajer di ATK di India sebelum bekerja sebagai asisten di Republik Irlandia, Middlesbrough, dan Leeds United. Ia kemudian beralih ke peran pelatih kepala di Maccabi Tel Aviv, memenangkan gelar liga dalam musim pertamanya, dan sejak itu memimpin juara Hungaria Ferencváros, yang saat ini bersaing di papan atas klasemen domestik.
Sebagai pemain, Keane tetap menjadi salah satu figur paling ikonik Tottenham di era modern. Selama dua periode di London Utara, ia mencetak 91 gol dalam lebih dari 200 penampilan dan menjadi kapten tim pada tahun-tahun terakhirnya di klub.
Tottenham berencana untuk segera mencari pengganti.
Tottenham Hotspur sedang mencari manajer baru setelah memecat Frank setelah kekalahan dari Newcastle, dengan tim berada di posisi bawah klasemen Premier League. Roberto De Zerbi, John Heitinga, dan Mauricio Pochettino termasuk di antara nama-nama yang dikaitkan dengan posisi tersebut, sementara Keane juga dibahas secara internal.
Siapa pun yang mengambil alih akan mewarisi tim yang sedang kesulitan di kompetisi domestik namun masih terlibat dalam kompetisi Eropa setelah lolos dari fase grup Liga Champions.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spurs akan memiliki jeda panjang sebelum menghadapi Arsenal dalam derby London Utara pada Minggu depan. Pihak klub berharap dapat menemukan solusi untuk masalah kepelatihan mereka hingga saat itu. Diperkirakan bahwa langkah paling mungkin adalah menunjuk pelatih interim, sebelum mencari manajer permanen pada musim panas.
