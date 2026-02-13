Legenda Tottenham keluar dari wawancara setelah memberikan jawaban yang tajam saat ditanya tentang kemungkinan menjadi pelatih kepala

Meskipun ada spekulasi, sumber-sumber menyebutkan bahwa Keane tidak tertarik untuk mengambil alih jabatan pelatih Tottenham secara sementara. Keane, yang saat ini memimpin perburuan gelar bersama Ferencvaros, dilaporkan hanya akan mempertimbangkan kembalinya ke klub tempat ia mencetak 91 gol jika tawaran tersebut untuk posisi pelatih kepala permanen. Ia tidak berminat menjadi "pengganti sementara" atau solusi sementara sementara dewan mencari pengganti jangka panjang untuk Frank, menurut The Daily Mail.

Perjalanan kepelatihan Keane sejauh ini beragam dan sukses. Setelah memulai sebagai pemain-manajer di ATK di India, ia bertugas sebagai asisten di Republik Irlandia, Middlesbrough, dan Leeds. Ia kemudian naik pangkat menjadi pelatih kepala di Maccabi Tel Aviv, di mana ia memenangkan gelar liga dalam satu musim sebelum hengkang. Sejak mengambil alih Ferencvaros pada Januari tahun lalu, ia mempertahankan momentum tersebut, dengan timnya saat ini berada di puncak klasemen liga Hungaria. Kesuksesan ini secara alami menempatkannya dalam pertimbangan untuk pekerjaan yang lebih besar, tetapi tanggapannya yang tegas menunjukkan bahwa ia fokus pada proyek saat ini kecuali ada tawaran serius yang muncul.