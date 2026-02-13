Getty Images Sport
Legenda Tottenham keluar dari wawancara setelah memberikan jawaban yang tajam saat ditanya tentang kemungkinan menjadi pelatih kepala
Keane menanggapi spekulasi tentang Tottenham dengan tegas.
Insiden tersebut terjadi setelah kemenangan telak Ferencvaros 4-0 di Piala Hungaria pada Rabu malam. Meskipun hasil positif di lapangan, suasana pasca pertandingan menjadi tegang ketika pembicaraan beralih dari kemenangan piala ke krisis yang sedang terjadi di Tottenham. Dengan Spurs saat ini sedang mencari manajer baru setelah pemecatan Thomas Frank awal pekan ini, nama Keane telah dikaitkan erat dengan posisi kosong tersebut.
Ketika ditanya langsung oleh seorang wartawan apakah dia mengharapkan undangan dari Tottenham untuk menjadi manajer mereka berikutnya, suasana hati Keane langsung memburuk. Orang Irlandia itu mengangkat bahu dengan kesal sebelum menjawab dengan ketus: "Saya tidak bisa mengendalikan spekulasi." Tanpa menunggu pertanyaan lanjutan, dia tiba-tiba mengakhiri wawancara dan pergi. Reaksi ini menyoroti tekanan yang mengelilingi situasi, dengan Keane jelas tidak terkesan oleh rumor yang tak henti-hentinya yang mengalihkan perhatian dari kesuksesannya saat ini di Hungaria.
Tidak tertarik dengan pekerjaan sementara.
Meskipun ada spekulasi, sumber-sumber menyebutkan bahwa Keane tidak tertarik untuk mengambil alih jabatan pelatih Tottenham secara sementara. Keane, yang saat ini memimpin perburuan gelar bersama Ferencvaros, dilaporkan hanya akan mempertimbangkan kembalinya ke klub tempat ia mencetak 91 gol jika tawaran tersebut untuk posisi pelatih kepala permanen. Ia tidak berminat menjadi "pengganti sementara" atau solusi sementara sementara dewan mencari pengganti jangka panjang untuk Frank, menurut The Daily Mail.
Perjalanan kepelatihan Keane sejauh ini beragam dan sukses. Setelah memulai sebagai pemain-manajer di ATK di India, ia bertugas sebagai asisten di Republik Irlandia, Middlesbrough, dan Leeds. Ia kemudian naik pangkat menjadi pelatih kepala di Maccabi Tel Aviv, di mana ia memenangkan gelar liga dalam satu musim sebelum hengkang. Sejak mengambil alih Ferencvaros pada Januari tahun lalu, ia mempertahankan momentum tersebut, dengan timnya saat ini berada di puncak klasemen liga Hungaria. Kesuksesan ini secara alami menempatkannya dalam pertimbangan untuk pekerjaan yang lebih besar, tetapi tanggapannya yang tegas menunjukkan bahwa ia fokus pada proyek saat ini kecuali ada tawaran serius yang muncul.
De Zerbi memimpin perburuan untuk posisi manajer Tottenham Hotspur.
Meskipun Keane berada di urutan teratas daftar calon pelatih di mata bandar taruhan, dia bukan favorit utama mereka. Calon terkuat untuk menggantikan posisi pelatih di Tottenham Hotspur Stadium saat ini adalah Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia ini tersedia setelah meninggalkan Marseille usai kekalahan memalukan 5-0 dari PSG. Keahlian taktisnya dan pengalaman sebelumnya di Premier League menjadikannya pilihan menarik bagi dewan direksi Spurs yang putus asa untuk menghentikan penurunan performa tim.
Nama-nama lain yang masuk dalam pertimbangan termasuk John Heitinga, yang baru saja direkrut sebagai asisten bulan lalu dan saat ini menjadi favorit kedua untuk naik jabatan. Mantan manajer Mauricio Pochettino tetap dalam perhitungan sebagai favorit ketiga, menawarkan potensi reuni yang romantis namun rumit. Ketertarikan seputar penunjukan ini sangat intens, dengan setiap langkah dan pernyataan dari calon-calon potensial dipantau dengan cermat saat klub berusaha membuat keputusan penting untuk menyelamatkan musim mereka.
Kampanye yang berantakan di utara London
Siapa pun yang mengambil pekerjaan ini akan dihadapkan pada tugas yang sangat berat. Tottenham sedang mengalami musim yang buruk, terpuruk di peringkat ke-16 Liga Premier dan terjerumus ke dalam pertarungan degradasi yang sesungguhnya. Pemecatan Frank terjadi setelah kekalahan kandang yang merugikan melawan Newcastle, hasil yang menjadi titik balik bagi manajemen klub. Suasana di klub sangat buruk, dengan para pendukung khawatir akan kemungkinan degradasi yang tak terbayangkan jika performa tim tidak segera membaik.
Namun, ada secercah harapan di tengah kegelapan domestik. Manajer baru akan mewarisi tim yang berkompetisi di babak gugur Liga Champions. Memimpin Tottenham ke fase krusial kompetisi elite Eropa ini menawarkan kesempatan unik untuk menyelamatkan harga diri dan mungkin bahkan trofi dari musim yang sejauh ini menjadi mimpi buruk. Apakah itu Keane, De Zerbi, atau kandidat lain, penunjukan berikutnya harus segera beraksi untuk menghadapi pertarungan degradasi sambil berkompetisi di panggung terbesar sepak bola Eropa.
