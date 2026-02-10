Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, sering dirawat di rumah sakit dan menggunakan kursi roda akibat cedera punggung.

Perubahan dalam kehidupan Ferdinand juga berdampak pada karier profesionalnya, dengan sang pakar baru-baru ini mengonfirmasi keputusannya untuk meninggalkan TNT Sports. Meskipun ia bisa saja memperpanjang kontraknya, Ferdinand mengungkapkan bahwa ia memutuskan untuk pergi karena stasiun televisi tersebut tidak menerima ide-idenya untuk mengembangkan liputan. Kini, ia fokus pada platform digitalnya sendiri, yang memungkinkan ia menjelajahi "dunia di luar 90 menit" yang sering diabaikan oleh televisi linear.

"Saya suka ditantang. Saya suka tekanan," katanya. "Saya baik-baik saja di TNT. Saya bisa saja menandatangani kontrak baru di TNT. Dengan mudah. Tapi itu bukan siapa saya sebenarnya. Saatnya untuk sesuatu yang baru. Dan dengan segala hormat, saya telah mencoba mendorong sisi baru dalam tim dan grup di TNT, dan mereka tidak sepenuhnya terbuka seperti yang saya harapkan. Jadi itu alasan besar lain mengapa saya berpikir, 'Oke, jika kalian tidak mau ikut sepenuhnya dan bekerja sama, maka saya akan melanjutkan. Kita lihat bagaimana hasilnya saat saya melakukannya sendiri.' Karena saya melihat dunia baru ini: TV linear dan sepak bola langsung akan selalu ada, tapi ada dunia lain di luar 90 menit yang menarik bagi saya, yang saya lihat seperti seorang penggemar. Jadi saya ingin tahu apa yang mereka makan, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka pulih? Saya ingin mendekatkan publik pada hal itu dan ingin berada di garis depan. Tapi pada saat yang sama, ini hanya siapa saya. Saya tidak mencoba menjadi orang lain, saya adalah diri saya sendiri. Saya melakukan hal saya sendiri. Saya selalu berada di jalur saya sendiri."