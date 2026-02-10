Getty Images Sport
Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, sering dirawat di rumah sakit dan menggunakan kursi roda akibat cedera punggung.
Ferdinand mengungkapkan perjuangannya dengan nyeri punggung.
Ferdinand telah mengungkap sejauh mana perjuangan fisiknya yang mengerikan sejak pensiun dari sepak bola profesional pada 2015 sebagai pemenang enam kali Liga Premier dan pemegang medali juara Liga Champions. Meskipun mantan kapten timnas Inggris ini tetap menjadi figur terkemuka di media, ia mengungkapkan bahwa citra publiknya menyembunyikan perjuangan pribadi melawan nyeri punggung yang melumpuhkan dan dapat menyerang tanpa peringatan. Berbicara kepada Men's Health UK, Ferdinand menjelaskan keparahan serangan nyeri tersebut, yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali dan bergantung pada perawatan medis darurat.
"Saya sudah lama menderita sakit punggung," katanya kepada Men's Health. "Saya memiliki cedera yang saya dapatkan dari karier saya… Saya mengonsumsi obat-obatan dan suntikan selama enam tahun untuk bisa bermain. Itu mempengaruhi saya. Saya mengalami momen-momen sakit punggung yang parah di mana saya harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari atau menggunakan kursi roda selama beberapa hari. Ini gila, tapi tiba-tiba saja terjadi. Sejak saya di Dubai, saya mulai berkonsultasi dengan fisioterapis untuk pertama kalinya sejak pensiun. Dia melakukan banyak manipulasi dan sebagainya, dan di gedungnya juga ada pelatih pribadi saya, jadi dia memberikan informasi tentang latihan saya. Ada pendekatan holistik dalam apa yang saya lakukan sekarang, dan semoga hal ini akan membantu saya. Daripada memperbaiki saat sudah terlambat, kita sebenarnya mencegah [cedera]."
Menanamkan mentalitas 'pekerja keras' pada anak-anaknya
Meskipun kariernya telah mengambil tol fisik yang besar, Ferdinand menolak untuk tetap diam. Mantan bek ini menegaskan bahwa komitmennya terhadap gym dan pekerjaannya tidak lagi hanya tentang kebugaran pribadi, tetapi juga tentang memberikan contoh yang ketat bagi keluarganya. Bagi Ferdinand, menjaga tingkat kerja yang tinggi secara terlihat adalah bagian penting dari pengasuhan, memastikan anak-anaknya memahami bahwa kesuksesan dan kesehatan membutuhkan usaha.
"Saya punya anak-anak yang perlu melihat etos kerja," katanya. "Anak-anak saya perlu melihat saya bangun dan pergi bekerja. Mereka perlu melihat saya dan [istri saya] Kate pergi ke gym. Saya ingin mereka memiliki gaya hidup sehat dan berpikir bahwa pergi ke gym atau sekadar bergerak adalah hal yang biasa. Dan saya tidak hanya mengatakan itu kepada anak-anak saya; mereka perlu melihatnya. Tapi jujur saja, saya juga harus pergi bekerja untuk kesehatan mental saya. Saya suka bekerja; ibu dan ayah saya bekerja. Mereka adalah pekerja keras. Itu yang saya ketahui. Ketika anak-anak saya berbicara tentang saya, sebanyak apa pun itu, ya, 'Ayah mencintai saya' dan 'Ayah telah melakukan segalanya untuk saya.' Itu 'Ayah bekerja keras. Dia adalah seorang pekerja keras.' Anda tahu apa yang saya maksud?"
Melepaskan diri dari jadwal pertandingan untuk petualangan baru
Latar belakang dari program fisik baru ini adalah pindah rumah Ferdinand ke Timur Tengah. Pindah rumah ini menandai perubahan gaya hidup yang signifikan bagi keluarga, meninggalkan Inggris untuk pindah ke Dubai. Ferdinand menjelaskan bahwa setelah puluhan tahun jadwalnya ditentukan oleh kalender sepak bola—pertama sebagai pemain dan kemudian sebagai penyiar—ia memanfaatkan kesempatan untuk lepas dari rutinitas dan mengalami budaya yang berbeda.
"Saya melihatnya sebagai petualangan," jelas pria berusia 47 tahun itu. "Hidup saya telah diatur oleh jadwal pertandingan saat bermain sepak bola dan kemudian, setelah pensiun, sebagai komentator. Tidak banyak kesempatan dalam hidup di mana Anda bisa meluangkan waktu untuk melakukan perubahan besar, menjalani petualangan, keluar dari zona nyaman, dan menjelajahi hal baru. Jadi inilah saatnya. Inilah yang ingin kami lakukan."
Alasan meninggalkan TNT Sports
Perubahan dalam kehidupan Ferdinand juga berdampak pada karier profesionalnya, dengan sang pakar baru-baru ini mengonfirmasi keputusannya untuk meninggalkan TNT Sports. Meskipun ia bisa saja memperpanjang kontraknya, Ferdinand mengungkapkan bahwa ia memutuskan untuk pergi karena stasiun televisi tersebut tidak menerima ide-idenya untuk mengembangkan liputan. Kini, ia fokus pada platform digitalnya sendiri, yang memungkinkan ia menjelajahi "dunia di luar 90 menit" yang sering diabaikan oleh televisi linear.
"Saya suka ditantang. Saya suka tekanan," katanya. "Saya baik-baik saja di TNT. Saya bisa saja menandatangani kontrak baru di TNT. Dengan mudah. Tapi itu bukan siapa saya sebenarnya. Saatnya untuk sesuatu yang baru. Dan dengan segala hormat, saya telah mencoba mendorong sisi baru dalam tim dan grup di TNT, dan mereka tidak sepenuhnya terbuka seperti yang saya harapkan. Jadi itu alasan besar lain mengapa saya berpikir, 'Oke, jika kalian tidak mau ikut sepenuhnya dan bekerja sama, maka saya akan melanjutkan. Kita lihat bagaimana hasilnya saat saya melakukannya sendiri.' Karena saya melihat dunia baru ini: TV linear dan sepak bola langsung akan selalu ada, tapi ada dunia lain di luar 90 menit yang menarik bagi saya, yang saya lihat seperti seorang penggemar. Jadi saya ingin tahu apa yang mereka makan, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka pulih? Saya ingin mendekatkan publik pada hal itu dan ingin berada di garis depan. Tapi pada saat yang sama, ini hanya siapa saya. Saya tidak mencoba menjadi orang lain, saya adalah diri saya sendiri. Saya melakukan hal saya sendiri. Saya selalu berada di jalur saya sendiri."
