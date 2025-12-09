Getty Images Sport
Legenda Manchester United Paul Scholes: Arsenal Tidak Akan Juara Liga Primer Kalau Mikel Arteta...
Keunggulan Arsenal terpangkas setelah kekalahan di Villa Park
Arsenal tetap unggul dua poin di puncak klasemen, tetapi suasana di sekitar klub berubah suram setelah Emiliano Buendía mencetak gol di masa injury time untuk membawa Aston Villa menang 2-1. Leandro Trossard sebelumnya menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Matty Cash, dan untuk waktu yang lama Arsenal tampaknya ditakdirkan untuk pulang dengan hasil imbang yang tidak meyakinkan. Namun, mereka meninggalkan Birmingham dengan kepala tunduk dan dengan keraguan baru yang menggantung atas ambisi gelar mereka. Keraguan itu semakin menguat beberapa jam kemudian ketika Manchester City mengalahkan Sunderland 3-0, hasil yang memperketat persaingan gelar juara.
- Getty Images Sport
Scholes percaya Arsenal akan kembali terpuruk
Berbicara di The Good, The Bad & The Footballpodcast, Scholes menegaskan hal tersebut. Arsenal, menurutnya, tidak akan mengakhiri penantian 22 tahun mereka untuk meraih gelar liga kecuali mereka mulai memenangkan pertandingan-pertandingan penentu musim ini.
"Man City punya peluang besar sekarang, bukan?" tanya legenda United itu. "Saya masih merasa mereka belum sepenuhnya tepat, tetapi mereka selalu tampil lebih baik di paruh kedua musim dan masalahnya dengan Arsenal adalah mereka tidak bisa memenangkan pertandingan besar."
Scholes menyebut kekalahan dari Liverpool dan Villa, serta hasil imbang melawan Manchester City dan Chelsea, sebagai bukti keterbatasan Arsenal.
"Sampai mereka mulai memenangkan pertandingan-pertandingan besar, mereka tidak punya peluang untuk memenangkan liga," katanya. "Mereka kalah dari Liverpool, mereka tidak bisa mengalahkan Man City di kandang ketika mereka sedang berjuang. Aston Villa adalah tim yang bagus, jangan salah paham, tetapi Arsenal tidak bisa memenangkan pertandingan besar. Mereka tidak bisa mengalahkan Chelsea yang bermain dengan sepuluh pemain. Jika Anda ingin memenangkan liga, Anda harus mulai memenangkan beberapa pertandingan besar, Anda harus mengalahkan rival Anda, dan mereka tidak bisa melakukannya. Secara historis, Man City selalu menjadi lebih baik setelah Januari. Mereka berada di Piala Dunia Antarklub sehingga mereka tidak benar-benar menjalani pramusim."
Mantan rekan setim Scholes, Nicky Butt mengiyakan sentimen tersebut, memprediksi bahwa tim asuhan Pep Guardiola sedang membangun momentum menuju kebangkitan di akhir musim.
"Saya memang mengatakan sebulan lalu bahwa Man City akan meraih gelar juara," kata Butt. "Mereka tiba-tiba solid. Alasan saya pikir Man City akan memenangkan liga adalah Pep [Guardiola]. Dia punya pengalaman. Saya bisa melihatnya memenangkan liga tahun ini dan kemudian pergi."
- Getty
Gvardiol bahas persaingan gelar
City telah membalikkan keunggulan Arsenal dua kali dalam tiga musim terakhir. Pada musim 2022/23, Arsenal menghabiskan 248 hari di puncak klasemen dan unggul delapan poin pada bulan April, namun kemudian terpuruk di minggu-minggu terakhir. City mengalahkan Arsenal 4-1 di Etihad Stadium pada pertandingan-pertandingan terakhir dan akhirnya finis dengan keunggulan lima poin. Di musim berikutnya, persaingan semakin ketat, tetapi akhir pertandingan terasa familiar karena City kembali menemukan ritme yang lebih tinggi, memastikan gelar juara dengan dua selisih hanya poin.
Namun, Josko Gvardiol memperingatkan bahwa tekanan akan semakin meningkat bagi kedua tim menjelang pertengahan musim.
"Saya ingat di musim pertama saya, kami berada di puncak dan berjuang untuk Liga Primer, dan Anda harus bertandang ke Fulham, di semua pertandingan, Anda harus menang. Jika Anda kalah atau kehilangan poin, itu sudah final," kata bek City tersebut kepada wartawan. "Pertama-tama, mereka punya tim yang bagus. Bukan hanya mereka, tapi Aston Villa, Chelsea juga bagus. Sunderland dua minggu lalu berada di puncak klasemen. Pertandingan ini tidak akan mudah dan musim masih panjang. Kami bahkan belum mencapai pertengahan musim. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Tertinggal dua poin, jadi kami semakin dekat. Kami perlu membangun tim seperti yang telah kami lakukan selama dua atau tiga bulan terakhir. Kita lihat saja nanti. Setiap pertandingan penting dan kami harus memenangkan setiap pertandingan."
Arsenal ingin bangkit menjelang ujian melawan Wolves
Arteta secara konsisten menegaskan bahwa timnya terus berkembang dan belajar dari kekalahan tipis, tetapi narasi bahwa timnya gagal dalam pertandingan-pertandingan penting semakin sulit diabaikan. Namun, pertandingan melawan Wolves yang berada di posisi juru kunci memberikan Arteta kesempatan untuk memantapkan posisi dan menegaskan kembali otoritasnya di puncak klasemen.
Iklan