Legenda Manchester United Paul Scholes: Arsenal Tidak Akan Juara Liga Primer Kalau Mikel Arteta...

Berbicara di The Good, The Bad & The Footballpodcast, Scholes menegaskan hal tersebut. Arsenal, menurutnya, tidak akan mengakhiri penantian 22 tahun mereka untuk meraih gelar liga kecuali mereka mulai memenangkan pertandingan-pertandingan penentu musim ini.

"Man City punya peluang besar sekarang, bukan?" tanya legenda United itu. "Saya masih merasa mereka belum sepenuhnya tepat, tetapi mereka selalu tampil lebih baik di paruh kedua musim dan masalahnya dengan Arsenal adalah mereka tidak bisa memenangkan pertandingan besar."

Scholes menyebut kekalahan dari Liverpool dan Villa, serta hasil imbang melawan Manchester City dan Chelsea, sebagai bukti keterbatasan Arsenal.

"Sampai mereka mulai memenangkan pertandingan-pertandingan besar, mereka tidak punya peluang untuk memenangkan liga," katanya. "Mereka kalah dari Liverpool, mereka tidak bisa mengalahkan Man City di kandang ketika mereka sedang berjuang. Aston Villa adalah tim yang bagus, jangan salah paham, tetapi Arsenal tidak bisa memenangkan pertandingan besar. Mereka tidak bisa mengalahkan Chelsea yang bermain dengan sepuluh pemain. Jika Anda ingin memenangkan liga, Anda harus mulai memenangkan beberapa pertandingan besar, Anda harus mengalahkan rival Anda, dan mereka tidak bisa melakukannya. Secara historis, Man City selalu menjadi lebih baik setelah Januari. Mereka berada di Piala Dunia Antarklub sehingga mereka tidak benar-benar menjalani pramusim."

Mantan rekan setim Scholes, Nicky Butt mengiyakan sentimen tersebut, memprediksi bahwa tim asuhan Pep Guardiola sedang membangun momentum menuju kebangkitan di akhir musim.

"Saya memang mengatakan sebulan lalu bahwa Man City akan meraih gelar juara," kata Butt. "Mereka tiba-tiba solid. Alasan saya pikir Man City akan memenangkan liga adalah Pep [Guardiola]. Dia punya pengalaman. Saya bisa melihatnya memenangkan liga tahun ini dan kemudian pergi."