Legenda Manchester United mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran untuk kembali ke Old Trafford demi tetap bertahan di klubnya saat ini
Van der Sar: Legenda Manchester United
Van der Sar mengukuhkan dirinya sebagai legenda sejati klub selama masa baktinya di Old Trafford, meraih delapan trofi besar bersama Manchester United. Kiper asal Belanda ini memainkan peran kunci dalam kemenangan Manchester United di Liga Champions melawan Chelsea pada 2008, dengan menggagalkan tendangan penalti penentu dari Nicolas Anelka dari Chelsea dalam adu penalti, sehingga The Red Devils dinobatkan sebagai juara Eropa. Mantan pelatih kiper Manchester United, Eric Steele, mengatakan Van der Sar setara dengan Peter Schmeichel. Ia mengatakan kepada BBC Radio Manchester: "Dia adalah pelayan yang fantastis. Saya sangat beruntung. Saya bekerja bersama Peter Schmeichel di Villa dan bekerja dengan Edwin selama dua setengah tahun. Penyelamatan penalti di Moskow telah menempatkan Edwin sejajar dengan Peter."
Kiper tersebut pensiun dari sepak bola pada 2011 tetapi terus berkecimpung di dunia olahraga. Dia kembali ke Ajax awalnya dalam peran pemasaran dan kemudian dipromosikan menjadi CEO. Van der Sar mengundurkan diri pada 2023 dan kini mengungkapkan bahwa dia bisa saja mengambil peran di United tetapi memutuskan untuk tidak kembali ke Inggris.
Mengapa Van der Sar menolak tawaran Manchester United
Dia mengatakan kepada Sky Bet’s The Overlap: "Ya, saya berbicara dengan Ed [Woodward] dua kali tentang mengambil peran di sini, tetapi pada saat itu, saya tidak berpikir pekerjaan saya di Ajax sudah selesai dengan arah yang kami tempuh – kami belum sampai di sana. Saya memiliki dua percakapan yang baik dengannya pada dua kesempatan terpisah tentang peran tersebut, kemungkinan besar akan berada di sampingnya. Ed melakukan pekerjaan yang hebat dalam memimpin klub. Terutama di sisi komersial, tentu saja dia terlibat dalam penjualan klub.
“Pada poin itu dan juga saya telah bersamanya dalam pertemuan dengan ECA [European Club Association] beberapa kali, dan kualitas beberapa aspek darinya tidak terlalu baik, tetapi Anda mungkin akan mengatakan akan bagus jika ada sesuatu di sisi sepak bola di sampingnya. Sekarang, menurut saya, dalam dua atau tiga tahun terakhir, United telah berusaha untuk mengatur aspek sepak bola dan tidak hanya mengandalkan CEO, David Gill, dan Sir Alex Ferguson. Itu tidak akan cukup lagi, itu tidak akan kembali.”
Van der Sar juga ditanya tentang rencana masa depannya, tetapi dia belum memutuskan langkah selanjutnya.
"Saya masih belum memutuskan. Saya telah berbicara dengan beberapa head-hunter, beberapa pihak, dan beberapa kepemilikan klub multi, tetapi saya belum menemukan proyek yang tepat atau membuat keputusan," tambahnya.
“Saya pikir kehidupan yang saya jalani saat ini, saya banyak bepergian dan melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan beberapa proyek komersial di Asia. Tapi pada suatu titik, Anda merasa pengetahuan yang saya peroleh, untuk mengambil langkah, saya berusia 55 tahun, jadi saya pikir saya masih punya empat atau lima tahun untuk diberikan kepada olahraga atau organisasi. Itu tidak harus klub sepak bola, bisa saja organisasi yang berhubungan dengan sepak bola, tapi harus ada kaitannya dengan olahraga."
Van der Sar memberikan pendapatnya tentang Carrick
Legenda Manchester United lainnya, Michael Carrick, kini memimpin Red Devils, dan Van der Sar telah berbagi pandangannya tentang awal karir Carrick sebagai manajer.
Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Awal yang luar biasa, tentu saja. Saya pikir United telah lama mengalami kesulitan dengan manajer. Tentu saja, saya tahu dia bukan manajer permanen, tapi Anda bisa melihat bagaimana dia menciptakan atmosfer di sekitar tim untuk para pendukung, memainkan sistem yang banyak orang kenal, cara Manchester United. Dia telah memulai dengan sangat baik dalam lima pertandingan ini. Mendapatkan begitu banyak poin adalah hal yang luar biasa."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Carrick telah meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan pertamanya sebagai pelatih dan akan berharap untuk meraih lebih banyak poin pada Senin malam saat timnya menghadapi Everton di Premier League.
