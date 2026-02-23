Legenda Manchester United mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran untuk kembali ke Old Trafford demi tetap bertahan di klubnya saat ini

Dia mengatakan kepada Sky Bet’s The Overlap: "Ya, saya berbicara dengan Ed [Woodward] dua kali tentang mengambil peran di sini, tetapi pada saat itu, saya tidak berpikir pekerjaan saya di Ajax sudah selesai dengan arah yang kami tempuh – kami belum sampai di sana. Saya memiliki dua percakapan yang baik dengannya pada dua kesempatan terpisah tentang peran tersebut, kemungkinan besar akan berada di sampingnya. Ed melakukan pekerjaan yang hebat dalam memimpin klub. Terutama di sisi komersial, tentu saja dia terlibat dalam penjualan klub.

“Pada poin itu dan juga saya telah bersamanya dalam pertemuan dengan ECA [European Club Association] beberapa kali, dan kualitas beberapa aspek darinya tidak terlalu baik, tetapi Anda mungkin akan mengatakan akan bagus jika ada sesuatu di sisi sepak bola di sampingnya. Sekarang, menurut saya, dalam dua atau tiga tahun terakhir, United telah berusaha untuk mengatur aspek sepak bola dan tidak hanya mengandalkan CEO, David Gill, dan Sir Alex Ferguson. Itu tidak akan cukup lagi, itu tidak akan kembali.”

Van der Sar juga ditanya tentang rencana masa depannya, tetapi dia belum memutuskan langkah selanjutnya.

"Saya masih belum memutuskan. Saya telah berbicara dengan beberapa head-hunter, beberapa pihak, dan beberapa kepemilikan klub multi, tetapi saya belum menemukan proyek yang tepat atau membuat keputusan," tambahnya.

“Saya pikir kehidupan yang saya jalani saat ini, saya banyak bepergian dan melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan beberapa proyek komersial di Asia. Tapi pada suatu titik, Anda merasa pengetahuan yang saya peroleh, untuk mengambil langkah, saya berusia 55 tahun, jadi saya pikir saya masih punya empat atau lima tahun untuk diberikan kepada olahraga atau organisasi. Itu tidak harus klub sepak bola, bisa saja organisasi yang berhubungan dengan sepak bola, tapi harus ada kaitannya dengan olahraga."