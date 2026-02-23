Getty/GOAL
Legenda Manchester United melancarkan serangan tajam terhadap 'pemicu kemarahan' Vinicius Junior di tengah spekulasi tentang upaya transfer untuk bintang Real Madrid
Spekulasi mengenai target potensial untuk jendela transfer musim panas mulai menguat di Manchester. United kembali bersaing untuk finis di empat besar di bawah pelatih interim Michael Carrick dan dapat menawarkan partisipasi di Liga Champions kepada calon pemain baru.
Hal itu akan memudahkan untuk merekrut target utama, dengan pertanyaan yang muncul mengenai berapa lama mantan kandidat Ballon d’Or Vinicius akan bertahan di Santiago Bernabeu. Ia telah dikabarkan akan pindah ke Premier League dalam beberapa waktu terakhir.
Parker menjelaskan mengapa Vinicius Jr tidak cocok untuk Manchester United.
Parker tidak yakin bahwa pemain berusia 25 tahun itu cocok untuk United, mengatakan kepada PariuriX: “Akan sangat menarik jika Vinicius Junior bergabung dengan Premier League, tapi jujur saja, saya lebih memilih jika dia melakukannya untuk tim lain. Anda tidak membutuhkan orang seperti dia di sekitar. Dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi bakat itu tidak akan pernah diakui karena sifatnya. Bagi saya, dia hanyalah provokator. Dia selalu mencari alasan untuk terus bertindak seperti itu, yang sayangnya.
“Memiliki talenta sebesar itu tapi bertindak seperti itu sungguh disayangkan. Dia memiliki potensi untuk dihormati oleh semua orang, tapi dengan cara dia bertindak, saya yakin dia akan sulit untuk berada di ruang ganti.
“Orang-orang di luar sana akan berusaha melakukan apa saja untuk membuatnya kehilangan kendali, yang sangat mudah baginya. Ketika dia kehilangan kendali, dia mempengaruhi tim sepak bola. Kita sudah melihatnya berkali-kali di Real Madrid.
“Kita bisa membicarakan 100 hal yang bisa dia lakukan dengan cara berbeda, tapi satu hal yang saya tidak suka tentang dia atau pemain lain yang berkulit hitam atau cokelat adalah ketika mereka membicarakan tentang meninggalkan lapangan. Saya tidak ingin omong kosong itu. Saya tidak perlu melihat provokator datang ke Manchester United. Kita butuh pemain sepak bola. Mainkan 90 menit dan lakukan segala yang bisa kamu lakukan, jangan ubah menjadi hal lain.
“Saya tidak melihat pemain kulit hitam lain melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Cara dia bersikap tidak normal. Pada akhirnya, akan selalu ada minoritas, tapi dia akan lebih dihormati hanya dengan bermain sepak bola.
“Dalam banyak hal, dia dibenci oleh setiap penggemar sepak bola. Hal yang sama terjadi dengan [Marc] Cucurella. Penggemar Chelsea akan mengatakan mereka mencintainya, tapi mereka akan membencinya jika dia bermain untuk klub lain. Penggemar Brighton membencinya dan dia bermain di sana. Jika Vinicius Junior tidak bermain di Real Madrid, penggemar juga akan membencinya.”
Bowen diberitahu bahwa dia akan menjadi pemain cadangan di Old Trafford.
Sambil mendesak United untuk menjauhi Vinicius, Parker menambahkan saat ditanya apakah kapten West Ham, Bowen, akan menjadi alternatif cerdas untuk memperkuat sayap: “Saya pikir Jarrod Bowen adalah pemain yang bagus, tapi saya tidak berpikir dia adalah apa yang Man United butuhkan. Saya juga berpikir levelnya telah menurun, namun dia tetap sangat penting bagi West Ham.
“Apakah saya akan sangat marah jika klub mendatangkannya sebagai pemain cadangan? Mungkin tidak, tapi dia tidak akan pernah menjadi starter dan menurut saya dia perlu menjadi starter. Dia selalu seperti itu dan dia bukan pemain yang bisa memberikan dampak besar. Dia adalah pemain yang suka terlibat dalam permainan dari awal hingga akhir.
“Saya suka dia, tapi dia tidak akan meningkatkan Manchester United. Dia adalah tipe pemain yang memiliki batas dan menurut saya dia sudah mencapai batas itu. Dia tidak akan banyak berkembang dengan pemain yang lebih baik di sekitarnya dan dia tidak lebih baik dari apa yang kita miliki.”
Apakah Manchester United memiliki dana untuk merekrut bintang Aston Villa, Rogers?
Parker mungkin tidak yakin dengan Bowen, tetapi dia yakin bahwa pemain internasional Inggris lainnya, bintang Villa Rogers, akan memberikan dampak yang luar biasa di Old Trafford jika rival domestik dapat dibujuk untuk melakukan penjualan.
Pemenang dua kali gelar Premier League itu mengatakan tentang seorang pemain yang berharap mendapatkan tempat starter di timnas Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini: “Oh, Morgan Rogers sangat, sangat, sangat bagus. Sangat bagus. Saat ini kami melihatnya sebagai pemain starter Inggris di Piala Dunia. Jika dia bermain untuk klub lain selain Aston Villa, dia akan menjadi salah satu pemain pertama di daftar tim Inggris. Dia adalah pemain fantastis dan bagi saya dia adalah gelandang serang terbaik di negara ini.
“Masalahnya, jika Aston Villa kehilangan dia, saya pikir Unai Emery akan mundur. Dia akan mengatakan dia tidak bisa melanjutkan sebagai manajer. Apakah dia ingin melihat Morgan Rogers datang dan menghancurkannya saat bermain untuk Manchester United? Itu tidak mungkin. Tapi saya pikir dia akan menjadi tambahan fantastis untuk skuad Manchester United. Saya hanya sulit membayangkan itu terjadi, tapi dia akan menjadi rekrutan yang luar biasa.”
United akan memiliki dana untuk dibelanjakan musim panas ini, tapi belum ditentukan seberapa besar anggaran itu - karena mereka mengejar kualifikasi Eropa - dan siapa yang akan menerima dana tersebut, karena pengganti permanen Ruben Amorim tidak akan ditunjuk hingga musim 2025-26 berakhir.
