Legenda Manchester United melancarkan serangan tajam terhadap 'pemicu kemarahan' Vinicius Junior di tengah spekulasi tentang upaya transfer untuk bintang Real Madrid

Parker tidak yakin bahwa pemain berusia 25 tahun itu cocok untuk United, mengatakan kepada PariuriX: “Akan sangat menarik jika Vinicius Junior bergabung dengan Premier League, tapi jujur saja, saya lebih memilih jika dia melakukannya untuk tim lain. Anda tidak membutuhkan orang seperti dia di sekitar. Dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi bakat itu tidak akan pernah diakui karena sifatnya. Bagi saya, dia hanyalah provokator. Dia selalu mencari alasan untuk terus bertindak seperti itu, yang sayangnya.

“Memiliki talenta sebesar itu tapi bertindak seperti itu sungguh disayangkan. Dia memiliki potensi untuk dihormati oleh semua orang, tapi dengan cara dia bertindak, saya yakin dia akan sulit untuk berada di ruang ganti.

“Orang-orang di luar sana akan berusaha melakukan apa saja untuk membuatnya kehilangan kendali, yang sangat mudah baginya. Ketika dia kehilangan kendali, dia mempengaruhi tim sepak bola. Kita sudah melihatnya berkali-kali di Real Madrid.

“Kita bisa membicarakan 100 hal yang bisa dia lakukan dengan cara berbeda, tapi satu hal yang saya tidak suka tentang dia atau pemain lain yang berkulit hitam atau cokelat adalah ketika mereka membicarakan tentang meninggalkan lapangan. Saya tidak ingin omong kosong itu. Saya tidak perlu melihat provokator datang ke Manchester United. Kita butuh pemain sepak bola. Mainkan 90 menit dan lakukan segala yang bisa kamu lakukan, jangan ubah menjadi hal lain.

“Saya tidak melihat pemain kulit hitam lain melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Cara dia bersikap tidak normal. Pada akhirnya, akan selalu ada minoritas, tapi dia akan lebih dihormati hanya dengan bermain sepak bola.

“Dalam banyak hal, dia dibenci oleh setiap penggemar sepak bola. Hal yang sama terjadi dengan [Marc] Cucurella. Penggemar Chelsea akan mengatakan mereka mencintainya, tapi mereka akan membencinya jika dia bermain untuk klub lain. Penggemar Brighton membencinya dan dia bermain di sana. Jika Vinicius Junior tidak bermain di Real Madrid, penggemar juga akan membencinya.”