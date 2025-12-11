Getty/GOAL
Legenda Liverpool John Arne Riise Sebut Pemain Ini Layak Jadi Suksesor Mohamed Salah
Ledakan emosi Salah picu rumor transfer
Pertanyaan serius diajukan tentang berapa lama lagi Salah akan berada di Liverpool, dengan bintang Mesir tersebut menuduh The Reds telah memojokkannya di tengah musim yang mengecewakan sejauh ini. Dia juga mengklaim bahwa hubungannya dengan Arne Slot memburuk.
Banyak yang mempertanyakan mengapa penyerang berusia 33 tahun itu merasa perlu untuk mengungkapkan keluhannya di depan umum, meskipun rasa frustrasi dapat dimengerti karena ia dicadangkan dalam tiga pertandingan berturut-turut. Beberapa orang berpendapat - dengan Piala Afrika yang semakin dekat - bahwa ia mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Liverpool.
Penerus Salah: "Semenyo pengganti yang sempurna"
Salah baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun pada bulan April lalu, tetapi spekulasi kini merajalela mengenai calon potensial untuk menggantikan posisinya di Merseyside. Salah satu kandidat utama sudah bersinar di Liga Primer, dengan Semenyo membuktikan dirinya di Bournemouth dengan 13 gol yang dicetak musim lalu dan enam gol lagi musim ini.
Mantan bek The Reds Riise mengatakan kepada footitalia ketika ditanya apakah pemain berusia 25 tahun itu bisa menjadi tambahan yang cerdas di Anfield: “Maksud saya, dia sedang dalam performa terbaik dan dia pemain yang sulit untuk dihadapi dan dia akan cocok untuk Liverpool. Jelas kami suka bermain dengan pemain sayap yang mampu melewati pemain lawan dan mengalahkan mereka. Saat ini kami memiliki Cody Gakpo yang melakukan itu, tetapi menambahkan Semenyo akan sempurna."
“Dia tipe pemain hebat yang perlu kami rekrut jika terjadi sesuatu dengan Salah. Tetapi bahkan jika Salah tetap bertahan, saat ini kami kekurangan pemain sayap yang khas. Terlepas dari masa depan Salah, dia benar-benar pemain yang harus kami incar dan direkrut pada bulan Januari jika memungkinkan.”
Menyesal rekrut Wirtz?
Semenyo dikabarkan memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang dapat diaktifkan dengan harga £65 juta sebelum 10 Januari. Masih harus dilihat apakah Liverpool ingin kembali mengeluarkan banyak uang setelah memecahkan berbagai rekor selama musim panas.
Mereka menebus Alexander Isak seharga £125 juta dan Florian Wirtz sebesar £116 juta. Keduanya belum menunjukkan performa terbaik mereka untuk The Reds, dan masih terus berada dalam sorotan.
Ketika ditanya apakah Liverpool akan menyesali keputusan mereka untuk berinvestasi begitu besar pada Wirtz, Riise menambahkan: “Tidak, saya rasa itu bukan kesalahan, karena Anda melihat dia bermain bagus di pertandingan tertentu dan terutama untuk Jerman juga. Saya pikir dia butuh lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan permainan Inggris dan jelas saya pikir tekanan datang dari luar karena label harga dan segalanya."
“Tapi kita telah melihat sekilas apa yang bisa dia lakukan dan saya yakin kita akan melihat lebih banyak lagi selama musim ini. Dia pekerja keras tetapi dia perlu beradaptasi lebih cepat dengan sepakbola Inggris, dan sisi fisiknya."
“Jelas dia akan mendapatkan satu musim untuk membuktikan seberapa bagus dia dan apa yang bisa dia lakukan untuk klub. Tapi saya mengerti mengapa orang bertanya apakah itu perekrutan yang buruk atau pemborosan, karena dia belum tampil seperti yang diharapkan orang jika Anda melihat label harganya, dan apa yang telah dia lakukan untuk Jerman dan klub lamanya Bayer Leverkusen. Tapi dia pemain yang luar biasa dan saya harap kita menemukan posisi yang tepat untuknya dan kita dapat menggunakannya dengan cara yang benar.”
Liverpool vs Brighton: Apakah Salah akan bermain?
Wirtz masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan Liverpool 1-0 atas Inter Milan di Liga Champions, sementara Salah absen sepenuhnya dalam pertandingan di Giuseppe Meazza setelah dicoret dari skuad. Keduanya berpotensi terlibat dalam pertandingan melawan Brighton di Liga Primer, dengan The Reds memasuki laga tersebut di posisi kesepuluh klasemen.
