Legenda Liverpool John Arne Riise Sebut Pemain Ini Layak Jadi Suksesor Mohamed Salah

Semenyo dikabarkan memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang dapat diaktifkan dengan harga £65 juta sebelum 10 Januari. Masih harus dilihat apakah Liverpool ingin kembali mengeluarkan banyak uang setelah memecahkan berbagai rekor selama musim panas.

Mereka menebus Alexander Isak seharga £125 juta dan Florian Wirtz sebesar £116 juta. Keduanya belum menunjukkan performa terbaik mereka untuk The Reds, dan masih terus berada dalam sorotan.

Ketika ditanya apakah Liverpool akan menyesali keputusan mereka untuk berinvestasi begitu besar pada Wirtz, Riise menambahkan: “Tidak, saya rasa itu bukan kesalahan, karena Anda melihat dia bermain bagus di pertandingan tertentu dan terutama untuk Jerman juga. Saya pikir dia butuh lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan permainan Inggris dan jelas saya pikir tekanan datang dari luar karena label harga dan segalanya."

“Tapi kita telah melihat sekilas apa yang bisa dia lakukan dan saya yakin kita akan melihat lebih banyak lagi selama musim ini. Dia pekerja keras tetapi dia perlu beradaptasi lebih cepat dengan sepakbola Inggris, dan sisi fisiknya."

“Jelas dia akan mendapatkan satu musim untuk membuktikan seberapa bagus dia dan apa yang bisa dia lakukan untuk klub. Tapi saya mengerti mengapa orang bertanya apakah itu perekrutan yang buruk atau pemborosan, karena dia belum tampil seperti yang diharapkan orang jika Anda melihat label harganya, dan apa yang telah dia lakukan untuk Jerman dan klub lamanya Bayer Leverkusen. Tapi dia pemain yang luar biasa dan saya harap kita menemukan posisi yang tepat untuknya dan kita dapat menggunakannya dengan cara yang benar.”