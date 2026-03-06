Legenda Leeds United menjelaskan aset berharga di Elland Road yang nilainya melebihi nilai transfer apa pun - dan mengapa hal itu mungkin membantu menjaga The Whites tetap di Premier League

Gelar juara yang gemilang dinikmati musim lalu saat mengumpulkan 100 poin dan memastikan tiket kembali ke kasta tertinggi dengan gaya yang mengesankan. Tetap bersaing di antara elit sepak bola Inggris tentu tidak akan mudah.

Leeds, bagaimanapun, telah merangkai skuad yang menggabungkan kemampuan mengubah jalannya pertandingan dengan energi tak terbatas - dengan gemuruh yang menggema dari tribun yang curam selama setiap pertandingan kandang membantu menghasilkan komoditas yang paling dicari: keuntungan marginal.

Dengan The Whites belum mampu menyaingi daya beli rival yang tak segan menginvestasikan miliaran poundsterling dalam jendela transfer yang relatif singkat, mereka harus berkreasi dalam perburuan poin berharga.

Nilai telah ditemukan di pasar transfer - melalui pemain seperti Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson, dan Anton Stach - tetapi langkah terbaik Leeds adalah memberikan basis penggemar setia sesuatu untuk disoraki.