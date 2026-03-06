Getty
Legenda Leeds United menjelaskan aset berharga di Elland Road yang nilainya melebihi nilai transfer apa pun - dan mengapa hal itu mungkin membantu menjaga The Whites tetap di Premier League
Ada yang patut dibanggakan: Leeds memenuhi harapan basis penggemar yang setia.
Gelar juara yang gemilang dinikmati musim lalu saat mengumpulkan 100 poin dan memastikan tiket kembali ke kasta tertinggi dengan gaya yang mengesankan. Tetap bersaing di antara elit sepak bola Inggris tentu tidak akan mudah.
Leeds, bagaimanapun, telah merangkai skuad yang menggabungkan kemampuan mengubah jalannya pertandingan dengan energi tak terbatas - dengan gemuruh yang menggema dari tribun yang curam selama setiap pertandingan kandang membantu menghasilkan komoditas yang paling dicari: keuntungan marginal.
Dengan The Whites belum mampu menyaingi daya beli rival yang tak segan menginvestasikan miliaran poundsterling dalam jendela transfer yang relatif singkat, mereka harus berkreasi dalam perburuan poin berharga.
Nilai telah ditemukan di pasar transfer - melalui pemain seperti Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson, dan Anton Stach - tetapi langkah terbaik Leeds adalah memberikan basis penggemar setia sesuatu untuk disoraki.
Mengapa atmosfer Elland Road lebih berharga daripada transfer apa pun.
Mantan bintang Leeds yang pernah meraih gelar juara, McAllister, mengakui hal tersebut. Gelandang legendaris Skotlandia itu, yang berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Casino, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah suporter yang bersemangat di Elland Road lebih berharga daripada transfer besar-besaran: “Tentu saja. Elland Road adalah tempat yang fantastis untuk bermain sepak bola, dan saya pikir ketika para penggemar melihat ada sekelompok pemain di lapangan itu—Anda bisa mendebat level pemain yang dimiliki Leeds saat ini dibandingkan dengan pemain yang pernah mereka miliki di masa lalu—tetapi begitu penonton merasa mereka sedang mengalami awal pertandingan dan para pemain yang masuk selama pertandingan memberikan segalanya untuk mereka, Anda akan mendapatkan dukungan yang luar biasa.
“Yang terpenting, itulah yang mereka inginkan. Mereka jelas ingin melihat sepak bola yang menarik, mereka ingin melihat pemain menunjukkan bakat individu dan sebagainya, tapi menurut saya, saat ini mereka sedang berjuang dan ada selisih poin dengan tim di bawah mereka. Menurut saya, mereka sudah cukup, tapi mereka hanya akan cukup jika penonton tetap mendukung mereka, dan menurut saya Daniel memiliki itu. Saya pikir dia telah membuktikannya tahun ini.”
Penyesuaian taktis: Farke meredam spekulasi tentang kepergiannya dengan keputusan berani.
McAllister menambahkan tentang perubahan taktik yang telah membawa keberuntungan bagi Leeds musim ini, dengan Farke - yang pernah dipertanyakan masa depannya pada suatu saat - membuktikan bahwa dia tidak takut mengambil keputusan besar meskipun berada di bawah sorotan yang paling terang: “Ada perubahan di Etihad saat mereka beralih ke formasi tiga bek, ketika mereka sedang kesulitan [melawan Manchester City], dan mereka langsung mengubah strategi dan mulai mengoper bola ke Calvert-Lewin sedikit lebih cepat. Perubahan itu membalikkan musim mereka.
“Menarik untuk melihat pertandingan melawan Sunderland beberapa malam lalu. Saya pikir mereka sedikit terlalu aman dan mungkin mencoba melindungi hasil imbang daripada menyerang Sunderland. Sunderland, itu bukan pertandingan yang bagus, jadi saya pikir mereka akan belajar dari itu. Saya pikir jika mereka sedikit lebih berani dan mengoper bola ke Calvert-Lewin serta memberikan umpan yang bagus kepadanya, dia akan menjadi katalisator lain, bersama dengan dukungan penonton, untuk menjaga Leeds tetap di Premier League.”
Jadwal pertandingan Leeds 2025-26: Masa krusial bagi The Whites
Kekalahan 1-0 Leeds melawan Sunderland membuat mereka berada di peringkat ke-15 klasemen, tiga peringkat dan selisih tiga poin di atas zona degradasi, dengan sembilan pertandingan tersisa di jadwal mereka. Mereka masih harus menghadapi sebagian besar tim di sekitar mereka, termasuk Wolves, Burnley, West Ham, Tottenham, Brighton, dan Crystal Palace.
Perhatian kini beralih ke urusan Piala FA, dengan The Whites berharap atmosfer kandang mereka yang legendaris dapat membantu mereka melaju ke babak perempat final setelah menghadapi Norwich, tim dari Championship, pada Minggu ini.
