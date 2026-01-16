X-Series FutsalX-Series
Dijamin Seru! Dua Legenda Futsal Dunia Ricardinho & Falcao Beraksi Di XSeries-2 Indonesia

XSeries hadir kembali menyapa pecinta olahraga di Indonesia.

Setelah mencetak kesuksesan besar lewat XSeries-1 pada September 2025, ajang sportainment inovatif ini resmi melangkah ke fase berikutnya dengan menghadirkan XSeries-2, sebuah evolusi baru permainan 5v5 yang memadukan olahraga, hiburan, dan budaya digital.

XSeries dikenal sebagai innovative 5v5 game pertama di dunia yang menggabungkan konsep power cards, fantasy match, serta kolaborasi lintas dunia antara pro players, legenda olahraga, hingga content creator ternama. Konsep unik ini sukses menarik perhatian jutaan penonton di berbagai platform media sosial pada edisi pertamanya.

    CEO dan Co-Founder Games of Society, Novel Leonardo, mengakui tingginya antusiasme publik mulai dari penggemar sepak bola, futsal, hingga audiens Gen Z mendorong XSeries menghadirkan edisi kedua yang lebih besar, lebih berani, dan berkelas internasional.

    "Pada kesempatan kali ini, kami menyediakan X-Series 2. Melanjuti dari X-Series 1 di September 2025 kemarin. Dan di X-Series 2 kali ini, ini sebuah sportainment. Kalau kita membawa bukan cuma pemain lokal, tapi juga pemain internasional dan super players. Dari background futsal," katanya dalam sesi konferensi pers di I3L Auditorium, Jakarta Kamis (15/1) malam WIB.

    Empat Tim Terbaik

    XSeries-2 akan menyuguhkan permainan 5v5 inovatif yang dirancang khusus untuk penonton era digital. Pertandingan itu digelar pada 17–18 Januari 2026 di GOR UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur. Ada empat tim yang bertanding yakni Grim Reaper, Nova Titans, Lynx Hunters, dan Fury Squad.

    Ajang ini mempertemukan 60 pemain nasional dan internasional, yang terdiri dari pemain sepak bola profesional, pemain futsal profesional, influencer, content creator, serta talenta muda hasil pembinaan Futsal Series.

    XSeries-2 juga semakin mengukuhkan statusnya sebagai panggung global dengan menghadirkan belasan pemain internasional dari 10 negara berbeda, menjadikannya salah satu kolaborasi sportainment berskala internasional terbesar di Indonesia.

    Dua Ikon Futsal Dunia

    Daya tarik utama XSeries-2 adalah kehadiran dua legenda futsal dunia, Falcão, The King of Futsal dan ikon Tim Nasional Futsal Brasil, serta Ricardinho, The GOAT of Futsal dari Portugal. Kehadiran dua figur legendaris ini menjadi momen bersejarah bagi ekosistem futsal dan sepak bola Indonesia.

    Selain itu, sejumlah bintang internasional turut meramaikan XSeries-2, seperti Carlos Ortiz (kapten Timnas Futsal Spanyol), Suphawut dan Jetsada (ikon futsal Thailand).

    "Di sebelah kanan saya, ada Ricardinho. Sebelah kiri ada Falcao. Mereka berdua seperti Messi dan Ronaldo dari futsal. Ini sebuah kehormatan untuk kita bisa menjadi tuan rumah untuk mereka. Mungkin tidak mudah bisa mempertemukan mereka di satu tempat, di satu negara, di satu waktu, dan di satu match," ucap Novel.

  • Kebanggaan Falcao dan Ricardinho

    Baik Falcao maupun Ricardinho sama-sama merasa senang bisa ambil bagian di acara ini. Mereka berharap bisa memberikan hiburan yang terbaik kepada para penonton.

    "Untuk saya ini sebuah kehormatan bisa bermain menghadapi Ricardinho lagi. Saya sangat menghormatinya. Karena kami berdua saling menghormati satu sama lain dan saya berterima kasih kepada para penggemar di Indonesia. Selamat kepada presiden X-Series telah merealisasikan ide besarnya. Dan saya berharap Ricardinho dan saya bisa menghadirkan pertandingan yang sangat bagus. Hanya satu pemenangnya yaitu penggemar futsal," kata Falcao.

    "Pertama-tama saya berterima kasih kepada CEO X-Series yang bisa mewujudkan seri ini di Indonesia. Saya tahu para penggemar di sini sangatlah mencintai para pemainnya. Saya harap nanti kami bisa memberikan penampilan yang terbaik. Tentu saja saya berharap bisa melawan Falcao di final, tapi ternyata kamu bertemu di semifinal. Karena ini memang bukanlah sebuah gimmick. Jadi kami akan melakukan pekerjaan yang terbaik. Bagi saya, ini sebuah kehormatan untuk bermain melawan Falcao. Ini juga untuk pemain lokal. Saya harap semuanya enjoy," ujar Ricardinho.

    Aroma Timnas Indonesia

    Tak hanya menghadirkan bintang dunia, XSeries-2 juga diperkuat deretan content creator dan influencer ternama seperti Jaden Bahtera, Nyoman Paul, Kkajhe, Nidal, Kitings, Exben, hingga Amar, yang membawa pendekatan digital-native dan kedekatan kuat dengan audiens Gen Z.

    Dari sisi atlet profesional nasional, nama-nama besar seperti Beckham Putra, Saddil Ramdani, King Polo, Bambang Bayu Saptaji, hingga pemain top lainnya siap unjuk gigi. Sementara dari jajaran ex-pro legends, hadir sosok legendaris seperti Cristian Gonzales, Hamka Hamzah, Ismed Sofyan, Syamsir Alam, dan lainnya.

    Lebih dari sekadar turnamen, XSeries-2 merupakan perayaan lintas generasi dan lintas platform menggabungkan intensitas permainan 5v5, kekuatan personal branding kreator digital, serta narasi pertemuan legenda dunia, bintang masa kini, dan talenta masa depan.

    Dengan rekam jejak kesuksesan XSeries-1 yang dimenangkan oleh LYNX Hunters di bawah kepemimpinan Jaden Bahtera, serta Suphawut sebagai MVP of the Match XSeries-2 hadir sebagai bukti nyata bahwa olahraga masa depan adalah kolaboratif, atraktif, dan relevan dengan budaya digital generasi muda.

