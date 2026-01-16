Dijamin Seru! Dua Legenda Futsal Dunia Ricardinho & Falcao Beraksi Di XSeries-2 Indonesia

Baik Falcao maupun Ricardinho sama-sama merasa senang bisa ambil bagian di acara ini. Mereka berharap bisa memberikan hiburan yang terbaik kepada para penonton.

"Untuk saya ini sebuah kehormatan bisa bermain menghadapi Ricardinho lagi. Saya sangat menghormatinya. Karena kami berdua saling menghormati satu sama lain dan saya berterima kasih kepada para penggemar di Indonesia. Selamat kepada presiden X-Series telah merealisasikan ide besarnya. Dan saya berharap Ricardinho dan saya bisa menghadirkan pertandingan yang sangat bagus. Hanya satu pemenangnya yaitu penggemar futsal," kata Falcao.

"Pertama-tama saya berterima kasih kepada CEO X-Series yang bisa mewujudkan seri ini di Indonesia. Saya tahu para penggemar di sini sangatlah mencintai para pemainnya. Saya harap nanti kami bisa memberikan penampilan yang terbaik. Tentu saja saya berharap bisa melawan Falcao di final, tapi ternyata kamu bertemu di semifinal. Karena ini memang bukanlah sebuah gimmick. Jadi kami akan melakukan pekerjaan yang terbaik. Bagi saya, ini sebuah kehormatan untuk bermain melawan Falcao. Ini juga untuk pemain lokal. Saya harap semuanya enjoy," ujar Ricardinho.