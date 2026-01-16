Dijamin Seru! Dua Legenda Futsal Dunia Ricardinho & Falcao Beraksi Di XSeries-2 Indonesia

Setelah mencetak kesuksesan besar lewat XSeries-1 pada September 2025, ajang sportainment inovatif ini resmi melangkah ke fase berikutnya dengan menghadirkan XSeries-2, sebuah evolusi baru permainan 5v5 yang memadukan olahraga, hiburan, dan budaya digital.
XSeries dikenal sebagai innovative 5v5 game pertama di dunia yang menggabungkan konsep power cards, fantasy match, serta kolaborasi lintas dunia antara pro players, legenda olahraga, hingga content creator ternama. Konsep unik ini sukses menarik perhatian jutaan penonton di berbagai platform media sosial pada edisi pertamanya.