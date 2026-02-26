Getty/GOAL
Legenda Arsenal, Thierry Henry, menyebut Viktor Gyokeres sebagai 'potongan yang hilang' dalam upaya Arsenal untuk meraih gelar Premier League
Gyokeres telah mencetak delapan gol pada tahun 2026.
Gyokeres pindah ke Emirates Stadium dengan biaya £55 juta ($75 juta) pada musim panas 2025. Ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi di Arsenal - meskipun memiliki pengalaman sebelumnya di sepak bola Inggris - dan menghadapi pertanyaan tentang kemampuannya untuk memimpin lini depan tim yang paling ambisius.
Namun, kualitasnya mulai terlihat lebih sering sejak awal tahun. Pemain berusia 27 tahun ini mencetak dua gol dalam kemenangan 4-1 atas Spurs dalam derby, membawa total golnya menjadi 15 di semua kompetisi musim ini. Dia telah mencetak delapan gol pada 2026 dan tidak ada pemain di Premier League yang bisa mengklaim memiliki catatan yang lebih baik.
Penyerang Swedia yang dibandingkan dengan legenda Arsenal, Henry.
Ikon Arsenal, Parlour, yakin Gyokeres bisa menjadi pemain kunci bagi The Gunners dalam perburuan gelar yang telah lama dinantikan, mengatakan kepada The Sun: “Jika dia bisa melakukan apa yang dia lakukan melawan Tottenham setiap pekan, itu akan luar biasa. Dia terlihat seperti pemain yang berbeda saat melawan Tottenham. Dia terlihat jauh lebih percaya diri.
“Bukan hanya gol yang dia cetak, tapi permainannya secara keseluruhan jauh lebih baik. Dia berada di posisi yang tepat. Gol terakhirnya seperti Thierry Henry di masa jayanya. Henry sering melakukannya secara rutin. Jadi, jika dia bisa mempertahankan performa itu, itu akan menjadi kunci yang hilang, karena itu mungkin area terlemah Arsenal. Jika melihat tim secara keseluruhan, itu adalah lini serang.
“Anda harus melakukannya setiap pekan. Itu bagian yang sulit. Thierry jelas melakukannya setiap pekan. Dan jika Gyokeres bisa melakukannya, itu bisa menjadi perbedaan tahun ini, pasti.”
Parlour merupakan bagian dari skuad legendaris Arsenal ‘Invincibles’ pada musim 2003-04, dan mereka tetap menjadi tim Arsenal terakhir yang meraih gelar Premier League. Tim musim 2025-26 saat ini memimpin klasemen dengan selisih lima poin.
Parlour mengatakan: “Jika Anda mengatakan kepada saya pada 2004 bahwa Anda tidak akan memenangkan liga lagi selama 20 tahun ke depan, saya akan berkata ‘Tidak mungkin. Kami pasti akan memenangkan liga sebelum itu.’ Jadi, itu hanya menunjukkan betapa sulitnya dan betapa beratnya memenangkan liga itu.”
Arsenal mengatakan bahwa memecat Arteta akan menjadi 'kegilaan'.
Arteta berada di bawah tekanan untuk meraih hasil positif musim ini setelah memimpin Arsenal finis sebagai runner-up dalam tiga musim berturut-turut. Ia membawa Arsenal dalam perburuan gelar quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun posisinya bisa terancam jika musim ini berakhir tanpa gelar.
Parlour yakin bahwa mengganti pelatih akan menjadi keputusan yang fatal, terlepas dari apa yang terjadi ke depannya. Mantan pemain internasional Inggris itu menambahkan: “Masalahnya, siapa orang yang tepat? Berapa banyak manajer yang ada di luar sana? Kita tidak bisa terus meniru apa yang dilakukan tim lain, hanya memilih manajer demi memilih dan kemudian memecat mereka.
“Saya hanya berpikir itu akan gila untuk memecatnya. Saya tahu kita semua akan sangat kecewa jika mereka finis di posisi kedua lagi, dan saya akan berada di sana bersama mereka. Orang-orang akan mengatakan ‘kita harus melakukan perubahan’, tapi perubahan untuk siapa? Itu pertanyaan besarnya. Siapa di luar sana yang bisa melakukan pekerjaan seperti Mikel Arteta? Saya tidak tahu.”
Apakah Gyokeres akan menjadi potongan terakhir dari teka-teki juara?
Arsenal bertekad untuk menghindari terjebak dalam pasar manajer yang padat pada musim panas ini, dengan klub-klub seperti Manchester United, Tottenham, dan Real Madrid juga sedang mencari manajer permanen baru.
Gyokeres dianggap sebagai potongan terakhir dalam puzzle juara bagi The Gunners saat bergabung dari Sporting - dengan tim yang hampir meraih gelar tersebut membutuhkan striker tangguh bernomor punggung 9 - dan dia mungkin masih bisa memenuhi ekspektasi tersebut.
