Legenda Arsenal, Thierry Henry, menyebut Viktor Gyokeres sebagai 'potongan yang hilang' dalam upaya Arsenal untuk meraih gelar Premier League

Ikon Arsenal, Parlour, yakin Gyokeres bisa menjadi pemain kunci bagi The Gunners dalam perburuan gelar yang telah lama dinantikan, mengatakan kepada The Sun: “Jika dia bisa melakukan apa yang dia lakukan melawan Tottenham setiap pekan, itu akan luar biasa. Dia terlihat seperti pemain yang berbeda saat melawan Tottenham. Dia terlihat jauh lebih percaya diri.

“Bukan hanya gol yang dia cetak, tapi permainannya secara keseluruhan jauh lebih baik. Dia berada di posisi yang tepat. Gol terakhirnya seperti Thierry Henry di masa jayanya. Henry sering melakukannya secara rutin. Jadi, jika dia bisa mempertahankan performa itu, itu akan menjadi kunci yang hilang, karena itu mungkin area terlemah Arsenal. Jika melihat tim secara keseluruhan, itu adalah lini serang.

“Anda harus melakukannya setiap pekan. Itu bagian yang sulit. Thierry jelas melakukannya setiap pekan. Dan jika Gyokeres bisa melakukannya, itu bisa menjadi perbedaan tahun ini, pasti.”

Parlour merupakan bagian dari skuad legendaris Arsenal ‘Invincibles’ pada musim 2003-04, dan mereka tetap menjadi tim Arsenal terakhir yang meraih gelar Premier League. Tim musim 2025-26 saat ini memimpin klasemen dengan selisih lima poin.

Parlour mengatakan: “Jika Anda mengatakan kepada saya pada 2004 bahwa Anda tidak akan memenangkan liga lagi selama 20 tahun ke depan, saya akan berkata ‘Tidak mungkin. Kami pasti akan memenangkan liga sebelum itu.’ Jadi, itu hanya menunjukkan betapa sulitnya dan betapa beratnya memenangkan liga itu.”