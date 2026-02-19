Getty Images Sport
Legenda Arsenal mengklaim Mikel Arteta akan meninggalkan Arsenal untuk melatih klub besar Eropa dan mendukung mantan bintang untuk menggantikannya di Emirates
Pindah ke Barcelona adalah hal yang tak terhindarkan.
Petit, seorang pria yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk sukses di London Utara, yakin bahwa perjalanan Arteta pada akhirnya akan membawanya kembali ke akar-akarnya. Pria Prancis itu menyarankan bahwa terlepas dari apakah proyek saat ini berakhir dengan trofi besar atau kekecewaan, daya tarik untuk kembali ke klub yang membantu membentuk filosofi sepak bolanya akan terlalu kuat untuk ditolak. Narasi seputar masa depan jangka panjang Arteta sedang berubah, dengan Petit menyarankan bahwa batas kemampuan manajerial sang Spanyol melampaui batas Liga Premier.
Hubungan antara Arteta dan Barcelona sangat erat. Sebagai lulusan akademi La Masia yang terkenal, manajer Arsenal ini adalah pengikut cara Blaugrana, dan Petit yakin bahwa kembalinya Arteta ke Barcelona hanyalah masalah waktu. "Mikel Arteta suatu hari nanti akan melatih Barcelona, saya pikir pada akhirnya kita akan melihat itu," kata Petit kepada BetBrothers. "Hubungan tersebut sangat kuat. Tapi menurut saya, itu tergantung pada bagaimana dia ingin mengelola karier manajerialnya, dalam hal memiliki tekad untuk tetap di sana selamanya, seperti seorang manajer yang setia pada satu klub."
Meskipun penggemar Arsenal mungkin ingin mempertahankan jenius taktik mereka untuk jangka panjang, Petit merasa bahwa daya tarik Camp Nou pada akhirnya akan mengalahkan loyalitas terhadap proyek London. Dia melanjutkan: "Apakah dia benar-benar ingin mengalami sepak bola di negara lain? Jujur saja, jika dia meninggalkan Arsenal, saya melihatnya lebih mungkin pergi ke luar negeri daripada ke klub Premier League lain. Jadi, jelas, saya akan mengatakan Barca akan menjadi pilihan favoritnya jika dia meninggalkan Arsenal."
Kesuksesan atau kegagalan mengarah pada jalan yang sama.
Arsenal mengalami kekalahan lagi setelah ditahan imbang 2-2 oleh Wolves pada Rabu. Hasil ini membuka peluang bagi Manchester City untuk memperkecil selisih poin menjadi hanya dua poin dalam perburuan gelar, memperketat persaingan di puncak klasemen saat musim memasuki fase krusial. Setelah membawa Arsenal finis di posisi kedua selama tiga musim berturut-turut, kemungkinan kegagalan lain mengancam, menambah tekanan pada pundak sang pelatih.
Namun, Petit menyarankan bahwa kepergian Arteta mungkin tidak bergantung pada hasil dari perburuan empat gelar saat ini. Baik The Gunners berhasil meraih semua trofi yang ada atau gagal di tahap akhir, hasilnya tetap sama di matanya. "Jujur saja, saya tidak tahu apa yang terbaik. Jika dia menang, dia akan pergi. Jika dia tidak menang, dia akan pergi. Saya tidak tahu. Jika dia menang, dia mungkin akan terus menambah jumlah trofi," tambah Petit.
"Kita harus berada di dalam pikiran Arteta untuk mengetahui apa yang dia inginkan di masa depan. Tapi bagi saya, saya melihatnya lebih dalam jangka panjang, selama mungkin untuk tetap di Arsenal, daripada pindah ke tempat lain, atau pergi dalam waktu dekat."
Fabregas muncul sebagai penerus yang terpilih.
Jika Arteta benar-benar pindah ke Catalonia, pertanyaan tentang siapa yang akan mengisi kekosongan menjadi hal yang paling penting. Bagi Petit, jawabannya adalah mantan kapten Arsenal lainnya yang sedang mencuri perhatian di bangku cadangan: Cesc Fabregas. Saat ini, Fabregas sedang mengesankan sebagai pelatih kepala tim Serie A, Como, dan dengan cepat membangun reputasi sebagai salah satu talenta muda paling cerdas di dunia sepak bola. Petit yakin bahwa pertumbuhan Fabregas sebagai pemimpin menjadikannya kandidat utama untuk kursi kepelatihan Arsenal saat waktunya tiba.
Petit sangat terkesan dengan cara Fabregas menangani pemain-pemain bintang dan disiplin ruang ganti. "Saya pikir Cesc Fabregas akan mengambil waktunya karena dia memiliki segala yang dia butuhkan di Como," lanjut Petit. "Dia ingin pemain, mereka memberikannya pemain. Apa pun yang dia inginkan, mereka memberikannya. Dan itu memungkinkan dia memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan."
Munculnya kekuatan manajerial baru
Petit menunjuk pada insiden terbaru yang melibatkan Alvaro Morata sebagai bukti kematangan otoritas Fabregas. "Saya pikir saya melihat sesuatu akhir pekan ini yang belum pernah saya lihat sepanjang musim ini dengan Alvaro Morata. Morata dikeluarkan dari lapangan karena bereaksi terhadap provokasi, dan Fabregas secara terbuka mengatakan, 'Dia seharusnya tahu lebih baik.' Saya pikir ini pertama kalinya dia berbicara secara terbuka tentang seorang pemain daripada, Anda tahu, berbicara secara terbuka seperti yang mungkin dia lakukan di masa lalu. Jadi bagi saya, itu menunjukkan kepribadian, menunjukkan, 'Saya adalah bos,' dan itu jelas merupakan tanda 'Saya akan berada di sini untuk sementara waktu.'
Pada akhirnya, Petit memperkirakan klub-klub terbesar di dunia sepak bola akan mengincar Fabregas, dengan Arsenal dan Chelsea kemungkinan berada di barisan terdepan mengingat sejarah Fabregas dengan kedua klub tersebut. "Klub-klub lamanya akan melepas manajer, dan jelas Chelsea, Arsenal, atau klub mana pun di level atas, akan mempertimbangkan dia sebagai opsi karena dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di Como," Petit menyimpulkan. Meskipun Arteta tetap menjadi pilihan saat ini, blueprint untuk masa depan Arsenal sudah mulai dirancang oleh mereka yang paling mengenal klub tersebut.
