Legenda Arsenal mengklaim Mikel Arteta akan meninggalkan Arsenal untuk melatih klub besar Eropa dan mendukung mantan bintang untuk menggantikannya di Emirates

Petit, seorang pria yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk sukses di London Utara, yakin bahwa perjalanan Arteta pada akhirnya akan membawanya kembali ke akar-akarnya. Pria Prancis itu menyarankan bahwa terlepas dari apakah proyek saat ini berakhir dengan trofi besar atau kekecewaan, daya tarik untuk kembali ke klub yang membantu membentuk filosofi sepak bolanya akan terlalu kuat untuk ditolak. Narasi seputar masa depan jangka panjang Arteta sedang berubah, dengan Petit menyarankan bahwa batas kemampuan manajerial sang Spanyol melampaui batas Liga Premier.

Hubungan antara Arteta dan Barcelona sangat erat. Sebagai lulusan akademi La Masia yang terkenal, manajer Arsenal ini adalah pengikut cara Blaugrana, dan Petit yakin bahwa kembalinya Arteta ke Barcelona hanyalah masalah waktu. "Mikel Arteta suatu hari nanti akan melatih Barcelona, saya pikir pada akhirnya kita akan melihat itu," kata Petit kepada BetBrothers. "Hubungan tersebut sangat kuat. Tapi menurut saya, itu tergantung pada bagaimana dia ingin mengelola karier manajerialnya, dalam hal memiliki tekad untuk tetap di sana selamanya, seperti seorang manajer yang setia pada satu klub."

Meskipun penggemar Arsenal mungkin ingin mempertahankan jenius taktik mereka untuk jangka panjang, Petit merasa bahwa daya tarik Camp Nou pada akhirnya akan mengalahkan loyalitas terhadap proyek London. Dia melanjutkan: "Apakah dia benar-benar ingin mengalami sepak bola di negara lain? Jujur saja, jika dia meninggalkan Arsenal, saya melihatnya lebih mungkin pergi ke luar negeri daripada ke klub Premier League lain. Jadi, jelas, saya akan mengatakan Barca akan menjadi pilihan favoritnya jika dia meninggalkan Arsenal."