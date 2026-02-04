Goal.com
LEGACY: Perjalanan Arab Saudi Di Piala Dunia- Dari 'Gol Maradona' Hingga Mengejutkan Lionel Messi & Argentina

Ini adalah Legacy, serial fitur dan podcast GOAL yang mengikuti perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami menyelami kisah dan warisan yang membentuk negara-negara sepakbola terhebat. Minggu ini, kami menyelami perjalanan Arab Saudi: dari akselerasi tak terlupakan Saeed Al-Owairan yang mirip Diego Maradona pada tahun 1994, hingga malam yang menakjubkan di Qatar ketika Green Falcons mempermalukan Lionel Messi dan Argentina. Ini adalah kisah tentang keyakinan, ketahanan, dan warisan yang tak pernah mati...

Pintu ruang ganti tertutup, napas terengah-engah, wajah-wajah tegang, dan setiap mata tertuju pada pria yang berdiri di tengah: Herve Renard. Pria Prancis itu dengan kemeja putih ikoniknya - dan, menurutnya, membawa keberuntungan - berdiri di depan para pemain Arab Saudi pada jeda babak pertama pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2022 di Qatar, suaranya mengguncang dinding.

"Apa yang kita lakukan di sini? Apakah ini tekanan?" tanyanya. "Tekanan berarti tidak takut… Terakhir kali [Lionel] Messi berada di tengah dengan bola, kalian berdiri di depan pertahanan menunggu Ali Al-Bulayhi maju dan menekannya? Ambil ponsel kalian dan foto dia kalau mau! Saat dia menguasai bola, kalian harus menekannya dan mengejarnya."

"Dengan bola, kita bagus. Kalian lihat apa yang kalian lakukan? Ayolah, kawan-kawan, ini Piala Dunia! Berikan semua yang kalian punya!"

Babak pertama ditutup dengan gol pembuka Lionel Messi untuk Argentina, tetapi kisah sesungguhnya baru dimulai setelah itu - kisah milik Green Glory. Saleh Al-Shehri membuka dongeng indah dengan gol penyama kedudukan yang memukau, sebelum Salem Al-Dawsari mengukir namanya dalam buku sejarah lewat gol kedua yang menggelegar.

Stadion berguncang, dunia pun terperangah. Messi terpaku, tak mampu memahami kegilaan yang baru saja terjadi. Arab Saudi menaklukkan Argentina 2-1. Ini bukan mimpi - melainkan kenyataan yang mengguncang tuan rumah Qatar dan seluruh penjuru dunia.

Kemenangan Arab Saudi bukan sekadar kejutan, melainkan deklarasi lahirnya generasi baru yang tak gentar menghadapi para raksasa - generasi yang percaya pada diri sendiri, tanah airnya, dan benderanya.

    "Di mana Messi? Kami hancurkan harga dirinya"

    Seruan “Messi Wainu?” menggema sepanjang turnamen, bahkan ketika ikon Argentina itu menjawab para suporter Arab Saudi dengan cara paling tegas: bukan hanya mencapai final, tetapi juga mengangkat satu-satunya trofi yang sebelumnya belum pernah ia raih. Terlepas dari itu, nyanyian tersebut akan selamanya menjadi penanda kemenangan tak terlupakan Arab Saudi dalam sejarah Piala Dunia mereka - sebuah simbol kebanggaan nasional sekaligus salah satu momen terbesar Arab dalam sejarah turnamen.

    Momen itu juga menandai start terbaik Arab Saudi di Piala Dunia. Namun, tidak setiap awal indah mendapatkan akhir yang layak. Ekspektasi sempat melambung setelah kemenangan mengejutkan di laga pembuka, tetapi Green Falcons gagal melanjutkan momentum tersebut. Mereka tumbang 2-0 dari Polandia dan 2-1 oleh Meksiko pada dua pertandingan berikutnya, sehingga harus tersingkir di fase grup.

    Pada titik ini, menarik untuk menengok kembali bagaimana Arab Saudi bisa mencapai level yang memungkinkan mereka mengejutkan pemain terhebat yang pernah disaksikan dunia…

    Awal dari sebuah mimpi

    Di jantung Semenanjung Arab, di antara pasir dan bintang-bintang, sebuah mimpi lahir. Seluruh generasi mengejar satu ide: Mencapai Piala Dunia. Dan pada tahun 1994, mimpi itu menjadi kenyataan. Di bawah pelatih Mohammed Al-Kharashi, tim sepakbola Arab Saudi terbang ke negeri yang belum pernah mereka injak sebelumnya: Amerika Serikat.

    Kemenangan dramatis 4-3 atas Iran mengamankan tempat Green Falcons di turnamen tersebut, tetapi tidak ada yang menyangka tim dari Timur Tengah ini akan membakar persaingan seperti yang mereka lakukan. Tergabung dalam grup yang berisi Belanda, Belgia, dan Maroko, Fuad Anwar memastikan awal yang sempurna ketika ia membuka skor melawan Belanda. Meskipun Arab Saudi kemudian kalah dalam pertandingan itu dengan skor 2-1, kini ada keyakinan bahwa mereka dapat bersaing.

    Dalam derbi Arab melawan Maroko, Sami Al-Jaber membuka skor, dan meskipun Maroko menyamakan kedudukan, Fuad Anwar kembali tampil untuk membuat sejarah dan mengamankan kemenangan Piala Dunia pertama Arab Saudi.

    Kemudian datanglah momen yang tak terlupakan. Belgia mengharapkan kemenangan mudah, tetapi Saeed Al-Owairan memiliki rencana lain. Pada menit kelima, ia mengambil bola dari tengah lapangan, melesat ke depan seperti anak panah, melewati tiga bek, dan melepaskan tembakan ke gawang. Dari Riyadh hingga Jeddah hingga Dammam, warga Saudi berteriak – ini bukan sekadar gol, ini adalah kebangkitan kolektif bahwa mimpi telah menjadi kenyataan. Dijuluki 'Gol Maradona', gol ini berjiwa Saudi, berjiwa Arab, dan berjiwa Asia.

    Gol luar biasa Al-Owairan terbukti menjadi gol penentu kemenangan, dan Arab Saudi lolos ke babak 16 besar. Dari kiper heroik dan pertahanan solid yang dipimpin oleh Ahmed Jamil, hingga kapten Fuad Anwar, Green Falcons membawa bendera Arab tinggi-tinggi sambil mendapatkan rasa hormat dari seluruh dunia.

    Kemudian kereta berhenti melawan Swedia. Kekalahan 3-1, tetapi perpisahan yang membanggakan, bagi mereka yang telah menulis baris pertama kejayaan. Ini bukanlah akhir; Itulah awal dari sebuah legenda, sebuah bangsa yang melihat mimpi besar dalam sebuah bola kecil, dan mengejarnya hingga menjadi kenyataan.

    Dari pasir Arab hingga tribun Amerika, sebuah warisan telah lahir.

    Generasi baru

    Empat tahun kemudian, tim Saudi tiba di Prancis dengan beberapa pahlawan mereka dari tahun 1994 telah pensiun atau pindah. Namun, generasi baru membawa mimpi yang sama.

    Tetapi, Dewi Fortuna tidak berpihak pada Green Falcons. Melawan Denmark di pertandingan pembuka, mereka melewatkan banyak peluang sebelum akhirnya kalah 1-0. Kemudian datang tuan rumah - dan juara akhirnya - Prancis, yang memberikan kekalahan menyakitkan 4-0 yang mengakhiri perjalanan Arab Saudi dengan satu pertandingan tersisa.

    Namun, para pemain menolak untuk menyerah. Dalam pertandingan perpisahan mereka melawan Afrika Selatan, Sami Al-Jaber mencetak gol pertama Arab Saudi di turnamen tersebut, dan kapten Yousuf Al-Thunayan kemudian menambahkan gol kedua. Harapan kembali tersenyum, tetapi takdir kejam, karena penalti di menit terakhir merampas kemenangan.

    Di balik setiap luka, ada pelajaran, dan Green Falcons belajar bahwa Piala Dunia tidak mengenal ampun terhadap kesalahan, dan bahwa detail kecil memisahkan kejayaan dari kehancuran. Dengan setiap kekalahan, Arab Saudi menanamkan benih pengalaman, kedewasaan dan tekad yang baru. Generasi berubah di Prancis, tetapi harapan tidak pernah berubah.

    Kekalahan yang memalukan

    Asia menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 2002, dan terasa puitis bahwa Arab Saudi mampu tampil di panggung terbesar di benua mereka sendiri. Namun, apa yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan tidak bisa lebih buruk lagi.

    Pada 1 Juni 2002, Green Falcons menghadapi Jerman. Itu terbukti menjadi malam bersejarah, tetapi malam yang ingin dilupakan oleh semua orang yang terkait dengan Arab Saudi. Umpan silang dan tembakan menghujani gawang Saudi, wajah-wajah terkejut para pemain dan penggemar tak percaya dengan apa yang terjadi.

    Kekalahan 8-0 mengukir luka yang dalam dalam sejarah sepakbola Saudi, tetapi seperti kata pepatah, 'setiap malam yang pahit akan berlalu.' Green Falcons yang terluka melanjutkan pertandingan, kalah dari Kamerun melalui gol tunggal Samuel Eto'o sebelum kalah 3-0 dari Irlandia. Mereka tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah dalam ketiga pertandingan tanpa mencetak satu gol pun. Tidak ada kegembiraan, hanya keheningan dan air mata.

    Dari rasa sakit itu, Arab Saudi belajar pelajaran pahit, bahwa sepakbola tidak memaafkan mereka yang tidak siap, dan reputasi saja tidak akan membawa kemenangan. Namun, mereka tidak mati. Sebaliknya, mereka yang tahu rasa kekalahan adalah mereka yang benar-benar menikmati manisnya kemenangan.

    Harapan terakhir

    Pada tahun 2006 di Jerman, Green Falcons kembali ke panggung besar dengan perpaduan pemain muda dan berpengalaman di bawah asuhan pelatih asal Brasil Marcos Paqueta. Dipimpin oleh bintang muda Yasser Al-Qahtani, ada keyakinan bahwa pengulangan tahun 1994 akan terjadi.

    Arab Saudi membuka kampanye mereka melawan Tunisia dalam pertandingan sesama Arab, dan enam menit sebelum waktu penuh, Sami Al-Jabert membangkitkan semangat dan kenangan 12 tahun sebelumnya ketika ia memecah kebuntuan. Tetapi seperti yang sering terjadi dalam sepakbola, ia tersenyum sesaat sebelum memberikan pengkhianatan, ketika Tunisia menyamakan kedudukan di waktu tambahan.

    Dari sana, kekalahan 4-0 dari Ukraina diikuti oleh kekalahan terhormat 1-0 dari Spanyol, tetapi sekali lagi perjalanan berakhir di rintangan pertama. Bukan berarti mereka tahu pada saat itu, ini akan berbeda dari yang sebelumnya, karena 2006 menandai penampilan Piala Dunia terakhir Arab Saudi selama 12 tahun lamanya…

    Dihancurkan Bahrain

    Semua yang terlibat dalam sepakbola Arab Saudi meyakini jalan menuju Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan akan berjalan mulus. Pada kenyataannya, Green Falcons memang memulai dengan meyakinkan, melangkah percaya diri menuju penampilan kelima secara beruntun di Piala Dunia, sebelum tergelincir saat menghadapi Korea Utara dan dipaksa menjalani play-off dua leg melawan Bahrain.

    Setelah bermain imbang 0-0 pada laga tandang, kedua tim bentrok di Riyadh dengan segalanya dipertaruhkan. Skor masih terkunci 1-1 saat memasuki masa injury time, sebelum Hamad Al-Montashari membawa tuan rumah unggul. Stadion meledak dalam sorak sorai, harapan membuncah; mimpi Arab Saudi tampil untuk kelima kalinya di Piala Dunia terasa begitu dekat.

    Atau setidaknya, begitulah yang mereka kira. Dalam satu detik, segalanya berbalik, gol penyeimbang Bahrain pada menit ke-94 memastikan merekalah yang melaju berkat aturan gol tandang. Keheningan langsung menyelimuti stadion seperti tirai berat; kegembiraan berubah menjadi keterkejutan, lalu air mata.

    Ribuan pasang mata menatap kosong ke hamparan rumput hijau, sementara para pemain terkapar tak percaya. Gol di detik terakhir itu menjadi belati yang menembus mimpi, mimpi buruk tanpa kesempatan untuk terbangun.

    Ini bukan sekadar kekalahan dalam satu laga, melainkan hilangnya momen kebahagiaan sebuah bangsa. Empat penampilan beruntun terhenti malam itu, dan bagi mereka yang pernah merasakan kejayaan, pahitnya kegagalan begitu sulit diterima.

    Namun, mungkin ketiadaan itu justru diperlukan. Dari setiap rasa sakit, lahir sebuah awal baru. Sejak malam itu, Green Falcons memasuki fase refleksi diri, mencari kembali makna seragam kebanggaan, serta semangat yang tak pernah menyerah.

    Muncul dari balik bayang-bayang

    Ketika kualifikasi Piala Dunia 2014 tiba, harapan mencoba bangkit dari reruntuhan - tetapi sekali lagi, takdir menolak untuk bekerja sama. Pelatih berganti dan taktik bergeser, yang berarti konsistensi hilang dan Arab Saudi tersingkir bahkan sebelum mencapai tahap akhir kualifikasi.

    Absen kedua kalinya dari putaran final terasa lebih berat. Para penggemar merasa seolah-olah mereka telah mundur 20 tahun, ketika kualifikasi Piala Dunia hanyalah mimpi yang jauh, ketika hanya mendengar lagu kebangsaan Saudi di turnamen saja sudah merupakan kemenangan. Itu adalah waktu keheningan dan refleksi saat sepakbola Saudi melangkah ke bayang-bayang untuk membangun kembali dan menemukan kembali jiwanya.

    Namun, di balik layar, sesuatu yang baru sedang terbentuk. Generasi muda, yang dipimpin oleh Salem Al-Dawsari, Yasser Al-Shahrani, dan Abdullah Al-Mayouf, mulai bangkit, menandai datangnya fajar yang layak untuk warisan kerajaan.

    Dan pada tahun 2018, mereka kembali. 12 tahun absen telah membangkitkan kembali semangat mereka, dan Arab Saudi kembali ke panggung global, kali ini di Rusia.

    Diundi untuk tampil di pertandingan pembuka, kekalahan 5-0 dari tuan rumah sangat menyakitkan, dan diikuti oleh kekalahan dari Uruguay. Tetapi sesuatu telah berubah dalam semangat Green Falcons; mereka tidak lagi menundukkan kepala karena malu.

    Melawan Mesir di pertandingan terakhir mereka, kiper legendaris Essam El-Hadary berdiri tegak, menyelamatkan penalti untuk mencetak sejarah Piala Dunia sebagai pemain tertua yang melakukannya. Kemudian, di waktu tambahan, Al-Dawsari menembak, gawang bergetar dan para penggemar kembali bersorak.

    Kemenangan itu bukan hanya tiga poin - itu menandai kelahiran kembali semangat Saudi. Sebuah pesan telah dikirim ke dunia: Arab Saudi telah kembali bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk bersaing. Dari rasa sakit di Bahrain hingga kegembiraan di Rusia, Green Falcons belajar bahwa setiap jatuh bukanlah akhir, tetapi awal dari kebangkitan yang lain.

    Warisan yang tak pernah mati

    Dari gol Al-Owairan yang memukau dunia, hingga gol Al-Dawsari yang mempermalukan Messi dan rekan-rekannya di Qatar, kisah Green Falcons tetap abadi. Kisah sebuah bangsa yang tak mengenal kata mustahil; yang bangkit setiap kali jatuh, dan kembali lebih kuat setiap kali meredup.

    Perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia bukan hanya tentang gol atau hasil, tetapi tentang mimpi yang telah hidup sejak 1994. Hari ini, semua mata tertuju pada tahun 2026 di mana Green Falcons bersiap untuk menulis babak baru dalam kisah abadi mereka.

    Generasi baru membawa mimpi yang sama, dan seorang pelatih, Renard, yang percaya bahwa kejayaan bukanlah kebetulan, tetapi dibangun oleh tekad dan kemauan. Pelatih asal Prancis yang memimpin Arab Saudi untuk menumbangkan juara dunia kini berupaya mengulangi kesuksesan Green Falcons di Piala Dunia di Amerika Utara dengan membimbing mereka ke babak gugur sekali lagi.

    Namun kali ini, panggungnya berbeda, lapangannya lebih siap dari sebelumnya. Kini, Arab Saudi tidak lagi berjalan sendirian, dengan liga domestiknya yang kini menjadi rumah bagi pemain dan pelatih superstar seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Joao Felix, Simone Inzaghi, Jorge Jesus, dan Sergio Conceicao, untuk menyebutkan beberapa saja. Nama-nama tersebut telah membawa sorotan global, meningkatkan ambisi, dan mengubah stadion-stadion Saudi menjadi laboratorium kejayaan masa depan.

    Dunia mungkin melupakan banyak gol, tetapi tidak akan pernah melupakan Al-Owairan yang berlari seperti Maradona, atau tendangan Al-Dawsari yang menjatuhkan Messi, atau air mata para penggemar saat bendera Kerajaan berkibar tinggi.

    Sepakbola di Arab Saudi bukan hanya permainan; itu adalah cermin sebuah bangsa, sebuah babak sejarah modernnya yang diceritakan di lapangan hijau di hadapan mata dunia. Maka, Arab Saudi melangkah menuju tahun 2026 dengan membawa masa lalu yang gemilang, masa kini yang menjanjikan, dan momentum liga yang dipenuhi bintang-bintang dengan keyakinan tak tergoyahkan bahwa yang terbaik masih akan datang.

