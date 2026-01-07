GFX Legacy Brazil GOAL
Tauan Ambrosio dan Yosua Arya

LEGACY: Penantian 24 Tahun - Bagaimana Juara Dunia Lima Kali Brasil Terjebak Krisis Identitas?

Ini adalah Legacy, serial fitur dan podcast GOAL yang mengikuti perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami menyelami kisah dan warisan yang membentuk negara-negara sepakbola terhebat. Kali ini kita beralih ke Brasil, yang menghadapi krisis identitas saat mereka berusaha menghindari jeda terpanjang antara gelar global dalam sejarah negara tersebut. Dari keajaiban tahun 2002 hingga patah hati yang mengikutinya, ini adalah kisah tentang negara adidaya sepakbola yang masih mencari jati dirinya - dan bintang berikutnya untuk mengangkat beban bangsa.

Piala Dunia biasanya ditandai dengan ketidakpastian - dan ketidakpastian itulah yang membuatnya begitu menarik. Tetapi edisi 2026 akan datang dengan penuh kepastian. Bagi tim nasional Brasil, ini akan menjadi titik balik dalam sejarah: apakah anak asuh Carlo Ancelotti akan mendapatkan bintang keenam yang telah lama mereka nantikan, atau mereka akan mencetak rekor puasa gelar terpanjang yang pernah dialami Brasil.

Sudah 24 tahun sejak kemenangan terakhir Brasil pada tahun 2002 - jarak yang sama yang memisahkan gelar tahun 1970, yang dimenangkan oleh tim yang sederet bintang yang menampilkan Pele, Jairzinho, Gerson, Rivellino, Tostao dan kawan-kawan, dari kemenangan pada tahun 1994. Lima turnamen berturut-turut Selecao gagal mengangkat trofi. Perhitungannya sederhana: jika puasa gelar tidak berakhir tahun ini di Amerika Utara - seperti yang terjadi pada siang yang cerah di Rose Bowl, ketika Roberto Baggio mengirimkan tendangan penaltinya melambung di atas mistar gawang - maka penantian akan berlanjut hingga 28 tahun dan enam Piala Dunia pada tahun 2030.

Brasil belum pernah menunggu selama ini untuk gelar global. Edisi pertama turnamen ini adalah pada tahun 1930, dan meskipun trofi pertama Brasil datang 28 tahun kemudian, pada tahun 1958, negara itu baru secara realistis mulai bermimpi mengangkat trofi pada tahun 1950, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen untuk pertama kalinya. Hanya delapan tahun yang memisahkan adegan Pele muda menghibur ayahnya yang menangis setelah mendengar 'Maracanazo' di radio, hingga ia menangis bahagia, dipeluk oleh Nilton Santos, setelah kemenangan Brasil atas Swedia pada tahun 1958.

Sejak gelar pertama itu, Brasil menjadi identik dengan sepakbola indah, dengan operan, dribbling, gol, dan seni bermain. Jersey kuning menjadi simbol olahraga yang paling dikenal dan dihormati di dunia. 'Negara sepakbola', 'Jogo Bonito'. Gelar kedua menyusul dengan cepat, pada tahun 1962, dan kekecewaan tahun 1966 hanya berlangsung empat tahun sebelum tim tahun 1970 - yang disiarkan secara global untuk pertama kalinya - mengukuhkan posisi Brasil sebagai raja sepakbola dan Pele sebagai pemain terhebat sepanjang masa.

  • Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Perbedaan mencolok

    Tetapi di mana letak perbedaan dari dua puasa gelar selama 24 tahun ini? Kita berbicara tentang jumlah putaran matahari yang sama, atau lima edisi turnamen yang sama, tetapi perbedaan antara kedua periode tersebut sangat mencolok.

    Yang sekarang, tanpa diragukan lagi, jauh lebih buruk. Era pasca-Penta jauh lebih merusak citra dan harga diri sepakbola Brasil daripada apa pun yang terjadi sebelumnya.

    Pada tahun 1974, masih mencari jati diri setelah Pele, Brasil kalah dari Belanda yang revolusioner di bawah asuhan Rinus Michels dan Johan Cruyff. Pada tahun 1978, meskipun Argentina mengangkat trofi, Brasil pulang tanpa terkalahkan - 'juara moral' - setelah tersingkir karena selisih gol di tengah pertandingan Argentina vs Peru yang terkenal.

    Skuad 1982 mendapatkan tempat khusus dalam sejarah. Seperti 'Magical Magyars' Hungaria tahun 1954 dan Belanda asuhan Cruyff, mereka mempesona dunia meskipun tidak memenangkan gelar. Kekalahan dari Prancis melalui adu penalti pada tahun 1986 memang mengecewakan, tetapi tidak memalukan, dan sungguh, siapa yang bisa menghentikan Diego Maradona tahun itu? Kekalahan dari Argentina pada tahun 1990, di sisi lain, benar-benar memilukan, tetapi segera setelah itu datang penebusan melalui gelar juara tahun 1994.

    Terlepas dari frustrasi antara tahun 1974 dan 1993, citra diri sepakbola Brasil tetap membanggakan, bukan arogan. Memenangkan Piala Dunia tidak pernah mudah, dan olahraga ini memberikan lebih banyak kesedihan daripada kejayaan. Namun negara itu masih bisa melihat ke cermin dan melihat pemain terbaiknya berkompetisi di dalam negeri, sesuatu yang mulai berubah drastis setelah putusan Bosman tahun 1995, yang membuka pintu bagi bintang-bintang Amerika Selatan untuk pindah secara permanen ke Eropa.

    Realitas itu, bakat-bakat terbaik Brasil menghabiskan tahun-tahun puncak mereka di luar negeri, tampaknya tidak dapat diubah sekarang. Ini melampaui olahraga itu sendiri. Namun demikian, ini adalah pukulan simbolis yang memperdalam beban puasa gelar ini, meskipun kualitas sepakbola domestik di Brasil baru-baru ini meningkat meskipun tanpa kehadiran bintang-bintang terbesarnya.

    • Iklan
  • Brazilian forward Adriano (L) reacts asAFP

    Kegagalan

    Piala Dunia 2006 di Jerman adalah yang pertama di mana lebih dari 80 persen skuad Brasil bermain di Eropa. Sebelum turnamen dimulai, tidak ada yang peduli. Suasana saat itu adalah 'ini sudah milik kita', dan siapa yang bisa meragukan mereka yang percaya itu?

    Tim tersebut diisi oleh Ronaldinho, yang saat itu merupakan pemain terbaik di dunia; Ronaldo, pemain terbaik di era sebelumnya; dan Kaka, yang segera akan mengklaim mahkota yang sama. Ditambah Adriano, Dida, Cafu dan Roberto Carlos, maka itu adalah Selecao yang paling bertabur bintang sejak tahun 1970. Citra tim Brasil yang berbaris saat lagu kebangsaan dinyanyikan telah menjadi ikonik.

    Bagi mereka yang tidak menonton Piala Dunia itu, itu tampak seperti era keemasan. Tetapi bagi mereka yang menonton, kenangan itu adalah kekecewaan yang mendalam, bukan hanya karena kekalahan di perempat-final melawan Prancis yang diperkuat Zinedine Zidane, tetapi karena tim bermain tanpa kegembiraan, kreativitas, atau struktur. Suasana pesta yang menyelimuti skuad, yang tercermin dalam kamp pelatihan yang riang di Weggis, Swiss, menjadi simbol keruntuhan tersebut.

    Turnamen itu berakhir dengan Roberto Carlos teralihkan perhatiannya oleh kaus kakinya saat Thierry Henry mencetak gol yang memastikan tersingkirnya Brasil. Carlos Alberto Parreira yang sama yang memimpin Brasil mengakhiri paceklik gelar sebelumnya pada tahun 1994 kini menjadi pelatih yang akan memimpin awal paceklik gelar yang baru.

  • FBL-WC2010-MATCH57-NED-BRAAFP

    Tidak ada senyuman lagi

    Respon Federasi Sepakbola Brasil (CBF) terhadap tahun 2006 bukanlah dengan introspeksi diri. Memanfaatkan kemarahan publik atas 'pesta Weggis', mereka merekrut Dunga, kapten tahun 1994, untuk menegakkan disiplin dan keseriusan.

    Hasilnya beragam. Tim memenangkan Copa America dan Piala Konfederasi, tetapi kurang bersemangat. Karisma menghilang ketika Ronaldo pensiun dari tim nasional dan Ronaldinho serta Adriano dicoret karena performa yang menurun dan perilaku di luar lapangan. Mungkin saat itulah Brasil benar-benar berhenti tersenyum.

    Preferensi terhadap kekuatan fisik daripada keindahan permainan menjadi jelas ketika Neymar dan Paulo Henrique Ganso, dua bintang muda yang bersinar untuk Santos, tidak dimasukkan dalam skuad Piala Dunia 2010.

    Di luar dugaan, tim tersebut menampilkan permainan yang hampir spektakuler di babak pertama perempat-final melawan Belanda, tetapi kemudian terjadilah kehancuran: kesalahan kiper Julio Cesar, kartu merah Felipe Melo, dan kekalahan pahit 2-1. Sekadar mengganti kegembiraan dengan disiplin tidak mengembalikan keajaiban Brasil.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    Neymar, Sang Ronin

    Sungguh menggoda untuk membayangkan seberapa jauh generasi itu bisa melangkah jika Adriano, Kaka, dan Ronaldinho tetap berada di puncak performa mereka. Adriano dan Kaka sama-sama berusia 28 tahun pada tahun 2010, sementara Ronaldinho berusia 30 tahun, tetapi cedera pinggul Kaka mengakhiri masa cemerlangnya setelah tahun 2009, dan Adriano serta Ronaldinho, masing-masing karena alasan yang berbeda, meninggalkan profesionalisme tepat ketika Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mulai menjadi megabintang.

    Hasilnya? Kaka tampil buruk pada tahun 2010 dan segera keluar dari tim nasional sementara Ronaldinho dan Adriano menjadi contoh buruk. Superstar Brasil berikutnya Neymar dibiarkan memikul seluruh beban tanpa mentor untuk membimbingnya melewati beratnya tanggung jawab tersebut.

    Di tengah pergantian pelatih dan skandal korupsi CBF, tim nasional menjadi 'Neymar dan 10 lainnya', dan dari tahun 2014 hingga 2022, itulah kisahnya. Brasil masih memiliki talenta, tetapi tidak ada yang mencapai level Neymar. Sebuah negara yang dibangun di atas idola kini menurunkan tim yang terdiri dari aktor pendukung - berbakat, tetapi kurang kepemimpinan dan identitas.

    Peristiwa yang menentukan krisis identitas ini terjadi di kandang sendiri: kekalahan 7-1 dari Jerman di semi-final Piala Dunia 2014. Penghinaan terbesar yang pernah diderita oleh kekuatan sepakbola, karena tanpa Neymar yang cedera, semua kelemahan Brasil terungkap secara brutal.

    Ketidakhadirannya malam itu menciptakan mitos, bahwa Neymar tak tergantikan, bahkan tak tersentuh. Seandainya dia benar-benar menggantikan Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia untuk jangka waktu yang lama, gagasan itu mungkin masuk akal, tetapi karier Neymar mengikuti jalan yang lebih dekat dengan Ronaldinho; memukau tetapi tidak konsisten, seringkali terhambat oleh cedera yang membuatnya jauh dari performa puncak baik pada tahun 2018 maupun 2022.

    Di Rusia 2018, Neymar menjadi meme global karena aksi diving teatrikalnya saat Brasil asuhan Tite kalah dari Belgia di perempat-final. Empat tahun kemudian di Qatar, Neymar berperan sebagai mentor bagi Vinícius Junior dan Rodrygo, mencetak gol indah melawan Kroasia, namun Brasil kebobolan di menit-menit akhir dan kalah adu penalti dalam laga perempat-final lainnya.

  • FBL-JPN-BRAAFP

    Salam Maria

    Sejak 1994, tersingkir di perempat-final telah menjadi hal yang biasa. Satu-satunya Brasil melaju lebih jauh dari tahap itu, pada tahun 2014, berakhir dengan bencana.

    Perjalanan menuju 2026 penuh dengan kekacauan, karena periode sementara di bawah arahan Fernando Diniz diikuti oleh masa kepemimpinan singkat dan tidak menginspirasi dari Dorival Junior. Dengan waktu kurang lebih satu tahun sebelum turnamen, Ancelotti tiba sebagai penyelamat, dan sebagai orang asing pertama yang pernah memimpin Brasil di Piala Dunia, menandai jatuhnya prestise pelatih Brasil bahkan di tanah air mereka, sebuah tren yang sudah terjadi dalam skala besar di tingkat klub.

    Ancelotti tidak punya banyak waktu untuk menemukan keseimbangan. Neymar sebagian besar tetap absen karena cedera berulang sejak 2023, sehingga kepemimpinan sekarang jatuh ke tangan Vinicius, Raphinha, dan para veteran seperti Casemiro. Sebagian besar dari mereka terlalu muda untuk mengingat tahun 2002, sementara beberapa bahkan belum lahir. Kenangan kolektif mereka tentang tim nasional yang berjaya hampir tidak ada.

    Dengan setiap Piala Dunia yang lepas dari genggaman, krisis identitas Brasil semakin dalam dan pertanyaan-pertanyaan menumpuk: Haruskah tim merangkul kebebasan, seperti pada tahun 2006, atau disiplin, seperti pada tahun 2010? Bisakah Brasil menang tanpa Neymar? Apakah masih ada bintang kelas dunia yang mampu meneruskan warisan tim? Apakah pelatih asing satu-satunya jalan kembali menuju kejayaan?

    Setiap orang memiliki jawabannya sendiri, tetapi kenyataannya adalah rasa putus asa yang semakin meningkat, kecemasan yang mencerminkan zaman yang kita jalani, yang terbungkus dalam kekeringan yang telah menjadi sejarah.

    Jika 24 tahun antara gelar ketiga dan keempat didefinisikan oleh kebanggaan atas apa yang dapat dihasilkan sepakbola Brasil, rentang waktu 24 tahun ini mencerminkan kebalikannya. Identitas dibangun dari waktu ke waktu, dan kekeringan panjang ini telah mengikis identitas Brasil, sedikit demi sedikit.

    Sejak Penta, Brasil, yang dulunya dikenal karena pesona dan penaklukannya, tidak lagi seperti itu. Jadi apa yang mendefinisikan mereka sekarang? Tim Selecao tetap menjadi tim nasional paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, tetapi semakin jarang melihatnya termasuk di antara favorit sejati. Itu tidak normal.

    Penantian untuk gelar juara lainnya belum pernah terasa begitu berat bagi Brasil. Yang tersisa hanyalah melihat sejarah seperti apa yang akan ditulis pada tahun 2026.

0