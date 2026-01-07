LEGACY: Penantian 24 Tahun - Bagaimana Juara Dunia Lima Kali Brasil Terjebak Krisis Identitas?

Piala Dunia biasanya ditandai dengan ketidakpastian - dan ketidakpastian itulah yang membuatnya begitu menarik. Tetapi edisi 2026 akan datang dengan penuh kepastian. Bagi tim nasional Brasil, ini akan menjadi titik balik dalam sejarah: apakah anak asuh Carlo Ancelotti akan mendapatkan bintang keenam yang telah lama mereka nantikan, atau mereka akan mencetak rekor puasa gelar terpanjang yang pernah dialami Brasil.

Sudah 24 tahun sejak kemenangan terakhir Brasil pada tahun 2002 - jarak yang sama yang memisahkan gelar tahun 1970, yang dimenangkan oleh tim yang sederet bintang yang menampilkan Pele, Jairzinho, Gerson, Rivellino, Tostao dan kawan-kawan, dari kemenangan pada tahun 1994. Lima turnamen berturut-turut Selecao gagal mengangkat trofi. Perhitungannya sederhana: jika puasa gelar tidak berakhir tahun ini di Amerika Utara - seperti yang terjadi pada siang yang cerah di Rose Bowl, ketika Roberto Baggio mengirimkan tendangan penaltinya melambung di atas mistar gawang - maka penantian akan berlanjut hingga 28 tahun dan enam Piala Dunia pada tahun 2030.

Brasil belum pernah menunggu selama ini untuk gelar global. Edisi pertama turnamen ini adalah pada tahun 1930, dan meskipun trofi pertama Brasil datang 28 tahun kemudian, pada tahun 1958, negara itu baru secara realistis mulai bermimpi mengangkat trofi pada tahun 1950, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen untuk pertama kalinya. Hanya delapan tahun yang memisahkan adegan Pele muda menghibur ayahnya yang menangis setelah mendengar 'Maracanazo' di radio, hingga ia menangis bahagia, dipeluk oleh Nilton Santos, setelah kemenangan Brasil atas Swedia pada tahun 1958.

Sejak gelar pertama itu, Brasil menjadi identik dengan sepakbola indah, dengan operan, dribbling, gol, dan seni bermain. Jersey kuning menjadi simbol olahraga yang paling dikenal dan dihormati di dunia. 'Negara sepakbola', 'Jogo Bonito'. Gelar kedua menyusul dengan cepat, pada tahun 1962, dan kekecewaan tahun 1966 hanya berlangsung empat tahun sebelum tim tahun 1970 - yang disiarkan secara global untuk pertama kalinya - mengukuhkan posisi Brasil sebagai raja sepakbola dan Pele sebagai pemain terhebat sepanjang masa.