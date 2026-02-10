LEGACY: Meksiko - tanah impian yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih banyak daripada negara manapun.

Ketika bola pertama kali bergulir di Piala Dunia 1970, Meksiko tidak hanya membuka stadion-stadionnya, tetapi juga membuka hatinya. Piala Dunia pertama yang pernah diadakan di Amerika Latin di luar Brasil, acara ini menghadirkan ikon-ikon seperti Pele, Franz Beckenbauer, Jairzinho, dan Tostao.

Dunia mengenal Estadio Azteca, katedral beton dan gema. Di sana, dalam udara Juni yang hangat, salah satu tim sepak bola legendaris terpilih, saat Brasil Pele mengangkat trofi Piala Dunia ketiganya. Azteca pun menjadi tanah suci.

Enam belas tahun kemudian, pada 1986, takdir kembali memilih Meksiko. Sebuah negara yang masih terluka oleh gempa bumi 1985 tetap dipenuhi harapan. Piala Dunia itu bukan hanya tentang sepak bola; itu tentang ketahanan.

Itu juga tentang Diego Armando Maradona yang menari melewati pemain Inggris, menyentuh bola dengan "Tangan Tuhan" dan hati seorang jenius. Itu adalah senyum jutaan orang Meksiko yang, meskipun segala sesuatunya, membanjiri jalanan dengan bendera di punggung dan impian di hati mereka. Dan sementara dunia membicarakan Maradona, orang Meksiko membicarakan harapan. Karena Piala Dunia itu tidak hanya dimainkan di lapangan—ia dimainkan di jalanan, di hati orang-orang yang membutuhkan keyakinan bahwa kebahagiaan bisa kembali.

Dua Piala Dunia; dua kisah yang tak terlupakan. Kini, pada 2026, ia kembali lagi.