Jochen Tittmar dan Tegar Paramartha

LEGACY: Mencari penerus Gerd Müller dan Miroslav Klose - Kerinduan Jerman akan striker tengah yang cocok untuk Piala Dunia 2026

Ini adalah Legacy, seri fitur dan podcast GOAL yang mengikuti jalan menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami menyelami kisah-kisah dan warisan yang membentuk negara-negara sepak bola terbesar. Kali ini kami beralih ke Jerman, sebuah negara yang dulu terkenal karena menghasilkan penyerang paling mematikan di dunia. Dari Gerd Müller hingga Miroslav Klose, kaus No.9 merupakan simbol kekuatan, presisi, dan kebanggaan. Namun sejak 2014, itu menjadi tanda tanya, mencerminkan tim yang masih mencari pencetak gol handal berikutnya, dan mungkin, untuk identitas mereka sendiri.

Melihat melalui kacamata berwarna Jerman, jelas bahwa kesuksesan terbesar tim nasional abad ini juga menandai awal dari krisis yang cukup mendasar. Setidaknya, itu mudah dikatakan dengan keuntungan pengetahuan di belakang.

Ketika Miroslav Klose mencetak gol Piala Dunia ke-16 pada kemenangan 7-1 yang tak terlupakan melawan Brasil di semifinal di Belo Horizonte pada 2014, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen, rekor yang tetap tak terpecahkan hingga hari ini, dia tidak hanya mengakhiri karir internasional pribadinya, tetapi dia juga mengakhiri era yang disebut 'penyerang tengah klasik Jerman', di antara mereka Uwe Seeler, Gerd Müller, Klaus Fischer, Horst Hrubesch, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann dan Oliver Bierhoff adalah nama-nama yang paling terkenal.

Selama lebih dari 13 tahun – atau 137 pertandingan internasional dan 71 gol – Klose dianggap sebagai perwujudan efisiensi yang kejam dan pencetak gol yang naluriah. Klose, yang bintangnya naik secara internasional dengan lima golnya di Piala Dunia 2002, adalah penyerang kelas dunia terakhir Jerman. Kepergiannya dari tim nasional setelah kemenangan 2014 berarti hilangnya identitas yang jelas di lini depan. Sejak saat itu, peran No.9 Jerman sebagian besar kosong, digantikan oleh banyak eksperimen taktis dan pencarian penerus yang cocok.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH43-KOR-GERAFP

    Cari penerus

    Mario Gomez, yang lama berada di bawah bayang-bayang Klose, seharusnya bisa menjadi sosok yang tepat. Ia juga bermain sebagai target man, membawa insting mencetak gol dan kemampuan penyelesaian yang baik, sekaligus tidak terlalu berbeda dari Klose dalam hal kehadiran fisik dan kemampuan menyundul.

    Tapi Gomez dan tim nasional tidak pernah benar-benar padu. Penyerang lama Stuttgart dan Bayern Munich ini selalu berjuang untuk mengonversi peluang dalam balutan seragam nasional, hampir tiga tahun tanpa mencetak gol dalam pertandingan kompetitif. Ketika ia entah bagaimana gagal mencetak gol dari jarak dekat dalam pertandingan melawan Austria selama babak grup Euro 2008, menembakkan bola di atas mistar, ia harus menahan ejekan dari penggemar Jerman untuk waktu yang lama.

    Tanpa Klose, Jerman mencoba untuk sementara waktu mencapai sukses dengan apa yang disebut false nines. Mereka mengonversi pemain No.10 atau bermain dengan pemain sayap melalui tengah. Mario Götze, Thomas Müller, Serge Gnabry, dan Kai Havertz adalah beberapa dari mereka yang harus mencoba peran sebagai false nines. Ini semua adalah upaya untuk menggantikan kekuatan Klose dengan kehalusan dalam permainan kombinasi. Tiga turnamen yang mengecewakan kemudian – Piala Dunia 2018, Euro 2021, dan Piala Dunia 2022 – terbukti bahwa pergantian ini tidak berhasil.

    Sejak itu, dan terutama dengan memandang Piala Dunia 2026, pertanyaan yang telah menggantung di kepala berbagai pejabat DFB selama bertahun-tahun semakin mendesak: Ke mana perginya DNA bersejarah dari penyerang Jerman?

    Upaya untuk menjawab pertanyaan ini mengarah pada filosofi pengembangan pemuda selama dekade setengah terakhir, dikombinasikan dengan harapan menemukan solusi yang baik dengan mengadopsi tren internasional. Akademi muda klub profesional Jerman umumnya menghasilkan pemain penyerang serba bisa yang diharapkan untuk berkolaborasi, menafsirkan ruang, dan berpartisipasi dalam pressing. Pemain seperti Götze, misalnya. Ia membawa kemenangan Piala Dunia untuk Jerman pada 2014 dengan golnya dan bermain untuk Borussia Dortmund dan Bayern Munich, tetapi kariernya tetap sedikit tidak terpenuhi.

  • Spain v Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Peninggalan masa lalu

    Latihan untuk pencetak gol yang murni dan tangguh lebih dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak lagi benar-benar dikejar secara eksplisit. Kemampuan yang sangat berharga untuk memiliki naluri mencetak gol yang sejati atau mengembangkannya dengan cara yang lebih terarah agar bisa mengalahkan dua bek, sedikit lebih cepat mencapai bola, dan memaksakan gol dengan seluruh tubuh seperti gaya Gerd Müller – kekuatan ini dikorbankan demi fleksibilitas teknis.

    Hasratnya adalah untuk pemain penyerang yang bisa berpartisipasi dalam permainan, sebagian karena penyerang tengah yang dianggap statis dipandang sebagai 'rem' taktis. Dia dianggap sebagai sosok yang hanya mengganggu aliran penguasaan bola dan akan memerlukan solusi 'sederhana' seperti umpan silang, yang pada tahun-tahun tersebut dianggap sebagai strategi ofensif yang kurang berkembang.

    Konsekuensi dari penyimpangan ideologis ini adalah kemiskinan sistematis dari salah satu posisi paling penting dalam permainan. Di mana dulu Gerd Müller, Völler, Klinsmann, dan kemudian Klose berdiri dan mengikat garis pertahanan atau melelahkan lawan dengan keberadaan mereka saja, tiba-tiba ada kekosongan. Generasi pemain berikutnya, termasuk Thomas Müller, Götze, Timo Werner, Havertz, dan Gnabry, mampu berlari ke ruang dengan cara yang taktis canggih. Namun, mereka seringkali kurang sentuhan akhir pada saat konfrontasi yang menentukan di area penalti.

  • FBL-EURO-2012-GER-TURAFP

    'Yang terburuk dari negara-negara teratas'

    Kekeliruan mendasar dalam pelatihan adalah asumsi bahwa ketangguhan fisik dan naluri pembunuh seorang No.9 'sejati' dapat dipelajari nanti, sementara pada usia muda keterampilan kognitif dan teknis seorang No.10 atau pemain sayap lebih diprioritaskan.

    Namun, kesuksesan Klose tidak hanya didasarkan pada kehadirannya yang terus menerus dan duelnya yang konstan dengan lawan-lawan, tetapi juga pada fokus totalnya pada gawang. Itu bukan hanya keterampilan, tidak diragukan lagi, tetapi juga sikap mental yang dapat dilatih selama bertahun-tahun dan harus dikonsolidasikan. Jika tidak, seorang penyerang tidak dapat menjadi titik akhir yang sukses dari serangan tim baik secara teori maupun praktik.

    Di Jerman, bakat penyerang muda yang kuat secara fisik sering didorong untuk mundur, membuat diri mereka tersedia untuk umpan alih-alih memanfaatkan keuntungan fisik mereka di area paling berbahaya di lapangan. Pelatihan didominasi oleh ketakutan kehilangan bola dan kecintaan pada struktur sempurna.

    Kesempatan, improvisasi, dan bahkan mungkin kekuatan mentah di area penalti – semua hal yang merupakan bagian dari gen penyerang No.9 klasik – dikesampingkan. Hannes Wolf, direktur pengembangan di DFB sejak musim panas 2023, dengan cepat mengenali kesalahan taktis ini dalam struktur akademi pemuda. Dia baru-baru ini menyatakannya secara blak-blakan di Frankfurter Rundschau: ”Kami telah melatih dengan buruk, tidak ada gunanya berbohong pada diri sendiri. Kami adalah yang terburuk di antara negara-negara papan atas dalam hal pengembangan pemain.”

  • Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place MatchGetty Images Sport

    Komitmen terhadap pragmatisme

    Itu adalah tamparan keras bagi seluruh filosofi pelatihan, dan Wolf telah menetapkan tugas untuk merevolusinya. Mengenai pelatihan penyerang sejati, dia sudah mengatakan: "Jika kita mengambil pertandingan 11 lawan 11, penyerang memiliki 30 sentuhan bola dalam 90 menit. Jika dia berlatih selama setengah jam, dia memiliki 10 sentuhan bola, jika kamu menghitung secara matematika. Bagaimana kamu bisa mengembangkan penyerang melalui format permainan 11 lawan 11, melalui format permainan besar? Itu tidak berhasil. Dulu berhasil, tetapi mereka tidak tumbuh dalam latihan. Mereka tumbuh di lapangan."

    Konsekuensi dari penurunan jumlah penyerang Jerman adalah bahwa skuad DFB masih mencari solusi pragmatis dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Seorang 'Harry Kane Jerman' atau bakat yang suatu hari nanti bisa menjadi kelas dunia sama sekali tidak ada. Penemuan terlambat dan panggilan pertama Niclas Füllkrug pada November 2022 menandai akhir paling jelas dari ideologi sembilan palsu. Ketika pemain Werder Bremen itu melakukan debutnya di tim Jerman, dia adalah debutan tertua sejak Martin Max pada 2002, pada usia 29 tahun 280 hari.

    Meski bukan di level kelas dunia, Füllkrug membawa kualitas yang persis seperti yang Klose sempurnakan: Kehadiran fisik, kemampuan menyundul, dan keterampilan penyelesaian. Panggilannya adalah komitmen terhadap pragmatisme. Keberangkatan yang diperlukan dari ideal estetika yang dianggap ini juga didukung oleh manajemen.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    'Kami tidak memiliki banyak penyerang top'

    Direktur olahraga DFB Rudi Völler, yang juga seorang penyerang legendaris, tahu betul bahwa, terutama dalam turnamen, Anda membutuhkan seseorang yang dapat mencetak gol yang kadang-kadang sederhana namun kuat.

    "Saya telah berulang kali menekankan bahwa kita membutuhkan tipe penyerang seperti ini yang menjamin gol dan juga bersedia melakukan pekerjaan kasar," kata Völler, kemudian menambahkan dengan lebih jelas: "Tentu saja, kami lebih suka memiliki penyerang tengah kelas dunia, tetapi saat ini kami tidak memilikinya. Kita semua tahu bahwa kita tidak memiliki banyak penyerang top. Kita tidak memiliki banyak, dan kita harus merawat dan menjaganya. Kita harus mendapatkan hasil terbaik dari mereka."

    Munculnya Tim Kleindienst dari Borussia Mönchengladbach, yang pertama kali dipanggil oleh pelatih nasional Julian Nagelsmann pada Oktober 2024 sebagai pengganti Füllkrug yang cedera pada usia 29 tahun dan 41 hari dan yang juga mengesankan dengan kekuatan fisiknya, merupakan bukti lebih lanjut dari kembalinya performa ini, serta bukti bahwa perubahan taktis di Jerman belum berhasil.

    Sekarang tim ini mencoba lagi dengan pemain seperti Füllkrug dan Kleindienst, yang menawarkan tim opsi vertikal nyata, mengurangi tekanan dari lini tengah dan memberikan target yang jelas bagi pemain sayap. Mereka juga membawa kembali ketangguhan yang sangat dibutuhkan. Lagi pula, baik Füllkrug maupun Kleindienst bukanlah pesulap yang lembut. Namun, mereka adalah ahli sentuhan pertama di dalam kotak, dapat mengamankan bola panjang dengan punggung menghadap gawang dan memiliki tekad untuk mencelupkan kaki ketika yang lain ragu-ragu. Namun, Füllkrug dan Kleindienst masih jauh dari kelas dunia.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Kebangkitan Woltemade

    Selama bertahun-tahun, DFB harus menyadari bahwa tipe striker klasik tidak dapat digantikan, tetapi harus direvitalisasi. Tantangan besar sekarang adalah tidak memaksa talenta baru ke peran yang salah lagi, tetapi mempromosikan kekuatan alami mereka. Apakah ini akan menghasilkan 'Klose baru' masih harus dilihat, tetapi arah yang diambil harus benar.

    Nick Woltemade saat ini adalah pemain yang paling mewujudkan dominasi fisik striker klasik yang dikombinasikan dengan persyaratan modern dalam permainan. Dengan tinggi hampir dua meter, pemain berusia 23 tahun ini ditakdirkan untuk peran pemain target, tetapi pada saat yang sama memiliki teknik yang luar biasa dan talenta yang sungguh besar. Dia adalah kandidat yang, dengan pengembangan lebih lanjut yang tepat, dapat bermain di level kelas dunia.

    Ketika Nagelsmann dan Völler melihat Woltemade, yang sejak itu pindah ke Newcastle United dengan biaya transfer hingga £69 juta (€90 juta), bersinar untuk Stuttgart di final DFB Pokal Mei lalu, mereka dapat mengamati "kemampuan teknisnya dan keanggunan dengan mana dia bisa menggiring bola melewati lawan."

    “Kekuatan dan pemahamannya tentang permainan” Woltemade adalah “kelas atas,” jelas Völler, menambahkan: ”Terlepas dari tingginya, dia masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam sundulan, tetapi ini adalah hal-hal yang tentu bisa dipelajari dan dilatih. Jika dia meningkat beberapa persen, dia memiliki karir yang hebat di depannya.”

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ujian lakmus

    Woltemade bisa menjadi orang yang menjembatani kesenjangan antara warisan Klose dan tuntutan sepak bola papan atas saat ini, seorang penyerang yang senjata utamanya adalah fisik dan instingnya, tetapi yang juga memiliki kecerdasan taktis untuk masuk ke dalam sistem pressing dan kombinasi Nagelsmann - dan yang juga sangat lincah dan memiliki teknik yang baik. Perkembangan Woltemade, dalam arti tertentu, adalah ujian bagi filosofi baru DFB.

    Nagelsmann baru-baru ini cukup puas dengan kemajuan yang dicapai oleh pemain yang sekarang sudah delapan kali memperkuat tim nasional: “Saya pikir dia melakukannya dengan cukup baik. Dia masih memiliki beberapa langkah untuk diambil, tetapi dia berada di jalur yang benar.”

    Kata-kata pelatih nasional juga dapat dipahami sebagai instruksi kepada Woltemade untuk menggunakan bakatnya dan mengadopsi sikap yang benar agar membuat kemajuan secara teratur.

    Perkembangan lebih banyak pemain sepertinya sekarang memerlukan pemikiran ulang di semua tingkatan. Pelatih muda harus sekali lagi mengizinkan spesialisasi di posisi penyerang. Diperlukan lebih banyak pelatihan individu yang berfokus secara eksklusif pada teknik menembak dan menyundul dalam tekanan ekstrem. Tingkat pengulangan situasi khusus ini, yang dijelaskan Wolf sebagai hal yang esensial, harus meningkat secara eksponensial agar dapat mempertahankan insting yang membedakan seseorang seperti Klose.

    Dengan bantuan kerja Wolf, Jerman harus memastikan bahwa penyerang sekali lagi belajar untuk menguasai momen keputusan di area penalti, seperti yang bisa dilakukan secara intuitif oleh contoh-contoh terkenal di masa lalu. Ini adalah masalah mengoreksi apa yang telah dilupakan di era hype penguasaan bola.

    Hanya dengan cara ini tim nasional Jerman, yang terus memiliki banyak gelandang yang terampil secara teknis, dapat menemukan salah satu bagian terakhir dari puzzle untuk sukses. Harapannya samar, tetapi kebutuhannya jelas: Kontinuitas tradisi mencetak gol Jerman harus dipulihkan untuk bersaing di tingkat tertinggi secara global.

