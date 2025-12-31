LEGACY: Mencari penerus Gerd Müller dan Miroslav Klose - Kerinduan Jerman akan striker tengah yang cocok untuk Piala Dunia 2026

Melihat melalui kacamata berwarna Jerman, jelas bahwa kesuksesan terbesar tim nasional abad ini juga menandai awal dari krisis yang cukup mendasar. Setidaknya, itu mudah dikatakan dengan keuntungan pengetahuan di belakang.
Ketika Miroslav Klose mencetak gol Piala Dunia ke-16 pada kemenangan 7-1 yang tak terlupakan melawan Brasil di semifinal di Belo Horizonte pada 2014, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen, rekor yang tetap tak terpecahkan hingga hari ini, dia tidak hanya mengakhiri karir internasional pribadinya, tetapi dia juga mengakhiri era yang disebut 'penyerang tengah klasik Jerman', di antara mereka Uwe Seeler, Gerd Müller, Klaus Fischer, Horst Hrubesch, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann dan Oliver Bierhoff adalah nama-nama yang paling terkenal.
Selama lebih dari 13 tahun – atau 137 pertandingan internasional dan 71 gol – Klose dianggap sebagai perwujudan efisiensi yang kejam dan pencetak gol yang naluriah. Klose, yang bintangnya naik secara internasional dengan lima golnya di Piala Dunia 2002, adalah penyerang kelas dunia terakhir Jerman. Kepergiannya dari tim nasional setelah kemenangan 2014 berarti hilangnya identitas yang jelas di lini depan. Sejak saat itu, peran No.9 Jerman sebagian besar kosong, digantikan oleh banyak eksperimen taktis dan pencarian penerus yang cocok.