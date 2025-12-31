LEGACY: Mencari penerus Gerd Müller dan Miroslav Klose - Kerinduan Jerman akan striker tengah yang cocok untuk Piala Dunia 2026

Mario Gomez, yang lama berada di bawah bayang-bayang Klose, seharusnya bisa menjadi sosok yang tepat. Ia juga bermain sebagai target man, membawa insting mencetak gol dan kemampuan penyelesaian yang baik, sekaligus tidak terlalu berbeda dari Klose dalam hal kehadiran fisik dan kemampuan menyundul.

Tapi Gomez dan tim nasional tidak pernah benar-benar padu. Penyerang lama Stuttgart dan Bayern Munich ini selalu berjuang untuk mengonversi peluang dalam balutan seragam nasional, hampir tiga tahun tanpa mencetak gol dalam pertandingan kompetitif. Ketika ia entah bagaimana gagal mencetak gol dari jarak dekat dalam pertandingan melawan Austria selama babak grup Euro 2008, menembakkan bola di atas mistar, ia harus menahan ejekan dari penggemar Jerman untuk waktu yang lama.

Tanpa Klose, Jerman mencoba untuk sementara waktu mencapai sukses dengan apa yang disebut false nines. Mereka mengonversi pemain No.10 atau bermain dengan pemain sayap melalui tengah. Mario Götze, Thomas Müller, Serge Gnabry, dan Kai Havertz adalah beberapa dari mereka yang harus mencoba peran sebagai false nines. Ini semua adalah upaya untuk menggantikan kekuatan Klose dengan kehalusan dalam permainan kombinasi. Tiga turnamen yang mengecewakan kemudian – Piala Dunia 2018, Euro 2021, dan Piala Dunia 2022 – terbukti bahwa pergantian ini tidak berhasil.

Sejak itu, dan terutama dengan memandang Piala Dunia 2026, pertanyaan yang telah menggantung di kepala berbagai pejabat DFB selama bertahun-tahun semakin mendesak: Ke mana perginya DNA bersejarah dari penyerang Jerman?

Upaya untuk menjawab pertanyaan ini mengarah pada filosofi pengembangan pemuda selama dekade setengah terakhir, dikombinasikan dengan harapan menemukan solusi yang baik dengan mengadopsi tren internasional. Akademi muda klub profesional Jerman umumnya menghasilkan pemain penyerang serba bisa yang diharapkan untuk berkolaborasi, menafsirkan ruang, dan berpartisipasi dalam pressing. Pemain seperti Götze, misalnya. Ia membawa kemenangan Piala Dunia untuk Jerman pada 2014 dengan golnya dan bermain untuk Borussia Dortmund dan Bayern Munich, tetapi kariernya tetap sedikit tidak terpenuhi.