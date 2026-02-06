Lega Ruben Amorim Dipecat?! Casemiro Bersyukur Michael Carrick Tukangi Manchester United

Casemiro berada di tahun terakhir kontraknya dengan United dan bulan lalu ia mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub pada musim panas, meskipun ia berjanji akan memberikan segalanya dalam beberapa bulan terakhirnya. Ia mengatakan: "Belum waktunya untuk berpisah; masih banyak kenangan yang akan kita ciptakan dalam empat bulan ke depan. Kita masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan bersama; fokus penuh saya, seperti biasa, akan tetap pada memberikan segalanya untuk membantu klub kita meraih kesuksesan."

Pemain Brasil itu membuktikan kata-katanya. Carrick mengatakan: "Saya sangat menghormati apa yang ia lakukan dan etos kerjanya setiap hari. Keteguhan dan semangatnya - Anda hanya bisa mencapai begitu banyak dengan kualitas-kualitas itu. Ia ingin mengakhiri musim ini dengan kuat."

Dan Carragher, dengan nada rendah hati, menambahkan: "Dia pergi dengan prestasi gemilang. Dia luar biasa musim ini, jadi dia akan diingat dengan baik. Saya pikir masa baktinya di Manchester United sempat sedikit sulit baginya. Tapi tak diragukan lagi dia telah bangkit kembali. Dan kini bisa dikatakan sepakbola belum meninggalkannya, mengingat apa yang dia tunjukkan di Liga Primer musim ini. Jadi Casemiro berhak untuk, jika dia ingin menanggapi saya dan berkata, 'tinggalkan dunia analisis sebelum analisis meninggalkan Anda.'"