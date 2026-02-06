Getty
Lega Ruben Amorim Dipecat?! Casemiro Bersyukur Michael Carrick Tukangi Manchester United
Kebangkitan Casemiro terus berlanjut
Amorim tidak segan-segan mengingatkan Casemiro bahwa dia berada "di bawah Toby Collyer" dalam daftar gelandang favoritnya, tetapi dia membalikkan keadaan pada 2025, berperan besar dalam membawa United ke final Liga Europa. Namun, Casemiro kadang-kadang terekspos dalam formasi 3-4-3 yang kaku dari Amorim, yang berarti dia adalah gelandang bertahan tunggal dan sering kali ditinggal sendirian saat Bruno Fernandes mencoba membantu tim saat menyerang.
Carrick telah mengembalikan Kobbie Mainoo ke lini tengah dan mendorong Fernandes lebih ke depan, memberikan Casemiro lebih banyak dukungan. Hal ini telah menghasilkan beberapa penampilan terbaik Casemiro selama empat tahun karirnya di United. Bahkan, dia begitu dominan dalam kemenangan terbaru atas Fulham hingga Jamie Carragher menarik kembali penilaiannya yang terkenal keras dua tahun sebelumnya bahwa "sepakbola telah meninggalkannya".
Akhiri karier di Old Trafford dengan gemilang
Casemiro berada di tahun terakhir kontraknya dengan United dan bulan lalu ia mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub pada musim panas, meskipun ia berjanji akan memberikan segalanya dalam beberapa bulan terakhirnya. Ia mengatakan: "Belum waktunya untuk berpisah; masih banyak kenangan yang akan kita ciptakan dalam empat bulan ke depan. Kita masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan bersama; fokus penuh saya, seperti biasa, akan tetap pada memberikan segalanya untuk membantu klub kita meraih kesuksesan."
Pemain Brasil itu membuktikan kata-katanya. Carrick mengatakan: "Saya sangat menghormati apa yang ia lakukan dan etos kerjanya setiap hari. Keteguhan dan semangatnya - Anda hanya bisa mencapai begitu banyak dengan kualitas-kualitas itu. Ia ingin mengakhiri musim ini dengan kuat."
Dan Carragher, dengan nada rendah hati, menambahkan: "Dia pergi dengan prestasi gemilang. Dia luar biasa musim ini, jadi dia akan diingat dengan baik. Saya pikir masa baktinya di Manchester United sempat sedikit sulit baginya. Tapi tak diragukan lagi dia telah bangkit kembali. Dan kini bisa dikatakan sepakbola belum meninggalkannya, mengingat apa yang dia tunjukkan di Liga Primer musim ini. Jadi Casemiro berhak untuk, jika dia ingin menanggapi saya dan berkata, 'tinggalkan dunia analisis sebelum analisis meninggalkan Anda.'"
"Seperti seorang pesepakbola lagi"
Sementara pemain seperti Lisandro Martinez dan Harry Maguire memuji dampak Carrick dalam wawancara pasca pertandingan, Casemiro memutuskan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada pelatih secara pribadi. Menurut The Athletic, Casemiro berterima kasih kepada Carrick setelah tiga pertandingan pertamanya dan mengatakan bahwa dia 'merasa seperti seorang pesepakbola lagi'. Casemiro dilaporkan sebagai pemain yang sangat menghargai rasa hormat, dan kata-katanya kepada Carrick menunjukkan bahwa ia tidak merasakan hal itu di bawah Amorim, meskipun pada akhirnya ia berhasil memenangkan hati pelatih asal Portugal tersebut.
Manchester United menargetkan kemenangan keempat berturut-turut
Dengan bantuan Casemiro, United sedang dalam tren tiga kemenangan beruntun di bawah asuhan Carrick, sesuatu yang hanya mereka capai sekali dalam 14 bulan di bawah komando Amorim. Mereka berharap dapat memperpanjang tren tersebut saat menjamu Tottenham yang dilanda cedera untuk terus memperjuangkan posisi empat besar dan lolos ke Liga Champions.
Casemiro, yang lima kali menjuarai kompetisi teratas Eropa bersama Real Madrid, didatangkan oleh United pada 2022 tepat untuk tujuan itu dan ia berhasil mencapai target tersebut pada musim pertamanya, yang ia klaim sebagai musim terbaiknya secara individu. Setan Merah gagal lolos ke Liga Champions dalam dua musim terakhir, dan absennya mereka di ajang tersebut telah berdampak pada pendapatan komersial klub. Kembali ke jajaran elite sepakbola Eropa merupakan hal fundamental bagi tujuan United, dan Casemiro akan memainkan peran besar dalam upaya mereka untuk mencapainya.
