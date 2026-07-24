Staf pelatih baru Real Madrid hanya membutuhkan sekitar dua sesi latihan untuk menyadari bahwa mereka memiliki elemen eksplosif dalam skuad mereka, yang diwakili oleh pemain Turki Arda Guler.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Guler kembali dari liburannya dalam kondisi fokus dan komitmen puncak, dan tidak hanya menunjukkan keinginan besarnya untuk membuktikan diri, tetapi juga tiba dalam kondisi fisik terbaiknya.

Salah satu anggota paling menonjol dari staf pelatih tidak ragu untuk memuji pemain Turki tersebut secara terbuka dengan mengatakan "Guler terbang", sebuah ungkapan yang bergema di Valdebebas.

Tampaknya Jose Mourinho menyiapkan peran penting untuk Arda Guler, yang sepadan dengan besarnya ekspektasi yang ditaruh klub pada pemain tersebut, yang merupakan salah satu sisi positif paling menonjol di musim lalu.

Kepulangan lebih awal juga memberinya keuntungan tambahan, dan itulah yang ingin dimanfaatkan Guler, karena ia sudah mulai bekerja di bawah arahan pelatih asal Portugal itu dengan tujuan memulai musim baru sebagai pemain inti dalam skuad Real Madrid.

Setelah tersingkirnya timnas Turki dari babak grup pada Piala Dunia yang mengecewakan, Guler menetapkan target yang jelas untuk dirinya sendiri, yaitu melanjutkan peran penting yang ia mainkan bersama Real Madrid selama fase krusial musim lalu.

Guler menjalani 51 pertandingan di berbagai kompetisi selama musim lalu, mencetak 6 gol dan memberikan 14 assist, di antaranya 8 umpan kepada Kylian Mbappe, yang bersamanya ia membentuk duet istimewa di atas lapangan hijau.