Sebagaimana tercantum di situs resmi klub asal Salento tersebut, "U.S. Lecce mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak dengan pelatih Tim Utama, Eusebio Di Francesco. Pelatih tersebut, yang kontraknya telah diperpanjang secara otomatis hingga 30 Juni 2027 setelah tim berhasil menghindari degradasi, telah menandatangani perjanjian baru hingga akhir musim 2027/2028".
Diterjemahkan oleh
Lecce, perpanjangan kontrak Di Francesco resmi: "Mari kita terus menorehkan sejarah"
Di Francesco juga menyampaikan pernyataan pertamanya setelah penandatanganan kontrak: "Saya sangat senang dapat melanjutkan petualangan saya bersama klub ini. Saya mengucapkan terima kasih atas bentuk penghargaan ini kepada Presiden Saverio Sticchi Damiani, seluruh pemegang saham, dan Kepala Bidang Teknis Tim Utama, Stefano Trinchera. Semangat saya akan tetap setinggi saat pertama kali tiba di Lecce. Saya masih ingat betul dukungan para pendukung Giallorossi dalam laga kandang terakhir melawan Genoa dan antusiasme para pendukung asal Salento di Mapei Stadium. Kita dipanggil untuk terus menulis sejarah klub ini seperti yang telah kita lakukan musim lalu, dengan menyadari bahwa akan ada masa-masa sulit, namun dengan tetap bersatu, kita pasti bisa mencapai tujuan tersebut."