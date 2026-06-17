Lecce, perpanjangan kontrak Di Francesco resmi: "Mari kita terus menorehkan sejarah"

Di Francesco juga menyampaikan pernyataan pertamanya setelah penandatanganan kontrak: "Saya sangat senang dapat melanjutkan petualangan saya bersama klub ini. Saya mengucapkan terima kasih atas bentuk penghargaan ini kepada Presiden Saverio Sticchi Damiani, seluruh pemegang saham, dan Kepala Bidang Teknis Tim Utama, Stefano Trinchera. Semangat saya akan tetap setinggi saat pertama kali tiba di Lecce. Saya masih ingat betul dukungan para pendukung Giallorossi dalam laga kandang terakhir melawan Genoa dan antusiasme para pendukung asal Salento di Mapei Stadium. Kita dipanggil untuk terus menulis sejarah klub ini seperti yang telah kita lakukan musim lalu, dengan menyadari bahwa akan ada masa-masa sulit, namun dengan tetap bersatu, kita pasti bisa mencapai tujuan tersebut."







