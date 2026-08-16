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Di Francesco LecceGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Lecce, Di Francesco soal Banda: "Sangat kecewa, kami akan merekrut pemain yang lebih kuat"

Lecce
Serie A
E. Di Francesco
L. Banda

Pelatih Lecce berbicara dalam konferensi pers

Kasus Lameck Banda terus menjadi sorotan di Lecce. Yang memberikan perkembangan terbaru soal perkara ini adalah Eusebio Di Francesco, yang berbicara dalam konferensi pers dan cukup tegas saat mengomentari situasi yang melibatkan penyerang Zambia kelahiran 2001 tersebut.


"Bersama para pemain kami bahkan tidak membahas topik ini, sesekali kami juga sempat menanggapinya dengan bercanda. Saya sangat kecewa, dari sisi manusiawi dan profesional. Kami akan berusaha mencari seseorang yang lebih kuat darinya", ujar pelatih Lecce itu.


  • Perlu diingat bahwa Banda tidak kembali ke Italia setelah liburan dan disebut tidak berniat melanjutkan latihan bersama Lecce. Ketidakhadiran ini tak terelakkan telah mempersulit rencana klub dan juga Di Francesco menjelang musim baru.


    Sementara itu, kasus ini juga sudah sampai ke meja FIGC. Di Libya,Al Swehli mencoba mendaftarkan Banda sebagai pemain bebas transfer, tetapi permintaan itu ditolak: sang penyerang memang masih terikat kontrak dengan klub asal Salento tersebut, dengan kesepakatan yang berlaku hingga 30 Juni 2027.


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