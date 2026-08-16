Lecce, Di Francesco soal Banda: "Sangat kecewa, kami akan merekrut pemain yang lebih kuat"

Kasus Lameck Banda terus menjadi sorotan di Lecce. Yang memberikan perkembangan terbaru soal perkara ini adalah Eusebio Di Francesco, yang berbicara dalam konferensi pers dan cukup tegas saat mengomentari situasi yang melibatkan penyerang Zambia kelahiran 2001 tersebut.





"Bersama para pemain kami bahkan tidak membahas topik ini, sesekali kami juga sempat menanggapinya dengan bercanda. Saya sangat kecewa, dari sisi manusiawi dan profesional. Kami akan berusaha mencari seseorang yang lebih kuat darinya", ujar pelatih Lecce itu.



