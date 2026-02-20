'Lebih Mudah Tetap Di Belanda' - Putra Ronald Koeman Respons Rumor Ke Persib Bandung

Kendati namanya dikaitkan dengan Persib, Koeman Jr menegaskan dia belum mendapat tawaran di manajemen Maung Bandung. Dia menyatakan saat ini belum mengetahui apakah dirinya terbuka untuk pindah ke Indonesia.

“Saya membaca hal yang sama seperti Anda, atau seperti orang lain. Apa yang bisa saya katakan tentang itu? Saya juga membacanya dan belum dihubungi. Saya tidak tahu apakah saya terbuka untuk itu juga. [Tetapi] Saya akan membiarkan itu terbuka,” ujar Koeman dalam wawancaranya dengan VoetbalPrimeur.

“Saya hanya berharap pindah di akhir musim. Mungkin dengan keluarga saya, akan lebih mudah untuk pindah di Belanda. Tetapi jika itu tidak terjadi, maka saya terbuka untuk apa pun.”