'Lebih Mudah Tetap Di Belanda' - Putra Ronald Koeman Respons Rumor Ke Persib Bandung
Koeman Jr dikaitkan dengan Persib pada bursa musim panas nanti
Nama Ronald Koeman Jr belakangan ini dikaitkan dengan Persib Bandung. Putera pelatih timnas Belanda Ronald Koeman itu disebut akan memperkuat Persib mulai musim depan setelah kontraknya bersama Telstar selesai pada akhir musim ini. Koeman Jr telah menegaskan dirinya akan meninggalkan Telstar selepas kontraknya berakhir, namun dia belum memutuskan klub yang bakal ditujunya. Kendati demikian, Koeman Jr menyatakan Belanda menjadi prioritas, karena faktor keluarga.
Status bebas transfer menjadi salah satu pertimbangan
Sepanjang karirnya, Koeman Jr telah memperkuat dua klub. Setelah pergi dari akademi Almere City, dia bergabung dengan TOP Oss pada 2015 hingga 2021. Di klub ini, kiper berusia 30 tahun tersebut tampil di 37 pertandingan Eredivisie. Koeman Jr kemudian pindah ke Telstar pada 2021, serta tampil di 133 laga. Sepanjang musim ini, Koeman Jr sebanyak 22 kali. Sang penjaga gawang pun menarik perhatian Persib dan sejumlah klub lainnya di Asia. Status bebas transfer menjadi pertimbangan tersendiri, karena klub tidak perlu merogoh kocek lebih dalam.
Koeman Jr menegaskan belum mendapat tawaran dari Persib
Kendati namanya dikaitkan dengan Persib, Koeman Jr menegaskan dia belum mendapat tawaran di manajemen Maung Bandung. Dia menyatakan saat ini belum mengetahui apakah dirinya terbuka untuk pindah ke Indonesia.
“Saya membaca hal yang sama seperti Anda, atau seperti orang lain. Apa yang bisa saya katakan tentang itu? Saya juga membacanya dan belum dihubungi. Saya tidak tahu apakah saya terbuka untuk itu juga. [Tetapi] Saya akan membiarkan itu terbuka,” ujar Koeman dalam wawancaranya dengan VoetbalPrimeur.
“Saya hanya berharap pindah di akhir musim. Mungkin dengan keluarga saya, akan lebih mudah untuk pindah di Belanda. Tetapi jika itu tidak terjadi, maka saya terbuka untuk apa pun.”
Berdiskusi dengan keluarga bila ingin berkarir di luar Belanda
Meski membuka kemungkinan berkarir di luar Belanda, Koeman Jr merasa perlu berbicara dengan keluarganya.
“saya rasa perlu mendiskusikan hal itu dengan keluarga. Saya tidak ingin mengatakan siapa yang menentukan, tetapi itu akan memainkan peran utama dalam pilihan yang akan saya buat. Tentu saja, saya memiliki beberapa mimpi, dan saya merahasiakannya. Tetapi saya belum bisa mengatakan apa yang akan terjadi,” imbuh Koeman Jr.
