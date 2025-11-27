Getty Images Sport
"Lebih Cerdik Dari Yang Anda Kira" - Xabi Alonso Ungkap Strateginya Untuk Kuasai Ruang Ganti Real Madrid
Madrid kembali ke jalur kemenangan
Madrid mengakhiri tiga pertandingan tanpa kemenangan mereka setelah menundukkan perlawanan juara Yunani Olympiakos di Georgios Karaiskakis Stadium pada lanjutan fase liga Liga Champions, Kamis (27/11) dini hari WIB.
Tim tamu dikejutkan sejak awal, ketika Chiquinho melepaskan tendangan voli brilian ke sudut kiri bawah gawang pada menit kedelapan. Namun, Madrid memberikan respons yang luar biasa, dengan hat-trick Kylian Mbappe dalam kurun waktu tujuh menit yang membuat Olympiakos takluk sebelum pertandingan memasuki menit ke-30.
Namun, pasukan Jose Luis Mendilibar tidak ingin membiarkan Los Blancos menang mudah.
Pemain pengganti Mehdi Taremi, yang masuk menggantikan Chiquinho yang cedera di babak pertama, memperkecil ketertinggalan bagi tim tuan rumah pada menit ke-52. Delapan menit kemudian, Mbappe melengkapi kejutan dengan mencetak gol keempatnya malam itu dan gol kesembilannya secara keseluruhan di Liga Champions musim ini.
Ayoub El Kaabi kembali menghidupkan semangat Olympiakos, melompat pada menit ke-81 untuk menyundul bola dengan keras ke gawang dan menyalakan kembali harapan untuk bangkit. Setelah gol ketiga, tim asuhan Mendilibar memperketat tekanan dan bermain dengan intensitas luar biasa, bahkan nyaris menyamakan kedudukan beberapa kali. Namun, hal itu tidak menjadi masalah karena pasukan Alonso berhasil menahan Olympiakos di 15 menit terakhir (termasuk waktu tambahan) untuk mengakhiri rentetan tanpa kemenangan mereka.
Alonso lega Madrid raih kemenangan
Setelah kemenangan tersebut, Alonso berbicara kepada para wartawan dan merefleksikan performa timnya. Ia bahkan membahas tekanan yang semakin besar yang ia dan para pemainnya hadapi.
Ketika ditanya bagaimana kinerja tim beberapa jam menjelang pertandingan, Alonso menjawab: "Mereka sangat positif, sangat produktif. Mereka telah membantu kami untuk terus berkembang, mencoba memutus siklus tersebut, yang berhasil kami lakukan. Dan untuk belajar bagaimana menghadapi momen-momen sulit. Sangat positif. Seperti hal-hal yang telah kita bicarakan, kekompakan yang dimiliki para pemain, komitmen mereka... dan inilah satu-satunya cara. Selain tiga poin, saya memiliki hal-hal positif yang terjadi di balik layar."
Ia menambahkan bahwa ia lebih santai menghadapi kesulitan Madrid baru-baru ini daripada yang diperkirakan.
"Tidak, tidak, tidak. Saya menanganinya jauh lebih tenang daripada yang Anda duga," ucapnya. "Saya bukan pemula dalam hal ini, dan saya tahu jalannya panjang. Dan tidak selalu mulus. Anda harus tahu bagaimana melewati lika-liku yang sulit tanpa kehilangan akal sehat. Anda harus kritis, menuntut diri sendiri, dan mengakui kesalahan Anda; tetapi juga tahu bahwa selalu ada pertandingan berikutnya. Dan Anda harus selalu melihat ke depan."
Alonso puji performa Vinicius Jr.
Selama sepekan terakhir, rumor beredar tentang meningkatnya ketidakpuasan di ruang ganti Real Madrid atas metode Alonso. Di tengah spekulasi tersebut adalah Vinicius Jr., yang hubungannya dengan sang manajer telah mendapat sorotan tajam. The Athletic bahkan menggambarkan dinamika mereka sebagai "tegang." Laporan tambahan bahkan lebih jauh, menunjukkan bahwa bintang Brasil itu telah memberi tahu petinggi klub bahwa ia tidak berniat memperbarui kontraknya karena hubungannya dengan Alonso retak.
Namun, Alonso memuji pemain berusia 25 tahun itu. Vinicius tampil gemilang, memberikan dua assist fantastis kepada Mbappe dan satu golnya sendiri dianulir. Dengan demikian, ia telah mencatatkan 27 assist di Liga Champions, menyamai rekor ikon Madrid Karim Benzema sebagai pemberi assist terbanyak kedua klub di panggung Eropa, hanya di belakang Cristiano Ronaldo dengan 31 assist.
"Saya sangat menyesal atas gol yang dianulir itu, karena itu adalah permainan yang kita bicarakan kemarin, dan itu akan memberinya perasaan yang baik, karena itu adalah gol yang sangat khas darinya," kata Alonso.
"Menerobos dari luar, ke sudut jauh. Saya sangat menyesal gol itu dianulir. Tapi, terlepas dari itu, kombinasi dan koneksi dengan Kylian, dua assist, dampak yang dia berikan... intinya, secara keseluruhan, dengan kesulitan yang kami hadapi, karena [Eduardo] Camavinga tidak bisa bermain di babak kedua, [Raul] Asencio mengalami sedikit masalah pada hamstringnya... pertandingan hari ini penuh dengan momen-momen penting. Kami berhasil menang, dan dengan hal-hal positif: gol-gol Kylian, penampilan Vini, dan pemain-pemain lain yang juga bermain bagus."
Bisakah kemenangan ini memicu kebangkitan Madrid?
Kemenangan ini semakin memperkuat upaya Madrid untuk mengamankan posisi delapan besar di fase liga Liga Champions. Selain itu, meskipun kehilangan poin saat bertandang ke Rayo Vallecano dan Elche dalam dua pertandingan sebelumnya, Madrid tetap menjadi pemuncak klasemen La Liga.
Dengan beberapa pertandingan tandang lagi sebelum Madrid kembali ke Santiago Bernabeu, Alonso yakin timnya akan mampu melewati jadwal yang padat tanpa hambatan lebih lanjut.
"Kita lihat saja nanti. Waktu yang akan menjawabnya. Kami memiliki firasat yang baik... dan kami memiliki beberapa kesamaan. Mengenai pertandingan itu, kami datang ke sini untuk melakukan apa yang kami inginkan, dalam konteks yang rumit, dengan cedera dan apa yang terjadi selama pertandingan," ujarnya.
"Dan kami akan menyingkirkannya. Ini sepakbola, kami harus memikirkan pertandingan berikutnya. Sekarang kami akan bertandang ke Girona, lalu ke Bilbao... jadwalnya luar biasa, saya tidak tahu apakah kami akan memainkan lima atau enam pertandingan tandang. Ini sesuatu yang jarang terjadi. Tapi kami akan menghadapinya."
