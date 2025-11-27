"Lebih Cerdik Dari Yang Anda Kira" - Xabi Alonso Ungkap Strateginya Untuk Kuasai Ruang Ganti Real Madrid

Madrid mengakhiri tiga pertandingan tanpa kemenangan mereka setelah menundukkan perlawanan juara Yunani Olympiakos di Georgios Karaiskakis Stadium pada lanjutan fase liga Liga Champions, Kamis (27/11) dini hari WIB.

Tim tamu dikejutkan sejak awal, ketika Chiquinho melepaskan tendangan voli brilian ke sudut kiri bawah gawang pada menit kedelapan. Namun, Madrid memberikan respons yang luar biasa, dengan hat-trick Kylian Mbappe dalam kurun waktu tujuh menit yang membuat Olympiakos takluk sebelum pertandingan memasuki menit ke-30.

Namun, pasukan Jose Luis Mendilibar tidak ingin membiarkan Los Blancos menang mudah. Pemain pengganti Mehdi Taremi, yang masuk menggantikan Chiquinho yang cedera di babak pertama, memperkecil ketertinggalan bagi tim tuan rumah pada menit ke-52. Delapan menit kemudian, Mbappe melengkapi kejutan dengan mencetak gol keempatnya malam itu dan gol kesembilannya secara keseluruhan di Liga Champions musim ini.

Ayoub El Kaabi kembali menghidupkan semangat Olympiakos, melompat pada menit ke-81 untuk menyundul bola dengan keras ke gawang dan menyalakan kembali harapan untuk bangkit. Setelah gol ketiga, tim asuhan Mendilibar memperketat tekanan dan bermain dengan intensitas luar biasa, bahkan nyaris menyamakan kedudukan beberapa kali. Namun, hal itu tidak menjadi masalah karena pasukan Alonso berhasil menahan Olympiakos di 15 menit terakhir (termasuk waktu tambahan) untuk mengakhiri rentetan tanpa kemenangan mereka.