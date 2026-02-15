Lebih banyak drama di Marseille milik Mason Greenwood saat para pendukung yang marah mencoba menerobos masuk ke suite presiden di stadion di tengah krisis klub

Hasil imbang melawan Strasbourg membuat Marseille berada di peringkat keempat klasemen Ligue 1, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Lens. Mereka saat ini dilatih oleh pelatih interim Jacques Abardonado setelah pemecatan Roberto De Zerbi sebagai manajer pada 11 Februari.

Mantan manajer Brighton itu diberhentikan setelah kekalahan telak 5-0 dari rival abadi Paris Saint-Germain dalam laga Le Classique. Laporan di Prancis menyebutkan bahwa hubungan De Zerbi dengan para pemainnya telah memburuk dan sang pelatih Italia tahu bahwa dia akan pergi.

Diklaim bahwa posisi De Zerbi telah "menjadi tidak dapat dipertahankan". Pembicaraan larut malam dilakukan mengenai masa depannya, dengan keputusan akhirnya untuk berpisah.

RMC Sport, mengutip seorang "teman" De Zerbi, mengklaim bahwa De Zerbi menyadari waktunya telah habis "pada malam pertandingan di Paris" - seperti yang dia akui kemudian bahwa dia "tidak memiliki jawaban" dan bahwa dia "tidak memahami timnya".

De Zerbi adalah sosok yang menuntut dan dikabarkan merasa “hancur” oleh sikap para pemainnya setelah kekalahan memalukan di Liga Champions - yang terjadi setelah kekalahan 3-0 dari Club Brugge pada pertandingan terakhir.

Ia sering mengungkapkan frustrasinya, dan para penggemar juga berbagi kekhawatiran tersebut. De Zerbi memiliki kontrak hingga 2027, tetapi Marseille mengumumkan kepergiannya dalam pernyataan resmi: "Setelah pembicaraan antara semua pemangku kepentingan dalam manajemen klub - pemilik, presiden, direktur sepak bola, dan pelatih - diputuskan untuk melakukan perubahan di puncak tim utama. Ini adalah keputusan kolektif yang sulit, diambil setelah pertimbangan matang demi kepentingan terbaik klub, guna menanggapi tantangan olahraga di akhir musim.

“Olympique de Marseille ingin mengucapkan terima kasih kepada Roberto De Zerbi atas dedikasinya, komitmennya, profesionalismenya, dan keseriusannya, yang sangat terlihat dalam pencapaian tim finis di posisi kedua pada musim 2024/25. Klub mendoakan yang terbaik baginya untuk sisa karirnya.”