Lebih banyak drama di Marseille milik Mason Greenwood saat para pendukung yang marah mencoba menerobos masuk ke suite presiden di stadion di tengah krisis klub
Marseille kebobolan penalti pada menit ke-97.
Mantan penyerang Manchester United, Greenwood, tampaknya telah membawa Marseille menuju kemenangan yang dinanti-nantikan saat mencetak gol pembuka dalam 14 menit pertama. Amine Gouiri menambah gol kedua di awal babak kedua, namun Marseille mengalami keruntuhan di menit-menit akhir.
Strasbourg menemukan jalan kembali ke pertandingan pada menit ke-73, sebelum menyamakan kedudukan melalui Joaquin Panichelli saat penalti pada menit ke-97 diberikan. Tak heran, saat peluit akhir berbunyi beberapa saat kemudian, para penonton di tribun tidak terlalu terkesan dengan apa yang mereka saksikan.
Para pendukung Marseille mencoba menerobos masuk ke suite presiden.
La Provence hadir untuk melaporkan apa yang terjadi selanjutnya. Mereka melaporkan bahwa "ketegangan semakin meningkat di sekitar Stade Velodrome" setelah Marseille ditahan imbang di kandang sendiri.
Mereka menambahkan bahwa: “Setelah menuntut pengunduran diri manajemen klub melalui spanduk dan yel-yel, beberapa pendukung mencoba masuk ke suite presiden. Sebagai langkah keamanan, akses ke tribun Jean-Bouin kemudian ditutup.”
Ketenangan “kemudian pulih”, tetapi mereka yang berkuasa di Marseille telah diingatkan kembali tentang bagaimana para pendukung semakin bosan dengan penampilan yang dipertanyakan di dalam dan di luar lapangan.
De Zerbi dipecat setelah kekalahan telak dalam laga Classique melawan PSG.
Hasil imbang melawan Strasbourg membuat Marseille berada di peringkat keempat klasemen Ligue 1, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Lens. Mereka saat ini dilatih oleh pelatih interim Jacques Abardonado setelah pemecatan Roberto De Zerbi sebagai manajer pada 11 Februari.
Mantan manajer Brighton itu diberhentikan setelah kekalahan telak 5-0 dari rival abadi Paris Saint-Germain dalam laga Le Classique. Laporan di Prancis menyebutkan bahwa hubungan De Zerbi dengan para pemainnya telah memburuk dan sang pelatih Italia tahu bahwa dia akan pergi.
Diklaim bahwa posisi De Zerbi telah "menjadi tidak dapat dipertahankan". Pembicaraan larut malam dilakukan mengenai masa depannya, dengan keputusan akhirnya untuk berpisah.
RMC Sport, mengutip seorang "teman" De Zerbi, mengklaim bahwa De Zerbi menyadari waktunya telah habis "pada malam pertandingan di Paris" - seperti yang dia akui kemudian bahwa dia "tidak memiliki jawaban" dan bahwa dia "tidak memahami timnya".
De Zerbi adalah sosok yang menuntut dan dikabarkan merasa “hancur” oleh sikap para pemainnya setelah kekalahan memalukan di Liga Champions - yang terjadi setelah kekalahan 3-0 dari Club Brugge pada pertandingan terakhir.
Ia sering mengungkapkan frustrasinya, dan para penggemar juga berbagi kekhawatiran tersebut. De Zerbi memiliki kontrak hingga 2027, tetapi Marseille mengumumkan kepergiannya dalam pernyataan resmi: "Setelah pembicaraan antara semua pemangku kepentingan dalam manajemen klub - pemilik, presiden, direktur sepak bola, dan pelatih - diputuskan untuk melakukan perubahan di puncak tim utama. Ini adalah keputusan kolektif yang sulit, diambil setelah pertimbangan matang demi kepentingan terbaik klub, guna menanggapi tantangan olahraga di akhir musim.
“Olympique de Marseille ingin mengucapkan terima kasih kepada Roberto De Zerbi atas dedikasinya, komitmennya, profesionalismenya, dan keseriusannya, yang sangat terlihat dalam pencapaian tim finis di posisi kedua pada musim 2024/25. Klub mendoakan yang terbaik baginya untuk sisa karirnya.”
Rekor pribadi: Greenwood berusaha menginspirasi di lapangan
Para pendukung tampaknya berpendapat bahwa perubahan lebih lanjut diperlukan, dengan tokoh-tokoh terkemuka didesak untuk mundur dari jabatan mereka di dewan direksi. Demonstrasi lebih lanjut akan diadakan dalam beberapa minggu ke depan.
Terserah pada Greenwood dan timnya untuk menenangkan situasi di lapangan, dengan pemain internasional Inggris yang hanya sekali tampil itu menikmati musim yang produktif sebagai individu. Setelah meraih penghargaan Sepatu Emas musim lalu, Greenwood mencatatkan rekor terbaik dalam kariernya dengan 23 gol musim ini. Marseille akan kembali beraksi pada Jumat saat bertandang ke Brest.
