Lazio, target Coppa Italia: Lotito menggandakan hadiah jika menang

Bagi Sarri pun, Piala Italia kini menjadi penting. Memenangkan trofi dengan cara apa pun bukanlah visi sepak bolanya. Dan Piala Italia memang tak pernah membuatnya terlalu antusias, itu bukan rahasia lagi. Namun, tahun ini, situasi unik yang ia alami di lingkungan Lazio mendorongnya untuk memikirkan hal-hal lain. Dan meraih kemenangan bersama Lazio, setelah musim yang penuh masalah dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini akan terasa seperti balas dendam pribadi. Dengan catatan - hal ini telah ia sampaikan sendiri - bahwa itu tetap akan menjadi kebahagiaan sesaat. Menang atau tidaknya di Piala Italia tidak akan mengubah apa pun terkait penilaian tentang masa depannya dan proyek teknis di Lazio. Ia ingin agar tahun depan menjadi tahun pertama dan bukan lagi tahun nol. Ia ingin melihat kembali lingkungan yang solid dan stadion yang penuh sesak, bukan terjebak dalam pertentangan antara klub dan suporter. Hal inilah yang menentukan kelangsungan sang pelatih di bangku cadangan, bukan hasil perjalanan di Coppa Italia.