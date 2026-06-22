Lazio-Napoli, topik hangat bagi Gila: Lucca dan Rafa Marin menjadi bahan pembicaraan

Untuk meyakinkan Biancocelesti agar melepas bek tengah mantan pemain Real Madrid tersebut, Napoli dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menyertakan beberapa pemain sebagai gantinya. Menurut Gianluca Di Marzio, di antara nama-nama yang paling santer dibicarakan adalah Lorenzo Lucca dan Rafa Marin, yang keduanya diperkirakan akan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak jika meninggalkan Stadion Maradona.





Lucca, yang baru saja menjalani musim yang terbagi antara Napoli dan Nottingham Forest, tidak masuk dalam rencana klub Azzurri dan akan menjadi solusi menarik bagi Lazio yang sedang mencari pemain andalan baru di lini serang. Hal serupa berlaku untuk Rafa Marin: bek asal Spanyol ini menghabiskan musim terakhirnya dengan status pinjaman di Villarreal dan, setelah kembali ke Italia, tampaknya akan kembali berganti klub.



