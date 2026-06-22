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Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Lazio-Napoli, topik hangat bagi Gila: Lucca dan Rafa Marin menjadi bahan pembicaraan

SSC Napoli
Transfers
Lazio
M. Gila

Pembicaraan antara kedua klub mengenai bek asal Spanyol tersebut masih berlanjut

Pembicaraan antara Lazio dan Napoli terkait Mario Gila terus berlanjut, yang telah diidentifikasi sebagai salah satu target utama klub asal Napoli menjelang musim depan. Bek asal Spanyol ini dianggap sebagai prioritas oleh jajaran manajemen Napoli dan calon pelatih Massimiliano Allegri, yang diperkirakan akan segera diumumkan secara resmi sebagai pelatih Napoli.


  • Untuk meyakinkan Biancocelesti agar melepas bek tengah mantan pemain Real Madrid tersebut, Napoli dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menyertakan beberapa pemain sebagai gantinya. Menurut Gianluca Di Marzio, di antara nama-nama yang paling santer dibicarakan adalah Lorenzo Lucca dan Rafa Marin, yang keduanya diperkirakan akan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak jika meninggalkan Stadion Maradona.


    Lucca, yang baru saja menjalani musim yang terbagi antara Napoli dan Nottingham Forest, tidak masuk dalam rencana klub Azzurri dan akan menjadi solusi menarik bagi Lazio yang sedang mencari pemain andalan baru di lini serang. Hal serupa berlaku untuk Rafa Marin: bek asal Spanyol ini menghabiskan musim terakhirnya dengan status pinjaman di Villarreal dan, setelah kembali ke Italia, tampaknya akan kembali berganti klub.


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