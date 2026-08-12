Icardi sedang menjaga kebugarannya sendirian, meski dalam beberapa pekan terakhir ia muncul di semua halaman surat kabar gosip Argentina karena putusnya hubungan secara definitif dengan mantan bersejarahnya, Wanda Nara, terkait pengasuhan putri-putri mereka (kasus paspor yang dicuri dan tidak adanya tanda tangan untuk membuatnya kembali sudah menjadi pengetahuan publik).

Di tengah satu polemik dan polemik lainnya, termasuk soal keraguan atas kondisi fisiknya dan pemulihan dari cedera lutut terakhirnya, ia terus berharap pada kontrak baru dan, sejak lama, telah membuka kemungkinan untuk kembali ke Italia, liga tempat ia melejit bersama seragam Inter.