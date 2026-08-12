Laziosedang bergerak agresif di bursa transfer untuk mencoba memenuhi permintaan Gennaro Gattuso. Setelah hampir merampungkan transfer Davide Frattesi dengan Inter, dalam pencarian penyerang dengan banyak gol untuk ditambahkan ke skuad, klub ibu kota itu justru sedang memikirkan mantan pemain Inter: Mauro Icardi
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Lazio, ide gila Icardi: upaya untuk transfer gratis besar
Masih menganggur dan tersedia secara gratis
Icardi resmi berstatus bebas transfer. Striker Argentina itu tidak lagi terikat kontrak setelah negosiasi perpanjangan kesepakatan yang berakhir pada 30 Juni lalu dengan Galatasaray terhenti, yang hingga saat-saat terakhir masih menyisakan harapan untuk mencapai kesepakatan. Permintaan gaji yang tetap sangat besar dibanding 10 juta yang ia terima hingga terakhir kali di Turki menghambat transfer tersebut, dan kini mantan pemain Inter itu sedang mencari klub baru.
Berlatih sendirian di tengah satu polemik demi polemik lainnya
Icardi sedang menjaga kebugarannya sendirian, meski dalam beberapa pekan terakhir ia muncul di semua halaman surat kabar gosip Argentina karena putusnya hubungan secara definitif dengan mantan bersejarahnya, Wanda Nara, terkait pengasuhan putri-putri mereka (kasus paspor yang dicuri dan tidak adanya tanda tangan untuk membuatnya kembali sudah menjadi pengetahuan publik).
Di tengah satu polemik dan polemik lainnya, termasuk soal keraguan atas kondisi fisiknya dan pemulihan dari cedera lutut terakhirnya, ia terus berharap pada kontrak baru dan, sejak lama, telah membuka kemungkinan untuk kembali ke Italia, liga tempat ia melejit bersama seragam Inter.
Upaya Lazio
Dan menurut laporan Sky Sport, dalam beberapa jam terakhir Lazio sedang mempertimbangkan untuk mencoba menempuh ide gila ini dan menyerahkan ke tangan Gattuso seorang bomber kotak penalti yang, jika kondisinya baik, masih bisa berada di level teratas di Italia.
Tentu saja, dengan tuntutan ekonomi yang diajukan kepada Galatasaray, Lazio jelas tidak memiliki ruang gerak, tetapi dengan syarat yang jauh lebih menguntungkan, kontak hari ini juga bisa menghadirkan perkembangan yang mengejutkan. Faktor waktu, dengan 20 hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup, bisa sangat berpengaruh.
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