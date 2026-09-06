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Gennaro GattusoGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Lazio, Gattuso: "Di Olimpico, tanpa suporter, itu olahraga yang berbeda"

Lazio
G. Gattuso

Pelatih Lazio berbicara menjelang laga tandang ke Udine

Gennaro Gattuso, pelatih Lazio, berbicara kepada Sky sebelum laga besok di markas Udinese: "Kami tidak memulai dengan terlalu baik lewat pertandingan Coppa Italia, tetapi bisa dibilang itu pukulan telak. Kami membayarnya, tetapi kami punya kemampuan untuk langsung bereaksi."


"Akan munafik jika saya mengatakan bahwa situasi lingkungan tidak berpengaruh - tambahnya merujuk pada aksi mogok para suporter di stadion -. Itu berpengaruh, itu fakta. Karena Anda bermain di stadion indah seperti Olimpico dan tidak memiliki suporter Anda yang mendukung Anda, setelah gol mendatangi curva atau bahkan mendengar siulan ketika keadaan berjalan buruk. Menurut saya itu normal, itu bagian dari pekerjaan kami. Itulah nilai tambahnya, sepakbola tanpa suporter bukanlah sepakbola. Itu olahraga yang lain".

  • Terakhir: "Kami harus bagus dalam hal ini, saya sudah tahu bahwa ada kesulitan-kesulitan ini. Satu-satunya jalan adalah terus melanjutkan, tampil baik, dan memastikan kami siap. Kami berharap suatu hari semua ini akan berakhir dan kesempatan akan diberikan untuk memeluk kembali para suporter kami yang bisa membantu kami. Saat ini kami tidak bisa berbuat banyak, ada pembicaraan dan kami harus menghormati pilihan mereka karena mereka konsisten. Ini adalah fakta. Saya hanya bisa menerimanya dengan mimpi bahwa suatu hari nanti Olimpico akan terlihat penuh oleh para suporter kami".


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