Lazio, Gattuso: "Di Olimpico, tanpa suporter, itu olahraga yang berbeda"

Gennaro Gattuso, pelatih Lazio, berbicara kepada Sky sebelum laga besok di markas Udinese: "Kami tidak memulai dengan terlalu baik lewat pertandingan Coppa Italia, tetapi bisa dibilang itu pukulan telak. Kami membayarnya, tetapi kami punya kemampuan untuk langsung bereaksi."





"Akan munafik jika saya mengatakan bahwa situasi lingkungan tidak berpengaruh - tambahnya merujuk pada aksi mogok para suporter di stadion -. Itu berpengaruh, itu fakta. Karena Anda bermain di stadion indah seperti Olimpico dan tidak memiliki suporter Anda yang mendukung Anda, setelah gol mendatangi curva atau bahkan mendengar siulan ketika keadaan berjalan buruk. Menurut saya itu normal, itu bagian dari pekerjaan kami. Itulah nilai tambahnya, sepakbola tanpa suporter bukanlah sepakbola. Itu olahraga yang lain".