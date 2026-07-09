Lazio, Fabiani di Kroasia: membidik Sergi Dominguez

Lazio tidak lagi menunda-nunda dan mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut Sergi Domínguez. Menurut Sky Sport, direktur olahraga Lazio, Angelo Fabiani, telah terbang ke Kroasia untuk bertemu dengan Dinamo Zagreb dan mencoba menyelesaikan kesepakatan yang berpotensi memberikan Rino Gattuso tambahan pemain baru untuk lini pertahanan.
Dalam beberapa jam terakhir, muncul spekulasi mengenai langkah cepat klub ibu kota tersebut, dan perkembangan terbaru telah mengonfirmasi rumor tersebut: pembicaraan antara kedua belah pihak telah resmi dimulai, dengan tujuan mencapai kesepakatan baik mengenai nilai transfer sang bek maupun ketentuan transfernya.