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FBL-EUR-C3-DINAMO-CELTAAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Lazio, Fabiani di Kroasia: membidik Sergi Dominguez

Lazio
S. Dominguez
Transfers

Tim Biancocelesti sedang mencari seorang bek untuk menggantikan Gila, yang pindah ke Milan

Lazio tidak lagi menunda-nunda dan mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut Sergi Domínguez. Menurut Sky Sport, direktur olahraga Lazio, Angelo Fabiani, telah terbang ke Kroasia untuk bertemu dengan Dinamo Zagreb dan mencoba menyelesaikan kesepakatan yang berpotensi memberikan Rino Gattuso tambahan pemain baru untuk lini pertahanan.


Dalam beberapa jam terakhir, muncul spekulasi mengenai langkah cepat klub ibu kota tersebut, dan perkembangan terbaru telah mengonfirmasi rumor tersebut: pembicaraan antara kedua belah pihak telah resmi dimulai, dengan tujuan mencapai kesepakatan baik mengenai nilai transfer sang bek maupun ketentuan transfernya.


  • Menurut Sky Sport, Fabiani sedang berupaya menyelesaikan negosiasi ini, yang juga dipermudah oleh kepindahan Mario Gila ke Milan. Kepergian bek tengah asal Spanyol tersebut memang memunculkan kebutuhan untuk mencari pengganti yang mumpuni, dan Sergi Domínguez merupakan salah satu kandidat yang diincar oleh manajemen Lazio.


    Dari segi finansial, selisih antara kedua klub tampaknya dapat dijembatani. Dinamo Zagreb menaksir nilai transfer bek tersebut sekitar 12 juta euro, sebuah permintaan yang dianggap dapat dipenuhi oleh Lazio melalui skema yang mencakup pembayaran tetap dan bonus yang terkait dengan target individu maupun tim.


    Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu untuk mengetahui apakah perjalanan Fabiani ke Kroasia akan membuahkan kesepakatan. Lazio bertekad untuk mempercepat proses dan menyelesaikan transfer bek tengah baru secepat mungkin, sehingga pemain tersebut dapat segera bergabung dengan skuad pada tahap awal persiapan musim panas. Pembicaraan telah memasuki tahap intensif dan optimisme semakin meningkat bahwa negosiasi ini akan segera mencapai kesepakatan.



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