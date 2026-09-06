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Diogo LeiteGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Lazio, Diogo Leite sudah tiba: tes medis dan tanda tangan

Lazio
Transfers
D. Leite

Rekrutan baru dari pemain bebas transfer untuk klub Lazio

Diogo Leite tiba di Roma hari ini untuk menandatangani kontrak sebagai pemain baru Lazio dengan status bebas transfer. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain Portugal itu akan menandatangani kontrak hingga Juni 2029 plus opsi sampai 2030.

  • Lahir pada 1999, sepanjang kariernya Diogo Leite pernah bermain untuk Porto, Braga, dan Union Berlin, dengan total 268 penampilan dan 6 gol di level klub. Bersama Union Berlin, ia bermain dari 2022 hingga Juni 2026. Bersama tim nasional Portugal, ia mencatatkan 22 penampilan dan 2 gol.

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