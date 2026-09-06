Diogo Leite tiba di Roma hari ini untuk menandatangani kontrak sebagai pemain baru Lazio dengan status bebas transfer. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain Portugal itu akan menandatangani kontrak hingga Juni 2029 plus opsi sampai 2030.
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Lazio, Diogo Leite sudah tiba: tes medis dan tanda tangan
Lahir pada 1999, sepanjang kariernya Diogo Leite pernah bermain untuk Porto, Braga, dan Union Berlin, dengan total 268 penampilan dan 6 gol di level klub. Bersama Union Berlin, ia bermain dari 2022 hingga Juni 2026. Bersama tim nasional Portugal, ia mencatatkan 22 penampilan dan 2 gol.
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