Lahir pada 1999, sepanjang kariernya Diogo Leite pernah bermain untuk Porto, Braga, dan Union Berlin, dengan total 268 penampilan dan 6 gol di level klub. Bersama Union Berlin, ia bermain dari 2022 hingga Juni 2026. Bersama tim nasional Portugal, ia mencatatkan 22 penampilan dan 2 gol.