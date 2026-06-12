Lazio harus menjalani bursa transfer tanpa defisit. Tim Biancocelesti, yang sedang melakukan proses transfer masuk dan keluar untuk memberikan Gennaro Gattuso skuad yang siap bersaing demi kembali ke kompetisi Eropa, harus menjalani bursa transfer kali ini tanpa boleh mengalami defisit antara pendapatan dan pengeluaran, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh klub.
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Lazio, bursa transfer musim panas tanpa pengeluaran: siaran pers
SIARAN PERS
"S.S. Lazio mengumumkan bahwa pada hari ini telah menerima pemberitahuan dari Komisi Independen yang ditugaskan untuk memeriksa indeks biaya tenaga kerja yang diperluas.
Dari hasil yang disampaikan, terlihat bahwa Perusahaan dapat melanjutkan proses pendaftaran pemain sesuai dengan ketentuan Pasal 90, ayat 4, huruf A), dari N.O.I.F."