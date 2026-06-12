Lazio, bursa transfer musim panas tanpa pengeluaran: siaran pers

"S.S. Lazio mengumumkan bahwa pada hari ini telah menerima pemberitahuan dari Komisi Independen yang ditugaskan untuk memeriksa indeks biaya tenaga kerja yang diperluas.

Dari hasil yang disampaikan, terlihat bahwa Perusahaan dapat melanjutkan proses pendaftaran pemain sesuai dengan ketentuan Pasal 90, ayat 4, huruf A), dari N.O.I.F."